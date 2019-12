10 ting, der skader indeklimaet på børneværelset

1. Åbn døren om natten

Lad døren til børneværelset stå åben om natten, mens barnet sover - også selvom I har et ventilationssystem i boligen. Står døren på klem, bør den være mindst 20 cm åben. En åben dør om natten sikrer, at luften på børneværelset bliver blandet med luft fra resten af boligen.

2. Dårlig luft

Luften i børneværelset bliver dårlig, hvis du ikke lufter ud. Luft ud 2-3 gange om dagen på børneværelset i 5-10 minutter med gennemtræk, så den dårlige luft skiftes ud med ny, frisk luft.

3. Støv fra dyne og pude

Støv hvirvles op og rundt i værelset, hver gang barnet eller forældrene rører ved pude og dyne. Vask sengetøjet ca. hver 14. dag ved minimum 60 grader, og ryst dagligt dyne og pude grundigt ud af vinduet i den friske luft.

4. Støv i gulvtæppet

Gulvtæpper hygger og dæmper støj på børneværelset, men de er ikke særlig indeklimavenlige. Bank derfor gulvtæppet jævnligt, støvsug det – eller bedre endnu fjern det helt, hvis det er muligt.

5. Beskidt gulv

Børn opholder sig og leger typisk direkte på gulvet. Derfor er det også vigtigt, at der dels bliver støvsuget ofte, dels er til at komme til – for jo lettere og hurtigere et rum er at støvsuge, jo lettere er det at få det gjort.

6. Tændt elektronik

Slut elektronikken i børneværelset mest muligt – for elektroniske apparater afgiver gasser, når de opvarmes, bliver opladt eller står på stand by. Og kemikalierne, som elektronikken afgiver, trækker vi ned i lungerne, når vi sover.

Derudover kan støv samle sig i apparaterne, som dermed kan binde kemikalierne dertil. Fjern derfor støvet fra elektronik jævnligt.

7. Afgasning fra legetøj og maling

Helt nyt legetøj kan afgasse kemikalier, så sørg for at vaske nyt legetøj, bamser m.m. inden brug, hvis det overhovedet er muligt. Lad det også gerne afgasse i frisk luft.

Vær også opmærksom på eventuelle ftalater i ældre søskendes legetøj. Kig evt. efter legetøj, der er Svanemærket eller CE-mærket.

Maling og spraydåser afgasser meget, og konserveringsstofferne i malingen giver flere og flere tilfælde af allergi. Vær derfor påpasselig med, hvilken maling du anvender i børneværelset - køb evt. svanemærket maling. Og lad ikke børn sove og opholde sig i længere tid i nymalede værelser - luft godt ud gennem længere tid, når et værelse er blevet malet.

8. Støv i reolen

Støv og andet skidt ophobes ofte bagest i reolen. Tag derfor alt legetøj ud fra reolen en gang i mellem, så du kan støve godt af og gøre grundigt rent .

9. Nyt tøj

Skadelige stoffer fra tøj kan også sprede sig. Tøj kan bl.a. indeholde farvestoffer, optisk hvidt, phthalater (tryk på tøjet) og imprægneringsmidler. Vask tøjet inden brug, så evt. skadelige stoffer skylles ud, eller vælg tøj, der er mærket med ’Tiltro til tekstiler’, hvor der er sat grænser for, hvor mange kemiske stoffer der må være i tøjet.

10. Afgasning fra nye møbler

Nye møbler som seng, stol og skrivebord afgiver skadelige, kemiske gasser. Lad derfor møblerne afgasse udenfor, for eksempel i en garage, hvis det er muligt, eller i et andet rum indenfor, som ikke bruges så meget. Luft grundigt ud, når møblerne er placeret i børneværelset.

5 gode råd til et bedre indeklima på børneværelset Luft ud flere gange dagligt i 10 minutter med gennemtræk. Eksempelvis morgen, eftermiddag og aften. Indret børneværelset rengøringsvenligt. Hvis du ikke kan komme til med støvsuger og rengøringsklud, bliver der heller ikke gjort rent. Anvend få og gerne sundhedsmærkede rengøringsmidler. Vi elsker duften af rengøringsmiddel, men faktisk er duften et sikkert tegn på, at der er kemi i luften. Gør hovedrent 2 gange om året. Støvdepoter, der hober sig op, er dårligt for indeklimaet. Lad vinduernes friskluftventiler stå åbne året rundt, hvis de findes, og brug husets aftrækskanaler.

Undersøgelse: Hvordan kan indeklimaet på børneværelset blive bedre?

Børn har brug for frisk luft om natten, når de sover. Derfor er det en god idé at lufte ud med gennemtræk lige inden sengetid og at lade døren til børneværelset stå åben om natten.

Disse to gode råd har været omdrejningspunktet for et adfærdsstudie blandt 100 danske børnefamilier.

