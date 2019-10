Fru Grøn: Tænk dig om, før du bruger eddike til rengøring

Mange bruger almindelig brun eddike til afkalkning i den daglige rengøring. Men det er ikke en god idé.

Bolius’ rengøringsekspert Fru Grøn har set nærmere på brun eddike, klar eddike, husholdningseddike og eddikesyre som middel til rengøring og afkalkning.

Fakta om Fru Grøn

Foto: Maria Tuxen Hedegaard Anne Grete Rasmussen, kendt som Fru Grøn, er rengøringsekspert i Videncentret Bolius.

Uddannet husholdningsøkonom og master i sundhedspædagogik. Tidligere projektleder hos Statens Husholdningsråd og lektor på Ankerhus, University College, Sjælland.

Foredragsholder og selvstændig konsulent inden for grønt husarbejde.

Rengøringsfilosofi: Hold rent frem for at gøre rent. Fjern smuds med mekanik fremfor kemikalier. Brug ikke universalrengøringsmiddel - målret rengøringsmidlet alt efter typen af snavs. Læs alle rengøringstips

Brug ikke brun eddike til rengøring

Da eddike er sur med en pH på 3, har den en vis bakteriedræbende effekt, men da man typisk ikke bruger eddiken i koncentreret form i rengøring, har det næppe den store effekt.

Og bruger du brun eddike, kan det virke helt omvendt, idet sukkeret kan være guf for bakterier og kan have en negativ effekt på rengøringsprocessen.

Brug ikke eddike som skyllemiddel

Det er et gammelt råd, at eddike klarer farverne på tøjet og gør det mindre stift. Rådet har rod i en tid, hvor man vaskede tøj i hånden med soda og sæbe.

I dag er vaskemaskiners skyllemiddelbeholder ofte for lille til den mængde eddike, der skal anvendes for at have en effekt. Derudover er eddike mere flydende end skyllemiddel og vil i nogle vaskemaskiner, løbe direkte ned i tromlen i selve vaskeprocessen, hvilket er meget uheldigt, da det neutraliserer vaskevandet, så rengøringseffekten nedsættes kraftigt.

Sidst, men ikke mindst, indeholder nogle eddiketyper sukker og aromastoffer - fx den brune husholdningseddike, som kan sætte sig i tøjet og vaskemaskinen. Og det er guf for bakterier og dermed dårlig lugt.

Tre tips til rengøring Husk altid at bruge handsker, når du arbejder med syrer som eddike

Husk at sørge for god udluftning, hvis du bruger skrappe rengøringsmidler

Husk at læse brugsanvisningen, inden du tager et rengøringsmiddel i brug

Pas på med brun eddike som afkalker af kaffemaskine og elkedel

Du kan finde mange råd på internettet, som foreslår sukkerholdig eddike til afkalkning af elkedel, kaffemaskine, strygejern og andre maskiner. Hvis du vælger den løsning, skal du være opmærksom på:

At mange producenter fraråder at anvende eddike til afkalkning af kaffemaskiner, espressomaskiner og strygejern. Det er derfor vigtigt, at læse hvad der står i brugsanvisningen. Mange producenter anbefaler, at man køber deres eget afkalkningsmiddel, men det er dog ofte meget dyrt.

At rørene kan tilstoppes, når den brune eddike varmes op. Sukkerstofferne kan sætte sig i rørene, så brug husholdningseddike uden sukkerstof, hvis du vælger eddike til afkalkning.

Materialer der ikke tåler eddike Du skal aldrig bruge eddike eller anden syre på overflader af: Marmor

Emalje

Terasso

Det kan du bruge eddike til

Mange bruger den brune lagereddike til rengøring, men det er ikke den bedste løsning. Foto: Anne Grethe Rasmussen

1. Eddike kan (måske) fjerne lugt

Nogen oplever, at eddike hjælper ved lugtgener, fx ved røglugt.

Men det er ikke videnskabeligt bevist, og eddiken fjerner ikke den smuds, der er årsagen til lugten. Det er muligt, at eddiken binder lugtmolekylerne, og at eddikens egen duft i øvrigt overdøver den dårlige lugt.

Er der lugte, der ikke kan rengøres fx i tæpper eller inde i revner og sprækker, kan man anvende Rodalon, som opsamler duftstoffer ved at desinficere, så lugten ikke fortsætter.

