Fru Grøn: Derfor skal sengetøj ikke vaskes for tit

Det er slet ikke nødvendigt at skifte sengetøj hver uge, mener husholdningsøkonom Fru Grøn. Læs, hvor ofte og hvordan du holder din seng ren, og om det egentlig er en god idé at rede sengen

Man hører ofte, at det er en god idé at vaske sengetøj hver eller hver anden uge. Men hvis sengetøjet ikke er beskidt, og ingen i familien lider af allergi, er det faktisk kun nødvendigt at vaske det én gang om måneden. Det siger Fru Grøn, der er rengøringsekspert hos Bolius Boligejernes Videncenter.

Fakta om Fru Grøn Hedder rigtigt Anne Grete Rasmussen • Født i 1951 • Gift med Jess Meyer sammen har de to voksne børn og 3 børnebørn • Bor i Sorø i parcelhus fra 1974 • Uddannet husholdningslærer og master i sundhedspædagogik, tidligere projektleder hos Statens husholdningsråd • Selvstændig Grøn konsulent inden for husholdning • Rengøringsfilosofi: HOLD rent frem for at GØRE rent. Fjern smuds med mekanik fremfor kemikalier. Brug ikke universalrengøringsmiddel - målret rengøringsmidlet alt efter typen af snavs.

Tøjvask koster ressourcer

Det koster tid, vand og strøm at vaske tøj, og miljøet forurenes med CO2 og kemikalier. Derfor er det en god idé at lade sengetøjet blive på, til det virkelig trænger.

Hvis du er sund og rask, bliver du ikke syg af at ligge en måned i det samme sengetøj. Du ligger så at sige bare i dig selv. I gamle dage blev sengetøjet skiftet til jul, forår og efterår. Kommer der urin, blod eller opkast i sengen, skal sengetøjet naturligvis skiftes.

Hvis du har allergi Lider du af astma eller allergi, anbefaler Astma-Allergi Danmark, at du vasker sengetøj ved 60 grader mindst hver 14. dag.

Dyner og puder skal vaskes fire gange årligt ved 60 grader og tørre i tørretumbler.

Astma-Allergi Danmark anbefaler desuden, at man som astmatiker eller allergiker bruger rullemadras, som også skal vaskes fire gange om året ved 60 grader - så er der en barriere ned til selve madrassen, der ikke kan vaskes. Kilde: Lise Nørgaard, kommunikationschef, Astma-Allergi Danmark

Undgå husstøvmider: Læg dynen i fodenden med undersiden op, så dynen kan tørre helt. Foto: Tommy Verting

Ryst dyne og pude . Børst lagnet med hånden og ryst dyner og puder hver morgen. Ryst dem gerne ud af det åbne vindue, og lad dem gerne hænge og tørre i den friske luft, hvis du har tid. Når dynen luftes, tørrer den hurtigere, så husstøvmider ikke kan leve der.

. Børst lagnet med hånden og ryst dyner og puder hver morgen. Ryst dem gerne ud af det åbne vindue, og lad dem gerne hænge og tørre i den friske luft, hvis du har tid. Når dynen luftes, tørrer den hurtigere, så husstøvmider ikke kan leve der. Red IKKE sengen . Lad være med at rede sengen og læg heller ikke sengetæppe på. Når du reder sengen lige efter, du er stået op, holder du på fugten i sengen, og det giver gode forhold for husstøvmider. Læg dynen i fodenden med undersiden op, så dynen kan tørre helt.

. Lad være med at rede sengen og læg heller ikke sengetæppe på. Når du reder sengen lige efter, du er stået op, holder du på fugten i sengen, og det giver gode forhold for husstøvmider. Læg dynen i fodenden med undersiden op, så dynen kan tørre helt. Luft dyne og puder hver 14. dag. Tag dyner og puder udenfor hver 14. dag, ryst dem grundigt og lad dem hænge et stykke tid i solen og tørre.

Så meget sveder du hver nat Vi opholder os i gennemsnit 7-8 timer i soveværelset hvert eneste døgn, og det skaber store mængder fugtig luft. Et menneske sveder omkring 2 dl vand hver nat. Kilde: Anne Grethe Rasmussen, husholdningsøkonom

Månedlig rengøring af sengen

Skift sengetøj en gang om måneden eller oftere, hvis du synes, det trænger. Skift gerne, når solen skinner, og du kan tage dyner og puder udenfor til luftning. Solen og varmen tørrer dun og fibre helt, så husstøvmider og skimmelsvamp ikke kan leve i sengen. Alternativt kan du hænge dynerne i en lun udestue eller ved vinduet.

en gang om måneden eller oftere, hvis du synes, det trænger. Skift gerne, når solen skinner, og du kan tage dyner og puder udenfor til luftning. Solen og varmen tørrer dun og fibre helt, så husstøvmider og skimmelsvamp ikke kan leve i sengen. Alternativt kan du hænge dynerne i en lun udestue eller ved vinduet. Bank madrassen når du skifter sengetøj. Det er en god idé at tage madras, dyner og puder udenfor og banke det hele grundigt igennem med en tæppebanker, for at få støv og skidt ud. Alternativt kan du bruge en støvsuger til madrassen.

når du skifter sengetøj. Det er en god idé at tage madras, dyner og puder udenfor og banke det hele grundigt igennem med en tæppebanker, for at få støv og skidt ud. Alternativt kan du bruge en støvsuger til madrassen. Vask sengetøjet på et normalprogram ved 60 grader. Ved sygdom, eller hvis der et kommet fx opkast, urin og afføring på sengetøjet, vaskes det ved 90 grader. Blodpletter lægges i koldt vand 10 min inden vask ved 60 grader.

Vask kun sjældent dyner og puder

Er du sund og rask, behøver du sjældent eller slet ikke at vaske dyner og puder. Støvpartikler generer kun næsen, når de svæver rundt i luften, og når dun og fjer vaskes, fjernes det fedt/vokslag, der ellers ville holde på de små støvpartiker, så de ikke flagrer rundt. Når du vasker dyner og puder, kan der desuden være sæberester tilbage, som kan virke irriterende.

Dyner af syntetisk materiale har ikke samme vokslag, men behøver også kun sjældent vaskes. Kig på dynens vaskeanvisning.

