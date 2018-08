Depositum ved leje af lejlighed: Sådan får du (noget af) det tilbage

Godt 1000 sager om fraflytning havner hvert år i Huslejenævnet. Sager hvor en privat udlejer og lejer af en bolig er uenige om, hvordan eller til hvilken pris, et lejemål skal sættes i stand, når lejer flytter ud.

Det er svært at sætte en præcis grænse for, hvad istandsættelsen må koste. For det afhænger altid af det enkelte lejemål. Men du kan fx ikke tvinges til at betale en urimelig timeløn til håndværkerne.

Synes du, at noget er urimeligt, må du prøve at få priser et andet sted fra og sammenligne. Alternativt kan du få et tilbud fra en anden håndværksmester, inden du afleverer lejemålet. Men det kan alligevel godt føre til diskussion.

Kan parterne ikke blive enige, og synes lejeren, at regningen ser urimelig ud, kan det også indbringes for Huslejenævnet, som derefter kan træffe afgørelse, om prisen ser fornuftig ud.

Skal en lejelejlighed leveres vel vedligeholdt?

Du kan selv gøre meget for at undgå, at du havner i en tvist om, hvad der skal sættes i stand og prisen på det. Bl.a. bør du læse lejekontrakten grundigt, sætte dig ind i lejeloven og lave en detaljeret mangelliste, når du lejer dig ind i en bolig.

Tidligere kunne udlejer forlange, at du afleverede en lejlighed nyistandsat. Men efter at den nye lejelov trådte i kraft 1. juli 2015, kan udlejer kun kræve, at lejemålet er vel vedligeholdt. Men sørg for at læse lejekontrakten grundigt igennem, inden du skriver under.

Hvad kan din udlejer kræve ved fraflytning? Udlejer bestemmer, hvor vedligeholdt lejemålet forventes at være ved fraflytning, men må ikke stille urimelige krav. Her er nogle tommelfingerregler om, hvilken form for vedligehold udlejer med rimelighed kan kræve ved fraflytning. Efter lejemål på 1-12 måneder: Hvis du har behandlet lejligheden ordentligt, er der som regel ikke behov for maling eller andet, når du fraflytter.

Efter lejemål på 2-4 år: Der vil næsten altid være behov for, at vægge skal males, og lofter skal hvidtes, når du fraflytter. Måske skal gulvet slibes let.

Efter lejemål på 5-6 år og derover: Udover at vægge og lofter skal males, skal det vurderes, om paneler og gulve også trænger til at blive gjort i stand.

Sørg for mangelliste af alle rum

Selv om den nye lejelov beskytter lejeren mod at skulle betale for et fuldstændig nyistandsat lejemål ved fraflytning, lægger den stadig op til bred fortolkning af, hvad 'vel vedligeholdt' er. Derfor bør du ifølge Lejernes Landsorganisation, LLO, være grundig og få dokumenteret lejeboligens stand, når du flytter ind.

Udlejer skal lave et indflytningssyn, når lejer får overdraget nøglerne. Men det er jo udlejers syn på sagen. Derfor er det meget vigtigt, at lejer inden 14 dage efter at have overtaget lejemålet sender en detaljeret liste over fejl og mangler til udlejer. Send det gerne som anbefalet brev, så du kan dokumentere, at udlejer har modtaget listen til tiden.

