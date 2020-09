Fru Grøn: Så tit skal du skifte karklud

Er det rigtigt, at karkluden skal skiftes hver dag? Og hvilken klud skal du bruge til henholdsvis køkkenet og den daglige rengøring for at undgå spredning af bakterier? Læs Fru Grøns råd

En karklud er en klud af en form for stof, der bruges i køkkenet og i forbindelse med madlavning til aftørring af fx køkkenbord, spisebord, kogegrej og kogeplader.

Som karklud bruger mange de billige, pastelfarvede køkkenklude, også kaldet fiberklude. De er gode til opgaven, kan vaskes mange gange og tørrer hurtigt, så bakterier har dårlige betingelser.

Kludene har hos mange et dårligt ry grundet mistanken for at udlede mikroplast. Kludene indeholder normalt 80-85 % viskose, der slides væk ved brug, og 15-20 % polypropylen, der er et stærkt fibermateriale.

Der er ifølge Fru Grøn ingen videnskabelige beviser på, at kludene afgiver mikroplast ved brug, og hvis de gør, vil størstedelen blive opfanget i rensningsanlægget.

Fakta om Fru Grøn Rengøringsekspert i Videncentret Bolius. Derudover foredragsholder og selvstændig konsulent inden for grønt husarbejde.

Uddannet husholdningsøkonom og master i sundhedspædagogik. Tidligere projektleder hos Statens Husholdningsråd og lektor på Ankerhus, University College, Sjælland.

Rengøringsfilosofi: Hold rent frem for at gøre rent. Fjern smuds med mekanik fremfor kemikalier. Brug ikke universalrengøringsmiddel - målret rengøringsmidlet alt efter typen af snavs. Vis mere Luk

Karklud uden mikroplast

Vil du gerne undgå at udlede mikroplast, kan du med fordel vælge karklude uden mikroplast, oftest er de hvide i stedet for pastelfarvede, men har samme funktion.

Alternativt kan du bruge en bomuldsklud eller en hæklet eller strikket karklud. De holder i længere tid, men er mere upraktisk i hverdagen, da de tørrer langsommere. Dermed er der også øget grobund for bakterievækst.

Mikrofiberklude bør ikke bruges i køkkenet, da madrester ikke kan skylles ordentligt ud af fiberne.

Du behøver ikke skifte karkluden hver dag

Hver gang du vasker dine klude, bruger du energi og belaster miljøet. Dertil slides kludene for hver vask.

Men da karkluden bruges i forbindelse med madvarer, så det er selvfølgelig vigtigt med god hygiejne.

Du kan dog sagtens bruge kluden i flere dage afhængigt af, hvad den har været brugt til, og om den er blevet tør hurtigt, så bakterierne ikke har formeret sig. Har karkluden fx været brugt til krummer, kaffepletter eller aftørring af gryder, kan den godt holde et par dage, hvis den tørrer hurtigt.

Rengør ikke karkluden i mikrobølgeovnen

En myte går på, at karkluden bliver god som ny og bakteriefri, hvis du gør den våd og giver den to minutter på fuld blus i mikrobølgeovnen.

Det ser Fru Grøn dog som en dårlig idé, da bakterierne først fjernes ved temperaturer på 60-90 grader. Og dette er svært at opnå i hele kluden i en mikrobølgeovn, hvor varmen ikke fordeles ligeligt, men gennem hotspots.

Metoden fjerner derudover heller ikke diverse madrester og fedt, hvorfor det snavs vil blive fordelt i kluden, hvis den tages i brug igen.

Bomuldsklud, fiberklud og mikrofiberklud. Foto: Tommy Verting

Sådan tjekker du om karkluden skal skiftes

Du skal altid skifte karkluden, hvis den har været brugt til råt kød eller æg, og når den er fyldt med snavs.

Og derudover skal du bruge din næse. Når kluden ikke lugter ren mere, skal den skiftes, da den i så fald er fyldt med bakterier.

Er du i tvivl, bør d skifte karklud af hygiejnemæssige årsager. Du kan blive meget syg af at indtage fx rå kødsaft.