For hvordan husker vi de to gode råd i hverdagen?

– Vi ved, at indeklimaet og en god nattesøvn har en indvirkning på børns fysiske udvikling, sundhed og trivsel. Derfor er det vigtigt at lufte ud inden sengetid og holde døren åben om natten til børneværelset. Udfordringen er, at indeklimaet er usynligt, og derfor glemmer vi forældre det ofte i en travl hverdag.

- Realdania ville med dette studie undersøge, om adfærdsdesign er det, der skal til for, at man husker de to ting, forklarer Anne Gade Iversen, projektleder hos Realdania, som har støttet adfærdsstudiet lavet af /KL.7.

4 metoder til at huske indeklimaet

I forsøget blev der testet fire forskellige løsninger, der skal hjælpe børnefamilierne med at huske udluftning inden sengetid og en åben dør til børneværelset om natten.

Oplysning

Familierne modtog fire nyhedsbreve pr. e-mail, hvor der var tips til at sikre et godt indeklima. Vane

Familierne blev bedt om at koble de to gode råd til en vane – fx tandbørstningen – og de modtog et klistermærke, som de fx kunne sætte på spejlet i badeværelset. Nudging

Familierne modtog en intelligent pære, der blev koblet sammen med en måler, der registrerer indeklimaet på børneværelset. Når indeklimaet blev dårligt, skiftede pæren farve, hvilket indikerede, at der skulle frisk luft til værelset. Feedback

Familierne modtog en rapport pr. e-mail hver uge. Her kunne de se, om indeklimaet på deres børneværelse havde været godt eller skidt den forgangne uge baseret på daglige målinger – og ikke mindst, om de lå bedre eller dårligere end de andre testfamilier.

Endelig har der været en kontrolgruppe på 20 familier.

CO2 og dårligt indeklima I forbindelse med indeklima måler man ofte niveauet af CO2 (kuldioxid). Et højt CO2-niveau (kuldioxid) er ikke i sig selv sundhedsskadeligt, men for høj koncentration kan give hovedpine, træthed og koncentrationsbesvær.

Samtidig er et højt kuldioxidniveau tegn på, at den samme luft har været i rummet for længe og trænger til at blive skiftet ud.

CO2 måles i ppm (parts per million, dvs. antallet af CO2-molekyler blandt luftmolekyler).

Ifølge Arbejdstilsynet bør luften skiftes ud i sådan en grad, at CO2-niveauet er under 1.000 ppm. Kommer det over 1.000 ppm betegnes det som dårligt; er det over 2.000 ppm er det meget dårligt.

Mange familier har dårligt indeklima

Resultaterne viser først og fremmest, at indeklimaet på børneværelserne er dårligt om natten.

For eksempel havde 7 ud af 10 børnefamilier et indeklima mellem kl. 19 og 07, hvor der var mere CO2 i luften end anbefalet.

Hver fjerde familie havde et gennemsnitligt CO2-niveau, der oversteg grænseværdien med 50 procent.

– Resultaterne er desværre ikke overraskende, men lægger sig op ad resultaterne fra en undersøgelse, som Det Økologiske Råd lavede for Realdania for et par år siden. Her blev der på børneværelser målt mere end tre gange så høje CO2-koncentrationer som anbefalet, siger Anne Gade Iversen, projektleder i Realdania.

Intelligent pære og rapporter giver bedre indeklima

Lukker du døren til børneværelset om natten, vil CO2-niveauet stige – men lader du den stå åben, vil luften på børneværelset blive blandet med luften fra resten af boligen, og således vil du sikre et bedre indeklima for dine sovende børn.

Men hvordan husker vi så at lufte ud inden sengetid og lade døren stå åben om natten?

Ifølge projektet blev indeklimaet forbedret mest hos den gruppe, der fik installeret en intelligent pære, som skiftede farve, når CO2-niveauet på børneværelset blev for højt. Herefter var det gruppen, som fik ugentlige rapporter og kunne sammenligne sig med de andre testfamilier, der opnåede den næstbedste forbedring af indeklimaet.

– Vi kan se, at adfærdsdesign virker. Udfordringen i denne sammenhæng er, at adfærdsændringen skal blive til en vane, og det er noget, vi som familie skal huske hinanden på at gøre sammen, siger Anne Gade Iversen, projektleder hos Realdania.

Husk udluftning om aftenen

Flertallet lufter oftest ud om morgenen, men for at sikre frisk luft til børnene hele natten, er det en god idé at lufte ud med gennemtræk lige inden sengetid.

– Om eftermiddagen og aftenen har vi haft forskellige aktiviteter indendørs, så hvis vi glemmer udluftningen inden sengetid, vil niveauet af CO2 være højt, allerede når de lægger hovedet på puden, forklarer Tue Patursson, fagekspert i indeklima i Videncentret Bolius.

