Disse ting bør du ikke opbevare på loftet

Et loftsrum er et yndet sted at opbevare alt fra maling til tøj og julepynt. Men mange ting kan ikke tåle klimaet på loftet. Læs hvilke og få gode råd til, hvad du kan gøre i stedet

Når pladsen bliver trang i boligen, flytter mange af os de ting, vi ikke bruger i dagligdagen, op på loftet. Men de fleste loftsrum er ikke isolerede. Derfor svarer det i realiteten til, at vi stiller vores ting ud i det fri, hvor de bliver udsat for frost og kulde, fugt og høj varme.

Derfor er en tommelfingerregel, at alt det, som du ikke vil stille ud på din terrasse, det bør du heller ikke stille op på loftet.

Sådan finder du ud af, om dit loft er isoleret Tjek det ved at se, om der ligger isoleringsmateriale på gulvet i loftrummet. I så fald er loftrummet ikke isoleret, og det er udsat for varme, kulde og fugt på samme måde som udenfor.

Hvis der ikke er isoleringsmateriale på gulvet, vil isoleringen sandsynligvis være i taget, og så kan du godt opbevare dine ejendele på loftet uden at frygte for varme- eller kuldeskader.

Hvad bør du ikke stille op på loftet?

Maling

Den maling, du har til overs fra sidst, hvor stuen fik en omgang, bør du ikke sætte op på loftet. Maling, spartelmasse og andre malerprodukter kan nemlig som udgangspunkt ikke tåle frost, og det er der risiko for oppe under tagryggen. Hvis maling får frost, kan det blive grynet, eller det kan lade være med at hærde.

Har du maling på spraydåse, skal du heller ikke bruge loftet som opbevaringsplads, da spraydåser risikerer at eksplodere ved høj varme – og på en varm sommerdag kan der godt blive op til 50 grader under taget.

Tjek i stedet emballagen for, hvilke forhold du bør opbevare malingen under.

Gødning

Gødning til blomster og planter kan heller ikke tåle forholdene på loftet. I flydende form kan gødning nemlig ikke tåle frost – vandet kan fryse, og så skiller det flydende produkt. Samtidig kan gødning i pilleform ikke tåle høj varme.

I stedet bør du stille gødningen indenfor i boligen, fx der, hvor du opbevarer rengøringsmidler.

Spraydåser

Har du en rest glimmerspray fra jul, som er røget op på loftet med den øvrige julepynt, bør du også finde et andet opbevaringssted. Det samme gælder, hvis du opbevarer andre produkter i sprayform, da dåserne kan eksplodere ved høj varme.

Opbevar spraydåser sammen med rengøringsmidler i et skab.

Pas på med at opbevare ting på loftet Generelt skal du være forsigtig med at opbevare ting på loftet. Tommelfingerreglen er, at kan loftet ikke umiddelbart indrettes til beboelse, og kan du ikke gå på gulvet, kan det heller ikke bruges til opbevaring. I mange loftsrum er spærene er ikke dimensioneret til ekstra vægt fra ting, du opbevarer på loftet. En fagperson kan vurdere, om dine spær kan klare ekstra belastning. Opbevarer du ting på dit loft, nedsættes også ventilationen af loftet, og så risikerer du bl.a. skimmelsvamp og i værste fald råd. En gangbro på loftet er ikke velegnet til opbevaring. Stiller du ting på gangbroen, hindrer du ventilationen fra mellemrummene mellem brædderne, og derudover får huset en stor belastning midt på spærene. Gangbroen er kun beregnet til at færdes på, når du skal op at efterse loftet. Sørg generelt for rigeligt med luft omkring dine ting, hvis du opbevarer dem på loftet. Det er en god ide at sætte alt på klodser eller lægter, så du også får ventilation under kasserne.

Kasser i hård plast

Det er fristende at samle løsdele som gammelt legetøj, værktøj o.l. i kasser af hårdt plast på loftet. Men du kan risikere at stå med dine ejendele spredt ud over loftets gulv. Hård plast kan nemlig blive ’sprødt’ af frost og kan derfor nemmere gå i stykker, hvis du flytter på kassen.

Vær forsigtig med opbevaring på loftet, hvis der ikke er isoleret. Temperaturen kan svinge meget, og det kan ødelægge fx maling. Foto: Kim Gregersen

Tøj og dyner

Mange bruger også loftet som opbevaringsplads for sommertøj og dyner om vinteren og omvendt, når sommeren kommer.

Selvom et loft bør være ventileret, er der alligevel risiko for fugt og skimmelsvamp – og det organiske materiale, som tøj og dyner udgør, er et yndet ’gro-sted’ for skimmelsvamp.

Du kan overveje at vakuumpakke dit tøj og dine dyner, men du skal løbende tjekke det, for opstår der den mindste utæthed, kan der slippe fugt ind til tingene.

Blade og bøger

På samme måde kan blade, bøger, gamle tegninger, skoleopgaver osv. ikke tåle den fugt, der kan opstå på loftet.

Du kan forsøge at lægge tingene i plastikkasser, men du skal være helt sikker på, at de er knastørre, og at der ikke kan slippe fugt ind i kasserne – i så fald kan det blive helt slemt med skimmelsvamp, da der ikke er mulighed for ventilation inde i kasserne.

Samtidig skal du passe på, at kasserne ikke får frostskader og går i stykker, når du rykker på dem.

Julepynt

Blandt julepynten er der ofte kravlenisser i papir, fint gammel pynt i metal samt hjemmesyede julemænd, og disse materialer kan som udgangspunkt heller ikke tåle fugten på loftet.

Holdbarheden er dog bedre end for de ting, du opbevarer på loftet i årevis, da julepynten jo er nede og ’blive luftet’ en gang om året. Dog skal du være opmærksom på, at der på loftet kan være dyr, som kan risikere at gå i din oldemors gamle, fine pynt.

