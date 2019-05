6 potteplanter, der ikke kræver meget lys

Ingen potteplanter trives, hvis de slet ikke får noget lys. Der er dog stor forskel på, hvor meget lys forskellige arter af potteplanter har brug for.

Markedet for stueplanter er en jungle – undskyld udtrykket – og der findes utroligt mange varianter i plantecentre og i internetbutikker, som du kan vælge mellem. Her får du seks bud på potteplanter, som vil trives i områder af boligen, hvor der ikke er rigelige mængder sollys. Det er altså potteplanter, der trives i indirekte lys.

De kan fx stå dybt i en stor stue, hvor der aldrig kommer direkte sollys, eller i en entré, hvor lysforholdene ikke er optimale for de mere solhungrende potteplanter.

De er alle udvalgt af Bolius’ haveekspert Jesper Carl Corfitzen. Nederst i artiklen finder du hans gode råd til, hvordan du nemt kan vande og gøde dine indendørsplanter.

Kongebegonie (Begonia Rex)

Kongebegonien regerer over en slægt af planter, der tæller over tusind forskellige arter. I naturen vokser disse planter i fugtige tropiske og subtropiske klimaer, men de kan altså sagtens trives hjemme hos dig, hvis du sørger for de rigtige forhold.

Kongebegonier har særdeles dekorative blade. Det gælder deres form og især farve. Der kan være særdeles stor variation i bladtegningerne fra plante til plante. Der er altså god mulighed for at vælge en plante, som falder lige i din smag.

En kongebegonie skal stå lyst, men ikke i direkte sollys. Da planten hører hjemme i de varmere og fugtigere egne af kloden, har den ikke godt af at stå for koldt, ligesom den ikke trives, hvis luftfugtigheden bliver for lav. Planten må ikke tørre ud, så jorden skal holdes fugtig.

Spiralfrugt (Streptocarpus)

Hvis du vil placere en spiralfrugt i en vindueskarm, skal karmen helst vende mod nord eller øst. Planten kan også trives på steder, hvor solen stråler kun når den indirekte. Foto: Jesper Carl Corfitzen

Spiralfrugtens frø sidder i tynde og aflange bælge, der har en karakteristisk spiralform. Deraf plantens navn.

Når planten blomstrer, er det med tragtformede blomster, der kan godt forveksles med blomsterne på en orkidé.

Placér spiralfrugten, så den får noget lys. Vær dog opmærksom på, at den ikke tåler skrap middagssol. Hvis du gerne vil stille planten i en vindueskarm, skal denne helst vende mod nord eller mod øst.

En spiralfrugt skal du først vande, når jorden i potteplanten næsten er tørret helt ud.

Gummitræ (Hevea brasiliensis)

Gummitræer fås i forskellige udgaver. På billedet ses en plante, hvor lyserøde mønstre på den yderste del af bladene er fremavlet. Den aflange røde ’nissehue’ i toppen af planten gemmer på endnu et blad, der snart vil folde sig ud. Foto: Jesper Carl Corfitzen

Et gummitræ, der vokser frit i naturen, kan med tiden blive til en regulær gigant. Træet stammer fra Amazonas, og her kan det vokse til hele 36 meter i højden. Den størrelse kan du (heldigvis) ikke regne med at se i hjemmet, men gummitræet egner sig glimrende som potteplante, og kan også nå en ganske betragtelig størrelse, hvis de får tid og plads til det.

Den har store, dybgrønne blade, der har en flot glans, hvis de holdes fri for støv og snavs.

Gummitræet kan sagtens tåle direkte sollys, men det kan også placeres, hvor sollyset kun er indirekte – eksempelvis i en gang eller entré, hvor et gummitræ i rette størrelse kan se godt ud i en potte, som står direkte på gulvet. Jorden i potten må gerne tørre let ud mellem vandinger.