Det er dog endnu vigtigere at sørge for en åben dør om natten, påpeger han:

– Den åbne dør er for mig at se det vigtigste for at sikre god luft til børnene hele natten. Udluftningen sørger for, at startniveauet er godt, men lukkes døren efterfølgende, vil CO2-niveauet hurtigt blive mange gange for højt på børneværelset. Det undgår du, hvis du lader døren stå åben, så luften bliver skiftet i løbet af natten, siger Tue Patursson.

Så meget betyder en åben dør for indeklimaet

Hvor stor betydning har det egentlig, om døren til børneværelset er åben eller lukket om natten, når børnene sover?

Det har faktisk ret stor betydning for indeklimaet, viser målinger, som Videncentret Bolius har foretaget. Når døren til børneværelset er lukket, kommer CO2-niveauet nemlig op mellem 4.000 og 5.000 ppm i løbet af natten. Arbejdstilsynet anbefaler, at CO2-niveauet ikke overstiger 1.000 ppm.

– Målingerne har gjort indtryk. Det har været meget tydeligt at se, hvornår døren ind til børneværelset har været åben om natten, og hvornår den har været lukket. Så foruden at lufte ud tre gange om dagen, kan man gøre meget for børnene ved at holde døren åben ind til deres værelse. Det er en nem løsning, og det giver rigtig meget bedre luft, siger fagekspert Tue Patursson, der har foretaget målingerne i sit hjem.

CO2 Et højt niveau af CO2 (kuldioxid) er ikke i sig selv sundhedsskadeligt, men for høj koncentration kan give hovedpine, træthed og koncentrationsbesvær. Samtidig er et højt kuldioxidniveau tegn på, at den samme luft har været i rummet for længe og trænger til at blive skiftet ud. CO2 måles i ppm (parts per million, dvs. antallet af CO2-molekyler blandt luftmolekyler). Under 1.000 ppm er et fint indeklima

1.000-2.000 ppm er et dårligt indeklima

Over 2.000 ppm er et meget dårligt indeklima

Hvordan er indeklimaet på børneværelset om natten?

Herunder ser du fire eksempler på, hvordan indeklimaet er på et børneværelse om natten. Klik på pilene for at bladre mellem de forskellige målinger. De to første grafer viser forskellen mellem en nat, hvor døren til værelset har været lukket, og en nat, hvor døren har været åben.

Som det fremgår af graferne er det allervigtigste at lade døren stå åben til børneværelset om natten. Står den på klem, bør den være mindst 20 cm åben. Men det er også en god idé at lufte ud med gennemtræk inden sengetid, så partikler, fugt og CO2 bliver fjernet.

På de to sidste grafer er der luftet ud med gennemtræk inden sengetid. Det betyder, at luften er god, når barnet lægger sig til at sove. Men på trods af et godt udgangspunkt steg CO2-niveauet om natten til fire en halv gange over grænseværdien, når døren blev lukket om natten.

Videncentret Bolius har foretaget flere målinger end de viste, som underbygger de fremhævede konklusioner. Målingerne er foretaget med en vejrstation fra Netatmo.

Kvaliteten af luften på børneværelset kan variere efter værelsets størrelse, herunder højden til loftet, antallet af børn på værelset, om der er friskluftsventiler i vinduerne eller ydervægen, hvor tæt vinduer og døre lukker.

Har du et ventilationssystem i huset, behøver du ikke udluftning, men det er stadig en god idé at holde døren åben til børneværelset om natten.

Målingerne er uvidenskabelige, men stemmer overens med videnskabelige undersøgelser, bl.a. andet fra DTU Byg.

Indeklima vigtigt for børns udvikling

Et godt indeklima på børneværelset er vigtigt, da et for højt CO2-niveau kan svække børnenes udvikling og indlæring. En undersøgelse fra Det Økologiske Råd i 2016 viste, at halvdelen af børneværelserne har for høj koncentration af CO2 og partikler om natten.

For at opnå et godt indeklima er det stadig et godt råd at lufte ud med gennemtræk i 5-10 minutter tre gange om dagen – og det er særligt en god idé at lave en udluftning på børneværelset lige inden sovetid.

Men når først børnene sover, gør det en ret stor forskel, om døren til børneværelset er åben eller lukket. Ifølge Videncentret Bolius' Boligejeranalyse 2017 er døren til børneværelset helt lukket hos hver femte af børnefamilierne, mens den står på klem (5-10 cm) hos hver tredje.

Friskluftsventiler hjælper på indeklimaet

Det har også en positiv indvirkning på indeklimaet, hvis du har mulighed for at åbne friskluftsventiler i vinduet, men ikke alle vinduer har det installeret.

Friskluftsventiler giver den bedste effekt, hvis der fx er en sprække med luft under døren ind til værelset, så luften fra hele boligen kan cirkulere og blive udskiftet.

