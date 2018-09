Arkitektens bedste råd: Sådan udnytter du pladsen i din lejlighed

En lille og mørk entré, for få værelser og et køkken, du nærmest skal gå sidelæns ind i, fordi det er så småt og kroget. Det kan føles trangt og nærmest umuligt at få indretningen til at gå op, når man bor i en lille lejlighed med to eller tre værelser.

- Når man ikke kan skabe flere kvadratmeter, må man bruge dem, man har, bedre. Det gælder derfor om at tænke i en anderledes planløsning og nytænke forskellige funktioner og ikke lade en centimeter gå til spilde, når man indretter sig - hverken i højden eller i bredden, siger Gitte Falk fra tegnestuen Artier’et, medlem af Danske Boligarkitekter.

Her giver Gitte, med udgangspunkt i en af sine cases, sine bedste tips til at udnytte dine kvadratmeter bedre i en lejlighed.

Familie flyttede ind på den halve plads

For nogle år tilbage hjalp arkitekt Gitte Falk en familie med at flytte fra 120 m² til blot 75 m². Et skrækscenarie for de fleste, men med hendes hjælp fandt hele familien og alle deres ting sig en plads.

Lejligheden var en klassisk københavnerlejlighed fra 1930’erne med masser af typiske lejlighedsudfordringer.

Udfordring 1: Mørk og lille entre

Entréen var som i så mange lejligheder mørk og ikke særlig stor. For at få den til at syne større og rarere, gjaldt det derfor om at tilføre lys.

- Vi satte et gammelt vinduesparti ind i væggen mellem køkkenet og entréen, så lyset fra køkkenet hentes ud i lejlighedens indgang. Ingen af de to rum har brug for privathed, og samtidig fungerer det godt, at man fra køkkenet gennem vinduet kan se, hvem der kommer ind i lejligheden, fortæller Gitte Falk.



I entreen har Gitte Falk og familien indsat en gammel rude for at hente lys. Helt fra lejlighedens start i entréen starter den store reol, der slanger sig langs lejlighedens bærende væg og skifter funktion fra rum til rum. I entréen opbevarer den overtøj og sko. Foto: Christian Kayser Onsgaard

Generelt gælder det om at få rummet til at syne større, end det reelt er.

- Det snyder øjnene til en fornemmelse af mere plads, hvis man sætter et par spejle op eller bruger farver. For selvom man normalt siger, at hvidt er godt i små rum, kan en overraskende farve bidrage med en oplevelse, hvilket giver fornemmelsen af et større rum, forklarer Gitte Falk.

Udfordring 2: For få værelser i lejlighed

- Det kan være en god løsning, som vi gjorde i lejligheden her, at rive væggen ned mellem køkkenet og stuen. På den måde får man et køkkenalrum som fællesrum med stue og spisestue i uden vægge imellem, der fylder. Herefter kan man dele det ene eller de resterende rum op i flere. I lejligheden her lavede vi to rum om til tre. Det ene akkurat så bredt, at der kan stå en seng i bredden, hvilket er smart at tænke over, siger Gitte Falk.



Foto: Christian Kayser Onsgaard

Værelserne er ikke kæmpestore, men har alligevel plads til det nødvendige. I det ene værelse er valgt en seng med skuffer under for at udnytte pladsen bedre. Foto: Christian Kayser Onsgaard

Udfordring 3: For lidt plads til opbevaring

- I lejligheden her løste vi opbevaringsproblemet i både stue og køkken ved at bygge en stor reol langs lejlighedens bærende væg. Den kan indeholde en masse ting, men kan endda også gemme skydedøre, der i sig selv er pladsbesparende. Samtidig virker reolen lydisolerende op mod værelserne, forklarer Gitte Falk.

Bag reolen er der lavet plads til skydedøre, der kan skubbes ud og ind. En lækker og gennemtænkt detalje, der sparer plads.



Foto: Christian Kayser Onsgaard

Foto: Christian Kayser Onsgaard