Vil du holde din karklud ren i længere tid, så kan du holde dine bakterierne i karkluden nede med disse fifs:

Brug de pastelfarvede fiberklude. De pastelfarvede køkkenklude (fiberklude), som du kan købe i mange supermarkeder, tørrer hurtigt, så bakterier ikke formerer sig. Desuden sætter snavset sig ikke så nemt fast i fiberkludene som i en bomuldsklud. Bomuldsklude kan opsuge mere vand, men de er længere tid om at tørre, så bakterierne har bedre grobund.

Skyl og vrid. Skyl og vrid karkluden godt efter brug.

Tør hurtigt. Bred karkluden ud og hæng den til tørre over vandhanen eller nær en radiator. Når kluden tørrer hurtigt, holder du bakterier nede.

Video: Må du tørre gryde, pande og spækbræt af med karkluden?



Mikrofiberklud skal kun bruges til rengøring

Rengøringskluden er til anden rengøring, der ikke har med mad at gøre. Til rengøring er den bedste løsning en mikrofiberklud. Du kan også godt bruge de pastelfarvede fiberklude, men de har en dårligere sugeevne og efterlader striber på blanke overflader.

Mikrofiberkluden minder om frotté, men er lavet af polyester og nylon. Materialet suger effektivt vand, skidt og olie, så det bliver i fibrene.

Idéen med kluden er, at den skal skylles én gang, vrides og foldes 3 gange, så har du 16 sider, du kan bruge, og du behøver ikke vride den op efterfølgende. Det passer fint til den ugentlige rengøring.

Læg kluden til vask efter brug. Fordelen ved mikrofiberkluden er, at til den ugentlige, almindelige rengøring bruger du ingen rengøringsmidler og kun vand til den første opskylning.

Udover at bruge mikrofiberklude, klipper jeg gamle t-shirts op og genbruger dem som rengøringsklude. Brug dem for eksempel som engangsklude til meget beskidt rengøring som metalpudsning og ovne. Foto: Tommy Verting

Pæne klude hjælper på rengøringen

Det æstetiske er også vigtigt for motivationen, når du gør rent. En bomuldsklud tager farve af skidtet, og mange skyller deres bomuldsklude i klorin for at få dem hvide igen.

Men det er slet ikke nødvendigt. Brug mikrofiberklude i stedet, de bliver fine igen, når du vasker dem, og kan genbruges en del gange.

Fakta om mikrofiberkluden

Mikrofiberklude er lavet af syntetiske fibre (polyester og nylon) med mikroskopiske små hulrum, som suger fedt og snavs ind i fiberen. Mikrofiberkluden kan bruges til både tør og våd rengøring, og egner sig ikke som karklud, da bakterier formerer sig hurtigt ved opvridning.

Mikrofiberkluden findes i mange kvaliteter og størrelser. En god klud skal have en størrelse, så den ligger godt i din hånd, når den er foldet 3 gange, fx 40 x 40 cm.

Sådan bruger du mikrofiberklud til rengøring Brug en tør mikrofiberklud til møbler, der ikke tåler vand, fx tv og olierede eller polerede møbler, der ikke kan tåle vand. Mikrofiber suger støvet med statisk elektricitet og laver ikke striber eller pletter. Der findes også mikrofiberklude specielt til glas og spejle.

Fold kluden 3 gange . Til overflader, der tåler vand, vrider du kluden op og folder den 3 gange. Så har du 16 rene flader, du kan skifte i mellem, og du undgår en masse vrid ved opvridning og sparer en spand varmt vand samt rengøringsmidler.

Brug handsker . Fibrene i mikrofiberkluden kan godt være lidt skarpe, så brug evt. handsker.

Rengør badeværelset til sidst . Start altid med det reneste rum og afslut, hvor der er mest snavs.

Brug sprayflaske med vand. Hav en sprayflaske med vand med rundt til steder, hvor der er meget snavs. Mikrofiberklude vaskes ved 60 grader på en normalvask sammen med andre klude, viskestykker, håndklæder og sengetøj.

