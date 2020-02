Find strømslugerne i dit hjem

Du kan spare mange penge på din elregning, hvis du ændrer adfærd og køber det mest energibesparende elektronik og hårde hvidevarer.

En gennemsnitsdansker bruger 1.600 kWh om året i sit hjem, men ifølge Energistyrelsen kan du reducere det til 1.000 kWh om året eller med mere end en tredjedel.

En gennemsnitsdansker bruger 3.472 kr. om året på el, mens en gennemsnitsfamilie har en årlig elregning på 11.284 kr. Kan du og din familie nedsætte jeres forbrug med en tredjedel, kan I altså spare ca. 3.700 kr. om året. Det er svært at spare lige så meget, hvis du bor alene, da noget forbrug som køleskab og fjernsyn er næsten ens uanset om du er en eller flere i husstanden.

Sådan kan du minimere dit elforbrug

Videncentret Bolius har fundet en række ting herunder, hvor du kan nedsætte elforbruget mest muligt. Generelt handler det dog om at købe produkter med bedst muligt energimærke samt bruge apparaterne mindst muligt derhjemme.

Du kan også prøve Sparenergi.dk's beregner, hvor du kan beregne flere produkters energiforbrug og din eventuelle besparelse.

Tør tøj uden tørretumbler

En af de største strømslugere i din bolig er tørretumbleren.

Spar op til 1.300 kr. på et år ved at hænge tøj til tørre i stedet for at tumble det. Hvis en familie bruger deres tørretumbler 3 gange om ugen, vil en tørretumbler i energiklasse C, bruge for 613 kWh om året. Med en elpris på 2,12 kr. pr. kWh, koster det 1.300 kr. om året i strøm. En tørretumbler i energiklasse A+++ bruger til sammenligning 173 kWh som koster 366 kr. om året.

Husk at hænge vasketøjet ud på altanen eller i haven så ofte som muligt og luft godt ud, hvis det skal tørre indenfor.

Beregn, hvad det koster for dig at bruge en tørretumbler, i linket herunder.

Drop glødepærer og skift til LED-pærer

Hvis du stadig bruger glødepærer, kan du spare mange penge ved at skifte dem ud med specielt LED-pærer og A-pærer. Ifølge en beregning, som Videncentret Bolius har lavet, kan du spare op til 954 kr. om året, hvis du udskifter 15 glødepærer med mere energivenlige pærer.

Du kan også spare flere hundrede kroner om året ved at skifte halogenpærer ud med LED-lys eller A-pærer.

Så meget koster stand-by i strøm

Har din familie tv, computere, printere, højttalere, spillekonsoller, radioer og mikrobølgeovne stående på stand by i døgndrift, koster det nemt 500-1.000 kr. om året. Lær derfor dine børn at slukke på stikkontakten, når de ikke bruger maskinerne. Sluk dog ikke ting, der kan tage skade af det, for eksempel din router.

Sluk eller skift cirkulationspumpen

Cirkulationspumpen pumper vand ud, uanset om radiatorerne er tændt eller ej, og derfor kan du lige så godt slukke den om sommeren, hvis det er en ældre model fra før 1995.

Vær opmærksom på, at du skal tænde den en gang om måneden for at undgå, at den sætter sig fast. Her kan du spare 663 kr. på varmeregningen - her udregnet for maj-september. Alt selvfølgelig i forhold til pumpens alder, isolering af varmerør og slukningsperiode. Ydermere sparer du ca. 200 kr. på den strøm, der driver cirkulationspumpen.

Har du en gammel cirkulationspumpe fra før 1995, kan det også svare sig at skifte den ud med en ny A-pumpe. Du sparer 600-800 kr. om året i strøm på den konto.

Pas på terrassevarmere

En eldrevet terrassevarmer kan også give en større elregning, hvis du bruger den flittigt. En eldrevet terrassevarmer bruger ca. 1,5 kWh i timen og med en kWh-pris på 2,12 kr., koster det ca. 3,18 kr. i timen at have den kørende. Bruger du den 3 timer om dagen i 90 dage, løber regningen op i 859 kr.

Så meget el bruger et køleskab

Der kan også spares en del ved at udskifte de hårde hvidevarer, der altid er tændte.

Skifter du dit gamle køleskab på 200 liter, der bruger 286 kWh om året, ud med et nyt i energiklasse A+++, kan du spare ca. 220 kWh om året. Med en elpris på 2,12 kr. pr. kWh bliver det til 466 kr. på et år.

Vores anbefaling er dog, at du først skifter, når dit køleskab ikke kan mere. På den måde kan du udskyde investeringen, men også undgå, at der produceres mere end højst nødvendigt, hvilket minimerer CO2-belastningen af miljøet.

Hvad koster det at bruge en kummefryser?

En ny kummefryser i energiklasse A++ bruger væsentligt mindre energi end en ældre model. Hvis din gamle kummefryser på 400 liter med energimærke C bruger 734 kWh om året, kan du spare 564 kWh ved at udskifte den med en energivenlig A+++ fryser, der kun bruger 170 kWh.

Med en elpris på 2,12 kr. pr. kWh vil besparelsen være 1.200 kr. om året.

Hvis du belaste miljøet mindst muligt, kan det som nævnt betale sig at udskyde udskiftningen. Men har du en kummefryser med energimærke A, B eller C, så er det værd at overveje at udskifte den, da energiforbruget er væsentligt mindre. Sørg også for at køb en fryser, der dækker dine behov. Jo større den er, jo mere strøm bruger den som udgangspunkt.

Vælg et induktionskomfur

Vil du spare flest penge på den energi, du bruger til at lave mad, skal du vælge et induktionskomfur.

Her kan du spare ca. 150 kr. om året, viser en udregning, Energitjenesten har lavet for Videncentret Bolius. Hvor det koster ca. 270 kr. om året at koge kartofler og stege frikadeller med induktion, så er prisen 420 kr., hvis du bruger et almindeligt komfur.