3 typiske fejl, når du pudser vinduer

Vinduespudsning er ofte en større opgave, hvis du skal pudse alle boligens vinduer, så det er irriterende, hvis de ikke bliver helt rene og spejlblanke. Det kan du bl.a. forhindre, hvis du undgår disse typiske fejl.

1. Universalrengøringsmiddel i spanden

Rigtigt mange blander universalmiddel i spanden med vand, når de skal pudse vinduer. Men hvis du gør det, kan du ende med matte ruder, så du skal efterpolere med en klud for at opnå et skinnende resultat.

I stedet bør du bruge opvaskemiddel i vandet – de tensider, altså de vaskeaktive stoffer, der er i opvaskemiddel, er nemlig designet til at gøre overflader blanke med.

2. For meget sæbe i vandet

I samme boldgade er det en typisk fejl at hælde for meget opvaskemiddel, eller hvad du ellers bruger til at vaske vinduer med, i vandet til ruderne. I stedet for en blank overflade risikerer du at ende med fedtede ruder på grund af den høje sæbekoncentration.

Du kan lave din egen blanding til vinduesvask af fem liter vand, en spsk. opvaskemiddel og en halv hætte salmiakspiritus. Hvis du køber vinduessæbe eller vindues vaskemiddel, finder du den rette dosis på emballagens etiket.

Gode råd, når du pudser vinduer

Foto: Mie Brinkmann/Ritzau Scanpix Til den hyppige, hurtige rengøring af dine ruder kan du godt bruge en glasspray og så tørre efter med et viskestykke.

Når vinduerne skal have en grundigere rengøring, bør du bruge denne metode: Start med at vaske ruderne med 'sulfo-vand' – brug fx en blød børste eller mikrofiberklud til at fordele vandet med. Brug derefter en vinduesskraber til at rengøre ruderne. Start i øverste venstre hjørne og zigzag ned over ruden, til du har skrabet alt vand og sæbe væk. Det kan godt betale sig at investere i en god skraber, der passer i størrelse til vinduerne – ellers kommer der nemmere striber på ruderne. Slut processen af med at tørre kanterne efter. Her er det vigtigt at bruge en klud med et godt sugende materiale – hør er især velegnet, men ellers en klud af bomuld eller en mikrofiberklud. Du kan fx bruge en gammel hør- eller bomuldsdug, som du klipper i stykker.

Når du skal give dine ruder den helt store forårsrengøring, bør du starte med at fjerne al skidt, edderkoppespind og gamle blade fra vinduesrammer og -ruder. Brug fx en bilbørste eller en almindelig blød fejekost til at fjerne al skidt ovenfra og ned. På den måde kan du spare på vand og kemikalier, når du efterfølgende vasker vinduerne. Vis mere Luk

3. Eddike og ammoniak i samme spand

Mange begår den fejl, at de tilsætter både eddike og ammoniak i vaskevandet. Ammoniak, der fx findes i salmiakspiritus, giver en hjælpende hånd, hvis ruderne er meget snavsede, mens eddike er godt, når der er meget kalk i vandet.

Men da eddike er en syre og ammoniak en base, vil de to så at sige ophæve hinanden i vandet, og du får ingen virkning af midlerne.

Verner Rye pudser vinduer på statens gamle bygning. Video/Redigering: Tariq Mikkel Khan/Marie Glerup og Kristian Hansen

