Dør edderkopper i støvsugeren?

Har du også undret dig over, om edderkopper dør, hvis du støvsuger dem op, eller om de kan kravle levende ud af støvsugerposen? Få svaret her

Edderkoppen. Det lille dyr med de lange ben er et nyttedyr i hjemmet og befrier os for mange myg, fluer og andre insekter. Alligevel frygter mange af os edderkoppen eller synes, at den er ubehagelig, når den kravler rundt på loft, væg eller gulv i boligen.

En hurtig måde at slippe af med edderkoppen på - uden at skulle røre ved dyret - er at snuppe den med støvsugeren. Men spørgsmålet er, om det er en stakket frist.

Om edderkoppen lever videre inde i støvsugerposen og kan kravle ud igen, når støvsugeren er slukket, eller når du skifter posen?

Stor sandsynlighed for, at edderkopper dør i en støvsuger

Forskerne har ikke et klokkeklart svar, da der ikke er lavet deciderede undersøgelser på området. Men sandsynligheden er meget stor for, at støvsugeren er en effektiv metode til at slippe af med edderkopper på.

En edderkop kan ikke ånde, når den ligger i støvsugerposen. Foto: Esben Sørensen

Hvor lang tid kan en edderkop leve i en støvsuger?

Når edderkoppen bliver suget ind i støvsugerrøret, sker det med meget stor kraft. Den vil sandsynligvis miste et ben eller to i processen, men det er ikke nok til at slå den ihjel. Til gengæld bliver den med ret stor sandsynlighed kvalt inde i støvsugerposen.

Det skyldes, at støvsugerposen - som jo er fyldt med fx støv, krummer, hundehår osv. - er et meget kompakt område med dårlig udveksling af luft.

Og da edderkoppen ånder ved hjælp af passive huller i kroppen - såkaldte tracheer - vil edderkoppen over tid blive kvalt, da den ikke kan ånde blandt al støvet.

