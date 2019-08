Fjern stegefedt på væggen

Har du et køkken med stegefedt på væggen? Brug dette middel, der effektivt fjerner fedt på væggen efter madlavning

Har du stegefedt på flisevægge, ståloverflader eller vægge med vinyl, kan det oftest fjernes med vaskeaktive stoffer, fx universalmiddel eller opvaskemiddel - fjernes med en mikrofiberklud.

Hvis ikke, så brug nedenstående råd og få en ren køkkenvæg.

Hvis du har tapetvæg i køkkenet, skal du ikke bruge blandingen. På tapetvægge kan det være vanskeligt at få fedtpletter væk, da tapetet suger fedtet til sig. Her må du prøve at tørre af med en blød klud evt. tilsat lidt rengøringsmiddel.

Lav denne blanding til afrensning af fedt

En blanding bestående af opvaskemiddel og salmiakspiritus doseret i vand kan fjerne selv de mest genstridige pletter af fedt med mere. Følg nedenstående anvisning og måleforhold, men justér mængderne så de passer til din rengøringsopgave.

2 dl opvaskemiddel

2 spsk. 8 % salmiakspiritus

Dosér 1/4 dl til 5 liter vand

Sådan fjerner du stegefedt fra væggen

Smør/spray blandingen på væggen. Skrub efter med en svamp eller mikrofiberklud, hvis fedtet sidder godt fast. Tør væggen af med en tør, blød klud.

