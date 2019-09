Det må du tage med, når du flytter

Boligen skal afleveres ren og ryddelig. Sådan lyder tommelfingerreglen, når du flytter. Det gælder, uanset om det er leje- eller ejerbolig. Man må altså ikke efterlade reoler eller den udtjente sofa.

Men der er alligevel grænser for, hvor ryddet boligen må være, medmindre du har lavet særlige aftaler, påpeger fagekspert i Videncentret Bolius Tine Nielsen.

- Som udgangspunkt skal alt, hvad der sidder fastmonteret med mere end almindelige skruer, blive i lejligheden eller huset. Derudover er de hvidevarer, som er i huset eller lejligheden ved fremvisningen, også dem, den nye beboer kan forvente at overtage ved indflytning.

- Det kan også gælde møbler, som er indbyggede. Du må for eksempel ikke fjerne overskabe i køkkenet, men vitrineskabet i stuen er ikke på samme måde en del af inventaret. Så det må du gerne tage med, siger hun.

Lav skriftlige aftaler

Hvis du har et helt særligt forhold til dit køleskab eller det antikke overskab i køkkenet, så er det muligt at lave særlige aftaler i forbindelse med fraflytning fra hus eller lejlighed. Men her er der afgørende forskel på, om du er lejer eller ejer.

- Som lejer er du helt afhængig af udlejers velvilje. Men passer garderobeskabet ikke til din nye bolig, kan du spørge udlejer, om det er i orden, at det bliver stående til den nye lejer. Omvendt vil det sjældent være muligt at tage noget med, som allerede var i boligen ved indflytning. Har du investeret i en vaskemaskine til lejligheden, er den selvfølgelig din og kan tages med, siger Tine Nielsen.

Som ejer kan du i langt højere grad selv vælge at lave særlige aftale for både møbler og hvidevarer, som skrives ind i købsaftalen.

- Det er næsten kun fantasien, der sætter grænser. Men sørg for at have aftalen på skrift, og vær sikker på, at både køber og sælger har samme forventning. Har I aftalt, at noget fjernes, så sørg også for forventningsafstemning om en eventuel reetablering af væg, gulv og paneler bag et indbygget skab, understreger Tine Nielsen.

En fritstående trampolin må du tage med når du flytter. Er trampolinen nedgravet skal du som udgangspunkt lade den stå. Foto: Carsten Ingemann

I haven gælder de samme regler som inden døre. Du må ikke fjerne planter eller fastgjorte legeredskaber. En løs trampolin må du tage med, mens en nedgravet trampolin betragtes som fast inventar, medmindre andet er aftalt. Vil du gerne have æbletræet, som blev plantet ved barnets navngivningsfest, med, kan du også lave en særlig aftale, som bliver skrevet ind i handlen.

Brug mægler som mellemmand

Det er en god idé at få hjælp fra mægleren til at få afklaret eventuelle tvivlsspørgsmål. Har du etableret seng oppe under loftet på børneværelset, eller gider du ikke slæbe havemøblerne med til det nye rækkehus, så kan du sagtens spørge, om den nye beboer har lyst til at overtage. Men det kan være en fordel at gøre det via mægler, så ingen bliver stødt på manchetterne.

- Kommer man fra en lejlighed til at hus med have, så er man måske helt taknemmelig over at overtage de gamle haveredskaber. Omvendt kan det være, at den seng, du stolt har bygget til junior, bliver anset for noget bras. Ved at gå via mægler bliver alle følelserne sorteret fra, og man får nogle mere ærlige svar, siger Tine Nielsen.

Ved køb af sommerhus er der ek­stra grund til at spørge ind til, hvad aftalen for inventar er. Tidligere har der nemlig været tradition for, at sommerhuse blev overtaget møbleret både ude og inde.

- Vær helt klar på, om inventaret i boligen følger med i forbindelse med salg. Det gælder både som sælger og som køber, siger Tine Nielsen.

