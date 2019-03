Derfor vælger vi hvide vægge

Undersøgelse viser, at 85 % har hvide vægge i boligen. Hvidt er et sikkert valg, men vælger vi farver, kan vi blive lykkeligere, siger eksperter

Danskerne elsker tilsyneladende farver på væggene. Det kan man i hvert fald let komme til at tro, hvis man orienterer sig rundtom i det danske medielandskab.

Boligmagasinerne bugner med inspiration til, hvilke farver du skal male væggene med, og i aviserne postuleres det, at danskerne er ved at sige farvel til hvide vægge.

Men sådan står det ikke til, viser en undersøgelse, som YouGov har foretaget for Bolius. Undersøgelsen viser, at langt størstedelen dypper penslen i hvid maling, når væggene skal males.

Ifølge undersøgelsen har 85 procent af danskerne hvidt i stuen, 85 procent har hvidt i køkkenet, 80 procent i soveværelset, 83 procent i entréen, og 82 procent har hvidt i børneværelserne. Vores farvefantasi er med andre ord ikke videre farverig.

Vi mangler modet

De farvefattige tendenser overrasker ikke Line Sjørup Hansen, der er malermester og medejer af malerfirmaet Carsten Sørensen, som blandt andet vejleder danskerne i, hvilke farver der vil klæde deres boligers vægge.

Årsagen til de mange farveforladte vægge i danske hjem handler om manglende mod, lyder det fra Line Sjørup Hansen.

– De fleste vil gerne være med på moden og gøre som i boligmagasinerne, men de tør ikke, når det kommer til stykket, siger Line Sjørup Hansen.

Bange for mørke farver

Hun bakkes op af Uffe Hansen, der er produktmanager i malingvirksomheden Flügger.

– Folk er bange for, at deres værelser bliver for mørke, og at de ikke bliver afstemt ordentligt i forhold til deres møbler. Hvid er den sikre vej, siger Uffe Hansen, der også mener, at de mange hvide vægge hænger sammen med et trendskifte.

– I 80’erne var det populært med pangfarver. Ser man film fra dengang, var folk også iklædt farverige dragter, hvor det i dag er mere in med et afdæmpet og afstemt look, siger Uffe Hansen.

Stærke farver giver udtryk og karakter

Line Sjørup Hansen mener, at farver kan hjælpe med til, at et hjem får en mere personlig stil.

– Nogle vil gerne forsøge med farver, men vælger så ofte en meget lys pastelfarve, som lige så godt kunne være hvid. Men stærke farver giver værelset et helt andet udtryk, og du vil opleve, at dine møbler og billeder på væggene ændrer karakter, siger Line Sjørup Hansen, som påpeger, at vi ikke altid har været bange for farverne.

I 90’erne var vi glade for stærke farver, gerne orange og okseblod, og malingen skulle helst svampeduppes på væggene. Svampemoden menes at være en modreaktion på senfirserne, hvor det hele skulle være meget stramt i sort, stål og koboltblå.

Boliger ligner hinanden

Efter svampedupningen kom så en modreaktion mere, nemlig den minimalistiske stil med hvide vægge og store vinduespartier, som begyndte i årene efter årtusindskiftet, og som stadig er udbredt i hele landet.

– Men konsekvensen har jo bare været, at alle boliger ligner hinanden. Især de mennesker, som bor i typehuse, lever i næsten identiske boliger, mener Line Sjørup Hansen.

Alligevel mener malermesteren, at vi i et stykke tid nu har bevæget os i en ny retning – omend det endnu ikke helt afspejles i statistikkerne.

Farver skaber kontakt til naturen

En anden, som er fortaler for farver, er arkitekt Anders Barslund, der efter eget udsagn aldrig maler et rum hvidt.

I dag forbindes den skandinaviske stil ofte med noget meget lyst, men i 1920’erne og 1930’erne var danskerne faktisk gode til at bruge farver, påpeger Anders Barslund.

– Arkitekter som Finn Juhl og Poul Henningsen havde farverige hjem. Men datidens arkitekturjournalister skrev kun om materialer og tog billeder i sort-hvid, hvorfor eftertiden fik det indtryk, at husene var holdt i hvid og sort, men i virkeligheden var det faktisk ofte røde mursten og vindueskarme og lyseblå vægge, forklarer Anders Barslund, som gerne ser, at vi tager farverne til os igen.

Det er ikke noget, han siger, fordi det vil gøre boligerne pænere. Årsagen er nemlig mindre æstetisk begrundet end naturvidenskabeligt.

Arkitekt Anders Barslund, medlem af Danske Boligarkitekter, valgte farven Charlotte's Lock til væggen i stuen, da den passer til tegltagene på den anden side af vejen. Foto: Bolius

Hvid reflekterer lys

Det handler for Anders Barslund om, hvordan hvid påviseligt reflekterer mest lys af alle farvenuancer. Snart sagt alle andre farver end hvid vil have et bedre samspil med det, som foregår udenfor. Og det er det, der foregår udenfor, vi skal fokusere på, insisterer arkitekten.

Det er lettere sagt end gjort, når man har adresse i Danmark, et land, der det meste af tiden er vådt, koldt og klamt. Det er svært at opholde sig særlig lang tid udenfor, hvorfor de fleste af os også tilbringer 90 procent af livet indendørs.

Hvid fjerner os fra naturen

Førhen tilbragte mennesker en langt større del af livet udenfor, og skiftet til et liv inden døre har betydet, af vi er mere stressede og mindre glade, forklarer arkitekten.

– Det er i naturen, vi finder glæde og lykke. Den hvide farve ødelægger det for os og fjerner os fra naturen, siger Anders Barslund, som selv har malet sin egen stuevæg i en orangerød farvetone.

Farven fungerer som en reference til tegltagene på etagebyggeriet overfor, som han får øje på, når han kaster blikket ud ad vinduet.

– På den måde får jeg de to elementer til at snakke sammen, og så opløses grænsen mellem mig og det, som foregår udenfor. Så kigger jeg meget lettere ud, og det er det, det handler om for mig.

Farverige folk i hvide hjem

Ifølge designer Søren Vester er det dog ikke nødvendigvis bedre at have farvede end hvide vægge.

Søren Vester er vært på tv-programmet 'I hus til halsen', der hjælper mennesker med at få solgt deres huse.

Han forklarer, at når han laver programmet, så prøver han at skabe et salgbart produkt til folk, der ikke kan komme af med deres hus. Og som regel begynder han med at male væggene hvide.

– Når vi maler væggene hvide, neutraliserer vi, at der har boet mennesker i huset tidligere. Hvid er en måde ikke at tage et valg på. På godt og ondt. I Norden bruger vi hvid meget, fordi vi higer efter sol og lys, og så er hvid en god løsning, siger Søren Vester, der selv bor på en gammel gård med hvidkalkede vægge og 'elsker det'.

Hvid er det sikre valg

Søren Vester mener, at hvid kan være det lette og sikre valg.

Moden skifter hurtigt i disse år. Den farve, der er moderne i dag, er ikke nødvendigvis moderne næste år. Derfor kan hvid også være det sikre valg, som kan holde i flere år.

Designeren forklarer, at du slår en stemning af med farver, og det kan være godt, men du kan også ramme helt forkert ved for eksempel at male væggene i en farve, som er for mørk.

– Dermed ikke sagt, at man ikke må bruge farver. Det må man hjertens gerne. Det er bare vigtigt, at man ikke peger fingre ad folk, der ikke bruger farver, men foretrækker hvid. Der findes mange farverige personer, som bor i hjem med hvide vægge, siger Søren Vester.

