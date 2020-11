Fordele og ulemper ved træhuse

Er der bedre indeklima i et træhus, og er det rigtigt, at træhuse er svære at sælge? Vi giver svar på nogle af myterne om træhuse

Vi elsker træ, når vi bygger sommerhuse. Men når det gælder helårshuse, sværger vi til mursten og letbeton – både i konstruktionen og i facade­beklædningen.

Men hvorfor egentlig? Er det, fordi træhuse er svære at sælge? Eller fordi vores klima ikke egner sig til træhuse?

Her gennemgår vi nogle af de mest udbredte påstande om træhuse og tjekker, om der er hold i dem.

Det danske klima egner sig ikke til træhuse

Det korte svar: Det er en myte.

Forklaring: En meget stor del af danske sommerhuse er bygget med både bærende konstruktion og facade i træ. Og de holder sig godt, hvis blot de bliver vedligeholdt.

Kigger vi på vores svenske naboer på den anden side af Øresund, har de træhuse i lange baner. Og trods små forskelle er klimaet i Sydsverige meget lig det, vi har i Danmark.

Årsagen til de ret få træhuse i Danmark handler mere om, hvad der findes i vores undergrund, og om, hvad der skete i midten af det 20. århundrede.

I Danmark har vi i århundreder gravet ler op for at producere tegl til tage og murstensfacader. Gaven fra undergrunden kombineret med holdbarheden af tegl og især brandsikkerheden gav teglindustrien vind i sejlene.

Du slipper ikke for vedligeholdelse, hvis du bruger træ udendørs. Ole Vedsted-Jakobsen, fagekspert Videncentret Bolius

I 1915 blev foreningen Bedre Byggeskik dannet af arkitekter, der, som navnet antyder, ville gøre danske boliger bedre. Resultatet blev de hustyper, vi i dag kender under betegnelsen murermestervillaer. Altså en bolig med tegltag og mursten på facaden – ikke træ.

Efter 2. verdenskrig var der stor boligmangel i Danmark, og her blev vi gode til at bygge hurtigt og effektivt med bl.a. elementbyggeri i beton. Derfor har vi i dag de store boligblokke i mange af de større byers forstæder.

I dag ved vi, at vores traditionelle byggeskik kan gøres smartere og mere klimavenlig – blandt andet ved at bruge træ. Og selvom den viden er blevet større gennem de senere år, er både vores bygningsarv og arbejdsgange svære at ændre på, forklarer Henrik Bisp, fagekspert inden for bæredygtigt byggeri i Videncentret Bolius.

- Vi er med tiden blevet vant til at gå uden om træ, som gør, at vores uddannelse på området ikke har fulgt med udviklingen. Der har været vandtætte skotter mellem fagene, så mureren lagde mursten, tømreren byggede spær, og så kom mureren og lagde tagsten, inden snedkeren satte vinduer i.

Den metode har fungeret godt, men i forhold til det bæredygtige byggeri gør vores mindre erfaring og rutine, at vi ofte vælger at gå en anden vej, siger han.

Læs også: Facader med træbeklædning

Træhuse er svære at sælge

Det korte svar: Nej – i hvert fald ikke, hvis vi kigger på data for bolighandler i Danmark i perioden 2018-2020.

Forklaring: I ovennævnte periode har træhuse kun en minimalt længere liggetid end murstenshuse, mens der gives få tusinde kroner mere i afslag end på murede huse. Det viser nye tal, Boligsiden har analyseret for Videncentret Bolius.

Det kan overraske, da der findes rigtig mange danskere, der aldrig kunne finde på at købe et træhus. Men ifølge ejendomsmægler Lars Zola-Honoré, indehaver af EDC i Søllerød, så passer udbuddet af træhuse ret godt til mængden af købere, der drømmer om præcis den boligtype.

- Jeg vil skyde på, at 1 ud af 20 vil have et træhus, men det er måske også kun 1 ud af 50 huse, der rent faktisk er et træhus, siger han og uddyber, at han trods tallene for liggetider i Danmark godt kan opleve, at det kræver lidt mere tålmodighed at sælge et træhus.

- Men vi sætter ikke prisen på et træhus lavere end på et murstenshus, snarere tværtimod, forklarer han.

Hans mæglerkollega Uffe Jochumsen har et andet syn på træhuse. Han har i mange år solgt ejendomme i Jylland, og er nu indehaver af Home Tårnby.

- Vi vurderer træhuse lidt lavere end murstenshuse, siger Uffe Jochumsen, der understreger, at der ikke er forskel på, hvordan han vurderer træhusene på Amager i forhold til, da han var mægler i Jylland.

- Det er huse, der er billigere at bygge end et muret hus, og derfor er vores vurdering også lavere, lyder forklaringen fra Uffe Jochumsen.

Trods ejendomsmæglernes forskellige holdninger er der ikke noget bevis for, at du bliver fanget i en dårlig handel, hvis du køber et træhus.

Læs også: Typehusfirmaer tøver med at bygge huse i træ

Træhuse har bedre indeklima end et murstenshus

Det korte svar: Nej, i hvert fald ikke hvad der kan dokumenteres i dag.

Forklaring: Nybyggede huse skal i dag leve op til de samme standarder i forhold til indeklima, uanset om byggematerialet er træ eller sten.

Langt hen ad vejen handler indeklimaet mere om, hvad du vælger at putte ind i huset af inventar, der afgiver gasser, hvilken maling du vælger at benytte på vægge og lofter og ikke mindst dine udluftningsvaner.

- Både træ og mursten er naturlige materialer, der er gode til at optage og afgive fugt. Men hvis der anvendes uorganiske materialer, som fx gasbeton, og hvis huset ikke ventileres tilstrækkeligt, kan indeklimaet påvirkes negativt, siger Henrik Bisp.

Dog er der enighed om, at man mangler forskning på området. For eksempel er der teorier om, at der i træbyggeri er en bedre udjævning af fugt og temperatur.

Få svar på flere myter om træhuse her.

Læs også: Murstenshus eller træhus som helårshus - hvad er bedst?