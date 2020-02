Danske boligejere er ikke gode nok til at klimasikre

Størstedelen af danske boligejere bekymrer sig ikke om kloakvand i kælderen eller vandskader under taget efter kraftig regn, før skaden er sket. Det viser en ny undersøgelse, som analyseinstituttet YouGov har lavet for Videncentret Bolius.

I undersøgelsen svarer 7 ud af 10 boligejere, at de enten ikke bekymrer sig eller kun bekymrer sig lidt om pludselige vandskader i boligen som følge af for eksempel skybrud og stormflod.

Samtidig svarer 62 %, at de enten slet ikke eller kun i mindre grad har overvejet at få lavet forebyggende tiltag.

Læs også: Tjek din risiko, når vandet kommer udefra

Skødesløs tilgang

Jesper Theilgaard, klimaformidler og tidligere tv-meteorolog, betegner over for Videncentret Bolius boligejernes tilbagelænede tilgang som 'nonchalant’ i lyset af, at risikoen for vandskader kun vil vokse i takt med klimaforandringerne.

- Boligejernes største problem er vand. Sidste år slog vi næsten nedbørsrekorden fra 1999 med 905 mm regn, og vi ved, at der kommer meget mere i fremtiden. Det er tid til at erkende, at klimaet ændrer sig, og få gjort noget ved det, lyder opsangen fra Jesper Theilgaard.

Blandt årsagerne til, at boligejerne ikke vælger at forebygge, er, at de i forvejen mener, at boligen er godt nok sikret. Det er også et argument for ikke at klimatilpasse, at man aldrig tidligere har haft vandskader. Men ifølge Jesper Theilgaard vil klimaet ændre sig så voldsomt, at fortiden i forhold til klimasikring er en dårlig indikator for fremtiden.

Skybrud kan ramme alle

Også Tue Patursson, fagekspert i Videncentret Bolius, lægger vægt på, at alle danske boligejere er i risikozonen for at blive ramt af skybrud - selvom man ikke har oplevet et før.

- At du ikke har haft en vandskade er langt fra ensbetydende med, at du ikke vil få det i fremtiden. For det første rammer skybrud meget lokalt, og ikke alle har prøvet at have et skybrud over sin grund.

- For det andet peger alle fremtidige vejrudsigter på mere nedbør i fremtiden. Og den nedbør, der kommer, vil oftere komme som skybrud eller som kraftig nedbør i løbet af kort tid, fastslår Tue Patursson.

Vandskade vækker interessen

Undersøgelsen viser også, at dem, der har oplevet en vandskade, går langt mere aktivt til værks for at mindske risikoen for, at det sker igen. Et handlemønster, Jesper Theilgaard selv har fulgt.

- Det husker jeg tydeligt, fra da jeg selv boede i hus. Efter vores kælder var oversvømmet første gang, var jeg nervøs, hver gang det regnede kraftigt i en periode. Det stoppede først, da jeg fik gjort noget ved det, siger Jesper Theilgaard, der valgte både at få installeret et højvandslukke og lagt omfangsdræn rundt om sin bolig.

Læs også: Bortledning af regnvand og forebyggelse af oversvømmelse

Efterlyser flere incitamenter

Klimasikring af boligen kan blive en dyr affære, og ansvaret hviler hovedsageligt på den enkeltes skuldre. Derfor kunne forsikringsselskaberne ifølge Jesper Theilgaard godt skubbe yderligere på for at få flere til at klimasikre, før skaden er sket. Han bakkes op af fagekspert Tue Patursson.

- I dag kan du som husejer kun få del i mindre offentlige tilskud. Enkelte forsikringsselskaber giver smårabatter på forsikringspræmier. Men det er begrænset, hvad de småpenge rækker til, hvis der skal etableres højvandslukke og betales for årligt eftersyn og service, graves dræn eller udlægges faskiner, siger Tue Patursson.

En gulerod kunne være i højere grad at belønne boligejere, der vælger at klimasikre boligen på forskellige måder, med en attraktiv rabat i forsikringspræmien. Kombineret med håndværkerfradraget, der allerede udløser fradrag for for eksempel højvandslukke og faskiner, vurderer Jesper Theilgaard, at det kan få flere til som minimum at overveje deres muligheder.

Fra brancheforeningen Forsikring & Pension og flere forsikringsselskaber lyder, at man i branchen allerede har fokus på at belønne kunder, der klimasikrer.

Codan, der Danmarks tredjestørste forsikringsselskab, oplyser til Videncentret Bolius, at man under visse forudsætninger giver rabat på husforsikringen, hvis du for eksempel får installeret et højvandslukke. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra de to største forsikringsselskaber, Topdanmark og Tryg, til deres incitamentsordninger på klimaområdet.

Læs også: Sådan forebygger du oversvømmelse