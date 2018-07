Derfor er tørken godt nyt for haveejere

Myg og dræbersnegle plejer at være en fast bestanddel af den danske sommer. Men på grund af årets historisk tørre sommer er danskerne stort set sluppet af med sommerens plageånder.

- Der er ingen tvivl om, at tørken har betydning for de dyr, vi ser i haven og i naturen generelt, siger John Henriksen, haveekspert i Bolius Boligejernes Videncenter.

Da der ikke er våde områder, trives myggen ikke. Vand og fugt er nødvendigt for, at myggens æg kan klække og laverne udvikle sig til myg.

Dræbersneglen har ligeså behov for vand for, at den gider bevæge sig ind i din have, og for at den kan formere sig.

Myrer, bladlus og flåter er ligeglade med tørke

Andre skadedyr som myrer, bladlus og flåter har dog ikke samme behov for vand som myggen og dræbersneglen, da de også lever af andre næringskilder, fx sukkerstoffer fra planter. Tørken skal være mere ekstrem for at give dem problemer. Derfor kan haveejerne sagtens have problemer med dem allerede nu.

Det kan du gøre for dyrene, mens der er tørke Skadedyr: Bekæmp dræbersneglene nu, mens de gemmer sig på samme sted. Kig fugtige steder i haven.

Skyl bladlus væk fra dine planter.

Hold skadedyr ude af boligen ved at lukke døre og vinduer eller ved at bruge insektnet.

Fjern større ting med stillestående vand, så myggen ikke kan lægge sine æg. Nyttedyr: Sæt små vandfade ud til fugle, pindsvin og lignende.

Plant planter med nektar til bier og andre insekter.

Lav et vildt område med sten, visne blade/planter og lidt grene, så dyrene har et sted at bo.

Dræbersneglene kommer med regnen

Perioden uden sommerens plageånder er dog kun midlertidig, forsikrer John Henriksen.

For ligeså snart regnen kommer igen, vil myggen og dræbersneglen også melde deres ankomst. Det skyldes, at myggen og dræbersneglen stadig lægger æg. Når regnen falder og bringer fugt, klækker æggene, og larverne kan leve.

- Regnen skal nok komme - og så kommer skadedyrene, siger John Henriksen.

