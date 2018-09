10 gode planter til din udestue

Udestuen kan være et skønt rum, hvor du kan forlænge sæsonen, og dine planter kan få rigtig gode vækstbetingelser, hvis du vælger de rigtige planter.

Men da kvaliteten på udestuer samt temperaturen og udluftningen i dem varierer, skal du tænke grundigt over, hvilke planter du stiller i din udestue.

Plantevalg afhænger af frost eller ej

Når du vælger planter til din udestue, skal du grundlæggende forholde dig til, om din udestue er frostfri eller ej. Frost kan være fatalt for nogle planter, mens planter som oliven og figen kan du godt have i den uopvarmede udestue.

Det vil være nødvendigt at beskytte rødderne på disse planter. Sæt dem i potter og isolér rundt omkring potten med sivmåtter, bobleplast eller andet beskyttende materiale, der kan holde kulden ude.

Forskellige cacti kan også være en mulighed hvis du har en udestue, der ikke frostfri. Nogle cacti er meget hårdføre og kan tåle temperaturer helt ned til -15 grader i korte perioder. Det er dog ikke alle cacti der kan det.

En mulighed kan være at etablere et permanent bed, da dine planters rødder herved vil være beskyttede.

Planter i orangeri og vinterhave Bygninger som orangerier og vinterhaver kan minde om en udestue, men de adskiller sig ved, at de som regel er opvarmede i de kolde måneder.

Orangerier opvarmes om vinteren til 5-9 grader, for at kunne overvintre eksotiske planter, fx citrus, oliven, ægte laurbær, granatæble, ægte jasmin og dadelpalme.

En vinterhave er ifølge BBR registret det samme som en udestue, men vinterhaver er ofte opvarmede til højere temperaturer end udestuer og orangerier, da de oftest er af bedre kvalitet.

Læs også: Udestuer

Udluftning er vigtig i udestuen

Alt efter placering og kvalitet af din udestue, er det vigtigt, at du er opmærksom på, hvordan udluftningen er. Er der god udluftning, har du drivhuslignende vilkår med gode vækstbetingelser for blandt andet citrustræer og vinranker, men er udluftningen dårlig, kan der på de varmeste dage være så høje temperaturer, at dine planter begynder at koge, og det har de ikke godt af.

Derudover giver mange planter samlet i ét rum meget kondens, så udluftningen er et meget vigtigt element.

Læs også: 10 nemme planter til stuen

Undgå insekter i udestuens eksotiske planter

En udestue er en forlængelse af din bolig, og derfor er det særligt ubehageligt, når der kommer insekter i dine planter. Eksotiske planter, der vinteropbevares i din udestue bør derfor tages ud om sommeren.

I glashuse, som udestue, orangeri, vinterhave eller drivhus bliver der både for varmt, og det øger også risikoen for insektangreb og vækstproblemer. Særligt engletrompet er udsat i forhold til spindemide angreb.

Læs også: 14 hyppige spørgsmål og svar om udestuer

* * *

Gode planter til frostfrie udestuer

Engletrompet



Foto: pixabay.com

Sol – let skygge

Vandingsbehov: Rigeligt

Ægte laurbær



Foto: pixabay.com

Sol – let skygge

Vandingsbehov: Normalt

Skærmlilje



Foto: pixabay.com

Sol

Vandingsbehov: Normalt

Nerie



Foto: pixabay.com

Sol

Vandingsbehov: Rigeligt

Granatæble



Foto: pixabay.com

Sol

Vandingsbehov: Normalt

Læs også: Forspir dine grøntsager om vinteren

* * *

Gode planter til en uopvarmet udestue

Kamelia



Foto: pixabay.com

Sol – let skygge

Vandingsbehov: Normalt

Yucca Rostrata



Foto: pixabay.com

Sol

Vandingsbehov: Sparsomt

Hørpalme



Foto: pixabay.com

Sol

Vandingsbehov: Normalt

Figentræ



Foto: pixabay.com

Let skygge - skygge

Vandingsbehov: Normalt

Oliven



Foto: pixaybay.com

Sol

Vandingsbehov: Normalt

Læs også: 10 nemme planter at dyrke i krukker