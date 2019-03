5 ting, du ikke vidste, du kan bruge en arkitekt til

Arkitekter er gode til at få ideer, når du skal bygge til, om eller nyt. Men hvad kan de ellers bruges til. Læs med her, og bliv klogere på, hvad du også kan bruge arkitekten til

De fleste ved, at en arkitekt ofte bruges, hvis du vil bygge til, om eller nyt.

Men faktisk kan du også gøre brug af arkitektens kreative sind og store kendskab til privat boligbyggeri i andre situationer, når det gælder din bolig.

Læs også: 10 ting du kan bruge en arkitekt til

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Få mere ud af en boligarkitekt

Mangler du værelser i din lejlighed, men ved ikke, hvordan puslespillet skal gå op, kan du invitere en arkitekt på besøg til at finde på ideer. Her i lejligheden tryllede arkitekt Thomas Hjort en 3-værelses lejlighed om til en 5-værelses. Blandt andet ved at rykke køkkenet ind i en lille kile midt i lejligheden og løse dagslysproblemet med en rude i væggen. Foto: Christina Kayser Onsgaard

Skal du købe ny bolig, kan du invitere en arkitekt med til fremvisningen for at få vurderet muligheder og begrænsninger i den pågældende bolig, inden du skriver under. På den måde kan du få overblik over husets byggetekniske stand og få afklaret, om du overhovedet kan komme i mål med dine boligdrømme inden for dit budget i den pågældende bolig.

Det kan spare dig for mange kostbare ærgrelser på den lange bane. Arkitektens pris ligger på omkring 3500 kr. – 6000 kr., men kan variere alt efter afstand til boligen og boligens størrelse.

2. Rådgivning ved salg af bolig

Har du svært ved at få solgt dit hus, kan du bruge arkitekten til at synliggøre husets muligheder for eventuelle købere. Med et par enkelte skitser kan du illustrere, hvordan der fx kan etableres et ekstra børneværelse eller et større køkken.

Ofte er det små og økonomisk overkommelige byggeopgaver, der får puslespillet til at falde på plads for en potentiel køber. Arkitektens pris ligger på omkring 3500 – 6000 kr.

Læs også: Salg af bolig

Inden familien-Hjernø Rasmussen købte huset her, inviterede de arkitekt Jørgen Dahlgaard med ud og kigge på det. For skulle huset blive deres, ville de udnytte udsigten bedre med en stor karnap. Arkitekten tegnede hurtigt nogle tegninger, der viste, hvordan det ville se ud. Resultatet var positivt, så de købte huset og indledte et samarbejde. Foto: Pia Enghild

Trænger du til at få opdateret din bolig, men er hel tom for inspiration, tilbyder flere arkitekter såkaldte ’instant’ -møder. Et ’instant’-møde er et besøg på 1-2 timer, hvor arkitekten kommer med masser af ideer og fortæller om muligheder i din bolig. Mødet er helt uforpligtende i forhold til videre samarbejde og indeholder ikke tegninger. Prisen ligger på omkring 2500 kr.



Foto: Danske BoligArkitekter En arkitekt kan se muligheder i dit hus, du måske ikke selv ser. Danske BoligArkitekter.dk er en sammenslutning af arkitekter, der har specialiseret sig i om- og tilbygninger – find inspiration blandt hundredevis af om- og tilbygninger, og find netop den arkitekt, der passer til dit byggeprojekt.

4. Forbedring af have og udearealer

En have eller terrasse, der spiller sammen med boligen kan gøre dit hjem endnu bedre. Mange arkitekter tilbyder udover rådgivning til boligbyggeri også hjælp til en ny plan over dit uderum, så det kan udnyttes optimalt, hvad enten du drømmer om blomsterbede, legeplads eller et hyggeligt orangeri.

Kan også med fordel bruges ved sommerhuset. Arkitekthjælp til haven koster omkring 6.000 - 12.000 kr. alt efter omfang.

5. Energiforbedringer gennem Bedre Bolig

Overvejer du at få energirenoveret din bolig, kan du kontakte en arkitekt. Mange arkitekter er uddannet BedreBolig-rådgivere. Bedre Bolig er et tilbud udviklet af Energistyrelsen og har til formål at gøre det lettere som boligejer at bo energirigtigt.

Arkitekten vil som BedreBolig-rådgiver efter et besøg lave en rapport med dit forbrug og komme med et bud på, hvor og hvordan du med fordel kan energirenovere din bolig. En gennemgang tager halvanden til to timer og koster omkring 5.000 - 7000 kr. inkl. moms afhængigt af boligen størrelse og kompleksitet.

Læs også: Arkitekternes bedste råd: Sådan udnytter du pladsen i din lejlighed