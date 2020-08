10 gode råd til haven i august

August er typisk en god måned at anlægge græsplæne i. Det er også tid til beskæring af en række træer og bærbuske. Videncentret Bolius giver dig her tips, til hvad du bør ordne i haven i august

1. Anlæg græsplæne og plant stedsegrønne planter

Lige nu er jordtemperaturen årets højeste, og det giver hurtig frøspiring og dannelse af nye rødder. Årets bedste tidspunkt til anlæg af græsplæner og plantning af stedsegrønne planter.

2. Beskær ahorn, birk og valnød

August er det bedste tidspunkt for større beskæring af ahorntræer, birketræer og valnøddetræer.

3. Udluft drivhuset

Sørg sommeren igennem for god udluftning i drivhuset for at begrænse diverse svampesygdomme. Fjern evt. overflødige blade fra tomatplanter, så solen kan nå tomaterne.

4. Klip de visne roser af

På den måde kan du nå at få flere blomster resten af året. Vand klatreroser tæt på murværket, da der her ofte er meget tørt. Roser, som tørster, får lettere sygdomme som fx meldug og rosenstråleplet.

5. Høst og opbevar æbler

Pluk æbler, når de er modne. Put dem, du ikke spiser, i kasser, og stil dem et fugtigt og køligt sted med så meget luftcirkulation rundt om som muligt, evt. på nordsiden af huset, og sørg for god overdækning, så kasserne holdes tørre i regnvejr.

6. Beskær kirsebær- og blommetræer

Når du har plukket kirsebær og blommer, kan du beskære og udtynde i træet, hvis det er nødvendigt. Det samme gælder de øvrige medlemmer af stenfrugtfamilien - bl.a. vin, mirabeller, mandler og figner.

7. Beskær bærbuske

Klip gamle grene på ribs, solbær, hindbær og stikkelsbær af helt nede ved jorden - det giver flere bær næste år.

8. Plant jordbær

Fra ca. 15. august kan du plante nye jordbærplanter ud (fra udløbere/stiklinger), så får du et væsentligt større udbytte næste år. Der dannes hurtigt nye rødder og kraftigere planter.

9. Klip hækken igen

I slutningen af august kan du med fordel klippe hækken igen. Tidspunktet er optimalt, da det giver nye skud nok tid til at nå at hærde, inden det bliver vinter og frostvejr. Ved at klippe hækken flere gange om året, opnår du samtidig en tættere hæk.

10. Bekæmp bladlus

Større bladlusangreb kan fjernes og reduceres ved at sprøjte med en kraftig kold vandstråle. Husk også bladundersiderne.

Fakta om Bolius Videncentret Bolius er ejet af Realdania.

Videncentret Bolius er ikke-kommercielt og sælger hverken produkter eller tjenester.

