Drop klor og spraymidler til rengøring

Et friskt pust med sprayflasken, når du pudser vinduer eller afkalker badeværelset, kan være skidt for din sundhed. Undgå derfor midler på sprayflasker, når du skal købe rengøringsmidler til dit hjem.

Sundhedsrisikoen opstår, når du sprayer midlet ud og der kommer en sky af bittesmå dråber, de såkaldte aerosoler, som du kan trække ned i lungerne. Dråberne fra sprayen kan også trænge gennem slimhinderne og ind gennem huden, hvor de kan være allergifremkaldende.

Brug denne blanding frem for spraymidler

Frem for spraymidler kan du bruge universalrengøring og eddikesyre til den ugentlige rengøring. En smule universalrengøringsmiddel i vand tilsat lidt eddike kan erstatte den blå glasspray, når du skal rengøre vinduer og spejle, mens eddikesyre eller citronsyre kan bruges i stedet for de afkalkningsmidler, du finder på hylderne i supermarkedet.

Læs også: Fru Grøn: Tænk dig om, før du bruger eddike til rengøring

Miljømærkede rengøringsmidler indeholder også parfume

Selvom det kan være fristende at købe parfumerede rengøringsmidler, der dufter af alpevioler eller citron, bør du holde dig fra disse midler, da de kan være allergifremkaldende.

Parfumen får ganske vist hjemmet til at lugte rent, men rengøringsmidlerne er ikke mere effektive mod snavset af den grund. Selv rengøringsmidler med anerkendte miljømærker som Blomsten eller Svanen kan indeholde parfume. Derfor gælder det om at være vågen, når du køber ind.

Vælger du at købe rengøringsmidler i supermarkedet, bør du gå efter produkter fra Neutral og Keminus, da disse både er uden parfume og konserveringsmidler.

Læs også: Gør hovedrent - sådan

Undgå klor - det kan gøre dig syg

En undersøgelse fra Coop Analyse viser ifølge Samvirke, at 25 procent af danskerne bruger klor i husholdningen. Halvdelen af dem bruger klor, selvom de er klar over, at det er skader miljøet.

Danskernes forbrug af klor ser dermed ud til at fortsætte til trods for, at Miljøstyrelsen siden årtusindeskiftet har gennemført kampagner for at få folk til at droppe det omstridte kemikalieprodukt.

Ifølge Miljøstyrelsen er der en risiko for, at klorprodukter løber ud i vandmiljøet, hvor dyr og planter kan lide skade. Af samme årsag er klor klassificeret som giftigt for vandlevende organismer.

Drop klor, når du gør rent. Der findes alternative rengøringsmidler, der er mere skånsomme mod miljøet og dit helbred. Foto: Torben Klint

Da klor er på listen over uønskede stoffer, anbefaler Miljøstyrelsen, at du i det hele taget undgår klorholdige rengøringsmidler som Closan og Klorin, der består af en opløsning af natriumhypoklorit i vand.

Hvis du for eksempel kommer til at blande klor med eddikesyre, når du gør rent i toilettet, kan der dannes giftige dampe, som du kan blive meget dårlig af.

Brug universalrengøringsmiddel til den almindelige rengøring i stedet for klor, og eddikesyre i stedet for klorholdig wc-rens. Til desinfektion af kattebakker og mod skimmelvækst i hjørner og fuger anbefales skuresvamp, knofedt og eventuelt Rodalon, der er mere skånsomt mod miljøet.

Læs også: Sådan undgår du, at køleskabet lugter

Pas også på antibakterielle rengøringsmidler

Når vi er ved rengøringsmidlerne, bør du også gå en lang bue udenom alle de produkter, som hedder noget med 'antibakteriel', 'bakteriedræbende' eller lignende.

Der er ingen grund til at bruge antibakterielle produkter i private hjem. Triclosan, som tidligere har været brug i den slags produkter, er mistænkt for at gøre bakterier resistente, så de ikke kan bekæmpes med almindelig antibiotika.

Desuden er triclosan skadeligt for vandmiljøet.

Læs også: Et toilet der løber kan koste 27.000 kr. om året