10 nemme råd til at holde på varmen

Er det koldt i din bolig, når kulden hersker udenfor? Læs, hvad du nemt kan gøre, for at få din bolig til at blive eller føles varmere

1. Træk gardinerne og persienner for om aftenen og natten - det er med til at forhindre varmtab fra vinduerne. Træk gardiner og persienner fra om dagen, så den sparsomme sol kan bidrage med varme til rummene.

2. Hold nogenlunde ensartet temperatur i huset

Det kan føles som træk i huset, hvis nogle rum er meget koldere end andre, og hvis den varme luft trænger ind i de kolde rum, kan det skabe kondens og risiko for skimmelsvamp.

3. Flyt sofaen væk fra radiatoren

Når en sofa eller andre møbler står lige foran en radiator, giver radiatoren mindre varme, og varmen har svært ved at fordele sig ud i rummet. Der bør være en afstand på 15-20 cm mellem radiator og sofa/møbel.

4. Supplér med varme fra en elradiator

Når temperaturen falder meget drastisk, kan det være svært at opretholde en god temperatur. Dérfor kan du evt. supplere med varme fra en elradiator.

5. Brug et tæppe, tykke sokker eller vame sutsko

Hvis du fryser om fødderne, kan det føles meget kolderne.

6. Luft ud hyppigere, men mere kortvarigt, når det er rigtig koldt - så sænkes temperaturen indenfor mindre. Luft ud med gennemtræk 2-3 minutter 5 gange om dagen frem for de normale 5-10 minutter 2-3 gange om dagen. Sluk varmen imens.

7. Drop den automatiske natsænkning af temperaturen på dit oliefyr eller gasfyr, når det er bidende koldt. Du kan også justere den, så den sænker temperaturen til 20 grader i stedet for 18 grader om natten.

8. Hasp vinduet både oppe og nede

Mange glemmer eller undlader at sætte begge hasper på vinduet igen - derved slutter vinduet ikke tæt og megen varme ryger ud gennem den øverste del af vinduet.

9. Test om dit vindue slutter tæt til karmen med papirstrimmel-testen

Åbn vinduet og sæt en papirstrimmel i klemme mellem vinduet og karmen, og luk så vinduet igen.

Træk strimlen ind mod dig selv.

Hvis strimlen yder meget modstand, og måske endda går i stykker, når du river, er vinduet ret tæt.

Smutter den derimod ud meget let, slutter dit vindue ikke tæt nok til karmen, og derved får du kulde og træk i din bolig.

10. Læg et tæppe eller andet for vinduer og døre, hvor det trækker

Den bedste løsning er dog at montere nye tætningslister, men det er lidt større arbejde.

Hvis kulde og træk et generelt og større problem, kan du bl.a. i denne artikel læse mere om, hvad du kan gøre for at afhjælpe problemerne.