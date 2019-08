Det var kattens! Tintin kom tilbage efter fire år

Johnny Højfeldt troede ikke sine egne ører, da han onsdag eftermiddag blev ringet op i bilen, da han var på vej hjem fra arbejde til families hjems i Køge. En dame fra Dyrenes Beskyttelse spurgte:

- Kan det passe, du har en hunkat, der hedder Tintin?

De ord havde familien for længst opgivet at vente på.

For nu var det knap fire år siden, at Tintin, ganske som den plejede, gik ud af døren for at tage en runde i Bjæverskov, men denne gang kom den ikke tilbage.

Familien kaldte og ledte i dagevis, de hængte efterlysninger op på byens lygtepæle og mure, men ingen havde set Tintin.

- Både min kæreste, vores dengang fireårige datter og jeg var sikre på, at Tintin var død. At hun var blevet kørt over, var blevet dræbt af en hund - eller nogen måske havde taget hende til sig og passet på hende.

Det sidte var dog ret usandsynligt, for Tintin har altid været meget sky overfor mennesker, hvis de forsøgte at tage hende op, fortæller Johnny.

Fem katte

Tintin blev en del af familien, da Johnny og hans kæreste en overgang boede på Cypern.

- Der var en masse gadekatte på øen, og vi passede og fodrede dem. Min kæreste havde allerede sin egen kat, og efterhånden kom vi også til at holde så meget af gadekattene, at vi tog fire af dem til os. Vi har dem stadig alle fem i dag. Bujibuji, Boyboy, Kitkat, Tututu, - og Tintin, siger han og fortæller, at den lille, velnærede Tintin var den eneste af de fem katte, de ikke kunne røre. Hver gang, de kom for tæt på den med deres hænder eller ansigt, bakkede den væk.

- Kun når hun om aftenen lå i den modsatte ende af sofaen, kunne vi få lov at stryge hende over pelsen med vores fødder. Så spandt hun. Til gengæld holdt Tintin sig altid tæt på os - og hun knyttede sig i særlig grad sin bedste katteven Tututu, siger Johnny.

- Her står jeg så, kattetossen fra Køge med Kitkat, siger Johnny Højfeldt. privatfoto

Fem katte med fly

Det specielle ved Tintin var, at den var blid og sød, men når den blev puttet i en transportkasse gik den fuldkommen amok, hvilket familien oplevede flere gange, blandt andet når de skulle flytte.

- På et tidspunkt, da min kæreste var blevet gravid, og vi derfor flyttede i et større hus udenfor byen, skulle kattene med. Tintin gik fuldkommen grasat. Hun kæmpede så hårdt, at kassen rullede rundt på gulvet og hun blødte fra sine kløer.

Da familien i 2015 flyttede tilbage til Danmark, og Johnny var taget i forvejen for at finde et hus til familien, skulle hans kæreste have alle fem katte med i flyet til Danmark. Da var det ved at gå helt galt.

- Tintin var den mest besværlige, og derfor tog hun Tintin i kassen med ind i flyet, mens de andre fire blev transporteret andet sted. Men efter en mellemlanding i Athen, krævede vagterne, at kassen skulle åbnes og tjekkes. Det kunne ikke lade sig gøre. Vores desperate kat var så hidsig og angst, at hun helt sikkert ville stikke af og forsvinde i Athens lufthavn.

- Min kæreste var derfor nærmest lige så desperat som Tintin, og efter en halv times kamp, kunne selv vagterne se, at det aldrig ville gå, og at kasse kun indeholdt en hysterisk kat. Så det lykkedes at få vores Tintin med hjem til Danmark.

Tintin i 2011, hvor hun vejede dobbelt så meget som i dag. Privatfoto

Troede, Tintin var død

Tintin befandt sig godt i det nye hus i Bjæverskov. Men efter to måneder var den væk.

- Vi var alle tre ulykkelige, og selv vores dengang fireårige datter måtte indse, at Tintin var død. Vi flyttede til et nyt hus i Køge, og Tintin var en kært minde, fortæller Johnny.

Men i onsdags hørte han en dame i telefonen fortælle, at de havde fået indleveret en kat og havde tjekket dens chip i nakken, og at Tintin stod registreret hos os.

- Men du skal vide, at hun har det ikke ret godt. Hun er dårligt ernæret, og hun har åbenbart været udsat for noget mege grimt, for hun er meget aggressiv, når vi forsøger at røre hende, sagde damen.

- Så vidste jeg, at det var vores Tintin!

Ramt lige i hjertet

Johnny ventede med at ringe til sin kæreste og datter, der lige nu er på sommerferie. For måske var Tintin så udpint, at det bedste ville være at aflive den. I stedet hentede han kassen og kørte til internatet i Roskilde.

- Og der sad hun så. Tynd og lillebitte. Hun kikkede rundt, men havde svært ved at fokusere. Hun havde grå stær, havde internatets dyrlæge konstateret. Måske var det derfor, hun ikke kunne finde hjem den dag, hun forsvandt.

- Jeg kaldte på hende - og så miawede hun. Hun kendte min stemme efter fire år! Hun kunne huske mig. Det ramte mig lige i hjertet.

På vejen hjem sad hun roligt i sin kasse. Jeg sagde hendes navn, og hun miavede lidt. Og jeg ringede til familien, der ikke kunne fatte, at det var sket, og blev ramt og glade som jeg var blevet det.

Nu er Tintin igen en glad kat, der føler sin bedste karreven Tututu overalt genem stuerne i Køge. Privatfoto

Ud af fælden

I internatet havde de fundet ud af, at Tintin havde levet i - eller i nærheden af - en baggård ved Netto i Bjæverskov i mindt to år, indtil nogen havde sat en fælde op. Hun var åbenbart gået i fælden, og dyreværnet var blev tilkaldt for at hente hende ud af fælden og indlevere hende på internatet.

- Tænk, hun har overlevet tre iskolde vintre!

- Min kæreste og datter kan næsten ikke vente med at komme hjem fra ferie og gense hende. Det er utroligt, at sådant et lille kræ kan røre ens hjerte på den måde, siger Johnny.

- Hun må have haft nogle hårde år, men hun er en gammel gadekat, så hun ved, hvordan man overlever. Da jeg stillede kassen på bryggersgulvet kom Tututu hen til hende, og hun begyndte at spinde, selv om hun stadig var i kassen, siger han.

- Nu er hun allerede igen en glad kat, der konstant følger lige i hælene på sin allerbedste kattevenTututu.

