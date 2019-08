Den store grillkrig: Bruger du gas eller kul?

Der bliver bogstaveligt talt smidt kul på en varm debat, når valget af ny grill diskuteres hen over hækken. For skal det være gas eller kul? Og er prisen for at vælge det ene frem for det andet smag eller behag?

Spørger man en af landets førende eksperter i grill og barbecue, er der de seneste år god grund til at elske både den traditionelle kulgrill og så den mere moderne udgave med gas.

- Forskellene mellem de to typer grill bliver altså mere og mere udvasket. Derfor bliver debatten meget nemt til nærmest en ‘religionsting’ mellem de to grilltyper, lyder det fra Kim Schulz.

Man skal passe på ikke at købe en for stor grill. Det er spild af energi og plads. Foto: Linda Johansen

Behagelig løsning

Udover at være manden bag madbloggen Grill & Kokkerier åbnede han i 2008 en dansk afdeling af World Barbeque Association (WBQA Danmark), som han i dag fortsat er formand for.

- Den typiske fordel ved en gasgrill er, at den er nem at tænde. Og når du sætter den på en temperatur, kan du regne med, at den nogenlunde holder den. Der er heller ikke så meget roderi med sorte kul eller noget, som for alvor sviner, forklarer han.

Men hvor gasgrillen altså kan være en nem og behagelig løsning, vil tilhængere af kulgrillen fremhæve smagen som den helt store forskel.

- De, der går meget op i grill, mener, at kulgrillen giver en mere klassisk grillsmag. Altså en smag af røg. Der findes bare alverdens metoder til også at få smag ud af en gasgrill i dag.

- Hvad bruger du selv?

- Jeg har faktisk været inkarneret ’kulgriller’, men sidste år, hvor der var totalt forbud mod åben ild, blev jeg nødt til at tage en gasgrill i brug. Og nu står den der så.

- I dag skifter jeg derfor rundt mellem dem. Jeg vælger grill, lidt efter hvad jeg har brug for. Burgerbøffer og koteletter i hverdagen ryger på gasgrillen, mens stege og andre store stykker kød ryger på kul.

Det var nemt at samle den gasgrill, vores testfamilie prøvede. Alligevel skulle tungen holdes lige i munden for at nå godt i mål. Foto: Linda Johansen

Hvad med sundheden?

Også sundhed er en del af debatten om, hvorvidt man skal vælge den ene model frem for den anden.

- Der er meget snak særligt i medierne om sundhed. Altså om det er kræftfremkaldende eller ej. Og der har kulgrillen fået lidt på puklen for at være mere usund, fordi der er de her røgpartikler, der drøner rundt fra kullene.

- Hvad tænker du?

- I virkeligheden er der ikke den store forskel, mener jeg. Selvfølgelig får du en smule røgpartikler på en kulgrill, som sætter sig. Men griller du med indirekte varme, hvor maden ikke ligger direkte over kullene og drypper fedt ned på dem, så er det egentlig i en mængde, som for mig at se ikke er værre, end hvis du går ud og køber en omgang røget bacon.

- Alt er jo også med måde. Det er de færreste, der spiser grillet mad dagligt.

- Du risikerer også samme røg, som hvis du brænder bøffen på en stegepande, når du bruger en gasgrill. Og så er vi tilbage ved, at der kan ske noget sundhedsmæssigt, som ikke er så godt.

Køb ikke for stort Der er både god økonomi og sund fornuft i at planlægge sit køb af en ny grill, mener Kim Schulz. For uanset om du vælger en kulgrill eller gas, skal størrelsen være den rigtige. - Du skal kigge på, hvor meget mad du typisk planlægger at lave. - Hvis I er to i husholdningen, giver det ikke mening, at man køber en kæmpe grill, for så bruger du bare meget mere gas eller kul på at varme den op, lyder rådet fra Kim Schulz. - Det tager også længere tid at varme den op. Han erkender, at det kan være ’megasjovt’ at eje en af de store modeller. Det er bare alt for dyrt i længden. - Så hellere købe noget sjovt udstyr ved siden af, så du kan bage på din grill, automatisk rotere noget kød eller lave en god pizza på en grillsten.

Kul kan noget

Selvom Kim Schulz ikke mener, at der er grund til at vælge en særlig side i debatten om kul eller gas på grillen, så erkender han, at kul kan noget særligt.

- Der er altså noget ved den strålevarme, der kommer fra kul. Og blandingen med røg har noget over sig.

- Kullene har samtidig den fordel, at man kan lave noget meget langtidsstegt, som vi særligt har set fra USA, hvor maden steger op til et døgn.

- Det ville svare til to gasflasker på en husgrill, mens man kan gøre det samme med fire-fem kilo kul.

Dyr hobby

Danske grillkunder er dog ’uanset religion’ enige om en ting: De er villige til at bruge mange penge på deres hobby.

- Jeg kan huske, at for 15 år siden, hvor jeg fik min første Weber-grill, der var det jo vanvittigt, at vi gav 1.000 kroner for en grill. I dag finder man sådan nogle på tilbud til 3.000 kroner, og prisen på en grill kan nemt komme over 20.000 kroner. Og de sælger faktisk.

- Folk bruger nogle gange flere penge på grill, end de bruger på deres komfur og kogeplader inde i køkkenet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

En avanceret gasgrill består af mange enkeltdele. Foto: Linda Johansen

Det har vi testet

Ekstra Bladets testfamilie har i nogle uger hen over sommeren brugt den nye All-Star 120 B-Gas fra den amerikanske producent Char-Broil.

Modellen fylder godt en meter gange en meter og vejer 30 kilo. Der er med andre ord tale om en ganske mobil gasgrill, som man nemt kan flytte rundt og gemme af vejen, når man ikke har brug for den.

Testfamilien fortæller, at grillen var meget enkel at samle og utrolig nem at bruge. Der er brugt rustfrit stål og støbejern i konstruktionen, som har op til 10 års garanti på udvalgte dele.

Eneste anke var, at der ikke er plads nok under grillen til den store gasflaske, familien havde investeret i.

Ifølge Char-Broil produceres der større udgaver af firmaets gasgrill, som en stor gasflaske nemt kan placeres under. Men sådan en grill vil for mange husholdninger være alt for stor.

Testfamilien hæftede sig særligt ved, hvor logisk opbygningen af grillen var, at den er meget nem at gøre ren og lynhurtigt kan indstilles til netop det kød og de grøntsager, man har brug for at grille.

Den manglende ’normale’ grillrøg blev ikke oplevet som et problem for smagen eller kvaliteten af grillningen.

All-Star 120 B-Gas er set til 4999 kroner på PriceRunner.