Fiskeben (Calathea roseopicta)

Mønstrene på denne dekorative plante minder om, ja, rækker af fiskeben. Der findes mange forskellige slags fiskeben. På billedet er der tale om Calathea roseopicta. Foto: Jesper Carl Corfitzen

På engelsk går planten fiskeben bl.a. under navnet prayer plant (som kan oversættes til bøn-plante), fordi den hen mod aften på meget ejendommelig vis rejser sine blade, så de peger mod himlen – måske i bøn til en eller anden plante-guddom.

Denne daglige bevægelse gør fiskeben til en anden oplevelse end gængse stueplanter.

Placér en fiskeben, så den ikke får direkte sollys. Den må gerne må dog gerne få meget indirekte lys, da det er en plante, som naturligt hører hjemme i regnskove. Planten trives i porøs og fugtig jord, men den må ikke soppe.

Fiskebens-planten findes i et væld af underarter med forskellige fiskebensmønstre. Der burde være noget for enhver smag.

Fingerfilodendron (Monstera deliciosa)

Fingerfilodendron har vundet stor udbredelse som stueplante. Måske skyldes det de store blade med de karakteristiske fingre. Foto: Jesper Carl Corfitzen

Fingerfilodendron er særdeles populær som stueplante, så måske har du allerede stiftet bekendtskab med den? De store blade har en voksagtig overflade og karakteristiske ’fingre’, som har givet planten navn.

Hvis en fingerfilodendron får tid, kan den vokse til en ganske betragtelig størrelse – både i omfang og i højde. Derfor er det fornuftigt at stille den et sted, hvor der er plads til, at den kan brede sig.

Planten vil tage skade, hvis den får for meget direkte sollys. Derfor egner den sig rigtig godt til at stå væk fra vindueskarmen og inde i rummet. Lad pottejorden tørre ud, før du vander på ny.

Svigermors skarpe tunge (Ansevieria trifasciata)

Svigermors skarpe tunge er nem at holde som stueplante. Den har det godt, når den får meget lys, fx i en vindueskarm, men du kan også placere den på mørkere pletter i hjemmet og stadig få succes. Foto: Jesper Carl Corfitzen

Vi slutter med en klassiker. Svigermors skarpe tunge er allerede at finde i tusindvis af hjem. Måske netop fordi planten tåler mangt og meget – den er simpelthen svær at slå ihjel, og det er en suveræn kvalitet for en stueplante.

Svigermors skarpe tunge kan sagtens tåle at stå langt inde i en stue eller på andre steder, hvor der er mindre end rigeligt sollys. Den vil stadig trives.

Pas dog på med at vande for meget og for ofte. Pottejorden må gerne tørre ud mellem vandinger.

Generelle råd om vanding af indendørs potteplanter

I de måneder, hvor dine potteplanter er i vækst (marts–oktober), anbefaler Jesper Carl Corfitzen, at du som tommelfingerregel vander dine potteplanter én gang om ugen, og at du gøder hver anden gang, du vander, altså hver anden uge. Husk dog, at det er en tommelfingerregel, og at visse potteplanter kræver helt særlig pasning for at trives.

Jesper Carl Corfitzen anbefaler følgende metode:

Tag en opvaskebalje, en stor gryde eller en lignende beholder.

Fyld beholderen med vand (og flydende plantegødning med mikronæringsstoffer i en passende mængde hver anden gang).

Sæt din potteplante i beholderen, og lad den suge vand i ca. 5-10 minutter.

Tag potteplanten op og lad den dryppe af.

Så er det bare at stille planten tilbage på plads.

Dette råd gælder selvfølgelig kun, hvis dine potteplanter står i en plasticpotte eller lignende, som du nemt kan hive op fra potteskjuleren.

Fra november til februar skal du skrue ned for vandingen. Her er det som regel nok at vande hver 14. dag.

Når en ny vækstperiode skal til at begynde, hen mod slutningen af februar, er det et godt tidspunkt at omplante potteplanter, hvis de trænger til det. Klare tegn på, at en plante trænger til en større potte, er fx, at den ikke vokser i samme tempo som normalt, og at plantens rødder vokser ud af pottens bund.

Under alle omstændigheder bør du give dine planter en omgang frisk pottemuld årligt.

