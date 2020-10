Følg disse 10 råd og få en mindre efterårs-elregning

Ved at få styr på disse ting, inden efteråret for alvor sætter ind, kan du potentielt spare 10-15% på din elregning

Elregningen vokser, når det bliver efterår. Det bliver mørkere og koldere, og det kræver mere energi at holde stuerne lyse og varme. Her har vi samlet 10 gode råd, som kan gøre din elregning mindre.

1) Sørg for, at huset er tæt

Det kan ses på din elregning, hvis huset ikke er tæt, især hvis du har en varmepumpe. Derfor skal du kontrollere, at døre, vinduer og loftrum er lukket ordentligt til.

VIDEO: Sådan tjekker du, om dine vinduer er tætte



Et stykke papir er alt du skal bruge for at tjekke om dine vinduer slutter tæt. Se hvordan her.

VIDEO: Sådan tætner du dine forsatsvinduer



Se hvordan du nemt kan skifte tætningslister, så vinduet holder den kolde luft ude.

2) Spar på lyset

Når efteråret kommer, følger de mørke dage med. Det betyder, at vi bruger mere strøm på lys og lamper. I den forbindelse er det en god idé at skifte alle pærer ud med LED-pærer. Belysning står for omkring 12 % af elregningen.

LED-pærer er dyrere end almindelige pærer, men de bruger mindre energi og holder markant længere – levetiden for LED-pærer kan være helt op til 50 år. Til sammenligning lever sparepærer 10 år. Så du kan spare mange penge over tid.

Før havde LED-pæren dårligt ry for sit grimme lys. Det er ikke længere tilfældet, og lyset i nyere LED-pærer er blevet meget mere behageligt og flot.

3) Sluk for kontakten

Standbyfunktioner står for 10-15 % af elregningen. Så husk, at det er ikke nok at slukke fjernsynet med fjernbetjeningen.

For at spare på strømmen bliver du nødt til at slukke på stikkontakten. Det gælder ting som computer, radio, spilkonsol, fladskærm, og hvad du ellers har af elektronik.

VIDEO: Spar på strømmen med en energimåler



Fagekspert i Videncentret Bolius Tue Patursson viser dig, hvordan en energimåler fungerer. Du kan bruge det til at finde ud af, hvor meget strøm din elektriske apparater rent faktisk bruger, fx når de står på standby.

Små råd til at spare strøm i hverdagen Fyld vaske- og opvaskemaskinen helt op, før de startes.

Vask tøj ved lavere temperaturer. Kun håndklæder og viskestykker skal vaskes ved 60 grader. Det meste tøj bliver rent ved 30 grader.

Brug mindre vand under madlavning.

Brug ordenlige gryder og pander. Hvis der er buler i gryder og pander, optager de ikke ligeså let varme fra varmepladerne.

4) Vær bevidst om dit el-forbrug

Det er nemmere at spare, hvis du ved, hvor meget du bruger. Hvis du eksempelvis skriver dit forbrug ned ugentligt, kan du løbende holde øje med, om du bruger for meget el.

Hvis du følger denne artikels spareråd, men samtidig kan se på dit forbrug, at det ikke virker, er det en god idé, at du skaffer dig en elmåler. Med en elmåler kan du måle de forskellige apparaters forbrug. Et gammelt tv bruger for eksempel væsentligt mere strøm end et nyt tv.

En elmåler kan typisk lånes gratis på biblioteker og i elforretninger.

5) Hæng tøjet til tørre udenfor

Det er dyrt at tørre tøj i tørretumbleren. Det koster omkring 7 kr. pr. gang i strøm, du tørrer tøj i tørretumbleren, hvis du har en tørretumbler i energiklasse C. Det bliver til mere end 1.200 kr. om året, hvis du bruger tørretumbleren tre gange om ugen.

De penge kan du spare ved at hænge tøjet til tørre udenfor. Også i frostvejr. På grund af kulden tager det længere tid, men tøjet skal nok blive tørt.

Det kan dog ikke anbefales at tørre tøjet indendørs. Tøjet afgiver for meget fugt. Der hænger omkring 3 liter vand i tøjet efter en vask, og når det tørrer, øges risikoen for skimmelsvamp i huset.

6) Drop terrassevarmeren

Det er hyggeligt at tilbringe de kolde efterårsaftener under terrassevarmeren, men det kan ses på elregningen. Er terrassevarmeren tændt 3 timer om dagen i 3 måneder, koster det cirka 1.000 kr.. Så find uldtæpperne frem, eller træk indenfor i stedet.

7) Køb hårde hvidevarer med det bedste energimærke

Hvis du skal købe nye, hårde hvidevarer som vaskemaskine, tørretumbler, opvaskemaskine, køleskab og fryser, så køb dem med det bedste energimærke, A+++, for de bruger mindst strøm. De koster dog ofte lidt mere.

8) Tjek strømforbruget på tv, pc og spillekonsoler

Underholdning (fx spillekonsol, computer, hi-fi etc.) står for 20 % af en gennemsnitlig families strømforbrug, mens tv står for 15 %. Derfor er det en god idé at tjekke maskinernes og skærmenes strømforbrug, når du køber dem, og i øvrigt igen huske at slukke for dem, når du ikke bruger dem.

9) Brug elspareskinne

Med en elspareskinne er det nemt at slippe for at bruge for meget standby-strøm. En elspareskinne er en stikdåse, hvor der ofte er en tænd/sluk-funktion på. Du slukker for elspareskinnen, og du slukker samtidig for alle de tilsluttede apparater.

Du kan eksempelvis samle alle ledninger til fjernsynet i den samme elspareskinne og på den måde undgå at bruge standbystrøm.

10) Tjek, om din cirkulationspumpe er for gammel

Mange har en forældet cirkulationspumpe. Og da den typisk står for 10 % af husstandens samlede energiforbrug, er der penge at hente ved at få en ny. Der er nemlig sket en stor udvikling i løbet af de seneste 10 år, og med en ny cirkulationspumpe kan du spare op mod 800 kr. om året.

Det koster typisk 4.000 kr. at få leveret og monteret en ny cirkulationspumpe.