2. Eddike kan bruges på lettilkalkede genstande

Har du et lettilkalket armatur, perlatorer, brusehoved, vase eller en vask, kan eddike godt fjerne kalk.

Det er dog lidt tid om at virke, alt efter hvor kraftig tilkalkningen er, og da eddike er flydende, bliver det ikke siddende på det tilkalkede område uden lidt hjælp fx ved brug af toiletpapir. Hvis du vil fjerne kalken hurtigere er det derfor en fordel at bruge korrekt doseret og opblandet eddikesyre.

Brug for eksempel eddiken sådan:

Iblødsætning: Læg perlatorer (den vandbesparende dyse, der sidder på vandhanen) og brusehoveder i en skål med eddike natten over. Kan brusehovedet ikke skrues af, pakkes det ind i en klud med eddike. Sæt en plastpose godt fast med en elastik og lad det virke natten over.

Læg perlatorer (den vandbesparende dyse, der sidder på vandhanen) og brusehoveder i en skål med eddike natten over. Kan brusehovedet ikke skrues af, pakkes det ind i en klud med eddike. Sæt en plastpose godt fast med en elastik og lad det virke natten over. Indpakning: Læg en klud eller toiletpapir med eddike på kalkpletter i fx toilet og håndvask.

Læg en klud eller toiletpapir med eddike på kalkpletter i fx toilet og håndvask. Rengøring: Bland 1 dl husholdningseddike med 2 dl sur opvaskemiddel (lav pH-værdi). På den måde har du et rengøringsmiddel, der både kan fjerne både kalk og smuds.

Brug eddikesyre til afkalkning

Fru Grøn anbefaler i stedet eddikesyre frem for eddike til afkalkning med mindre produktets brugsanvisning direkte fraråder at bruge eddikesyre. De fleste maskiner kan tåle afkalkning i eddikesyre (32 %), når det fortyndes 1:4.

Husk dette inden du afkalker kaffemaskinen

Sådan afkalker du kaffemaskinen med eddikesyre

Alt efter hvad brugsvejledningen for din kaffemaskine siger, kan du afkalke din kaffemaskine med fortyndet eddikesyre sådan:

Vend kaffemaskinen på hovedet, så vand- og kalkrester, der står i rørene fjernes.

Fyld 4 dl vand i beholderen derefter ca. 1 dl eddikesyre (32%).

Sæt en filterpose i tragten, så blandingen kan genanvendes.

Start kaffemaskinen, og sluk den efter et par minutter. Syren virker nu nede i rørene, og det bobler - tænd og sluk nogle gange til blandingen er løbet igennem.

Skrub rør og vandbeholder med en børste.

Skyl med koldt vand og vend maskinen på hovedet, så kalkresterne kommer ud.

Kør maskinen igennem med rent vand og tør efter med en mikrofiberklud.

Fakta om eddike og eddikesyre Den eddike, de fleste bruger til rengøring, er den, vi kender som lagereddike.

Der findes en klar lagereddike, som er fremstillet ved gæring af biologisk materiale, den har normalt et eddikesyreindhold på 5 % og indeholder naturlige aromaer. Den har også en brun variant som indeholder aromastoffer og et karamelfarvestof (E150c), som giver eddiken den brune farve. Den brune eddike er beregnet til madlavning og syltning. Ikke til rengøring.

Som noget nyt forhandles også en eddike under navnet husholdningseddike på 10 %. Den indeholder ikke E150c og konserveringsmiddel, men aromastoffer og kan i skrivende stund kun købes online.

Eddikesyre på 32 % er en såkaldt svag syre, der ikke indeholder sukkerstoffer. Den er bl.a. beregnet til rengøring, men det kræver korrekt dosering.

Sådan afkalker du elkedlen med eddikesyre

Nogle steder i landet binder kalken i vandet ikke så hårdt til overflader, og derfor er det slet ikke sikkert, du behøver bruge rengøringsmidler til afkalkning af din elkedel. Giv først elkedlen en omgang med opvaskebørsten for at fjerne det løstbundne kalk. Fyld 4 dl vand i beholderen og derefter ca. 1 dl eddikesyre (32%).

Har du både kaffemaskine og elkedel er det en god ide, at genanvende eddikesyreblandingen fra kaffemaskinen til afkalkning af elkedlen. Det er kemibesparende at afkalke både kaffemaskine og elkedel i det samme rengøringsmiddel.

Brug eddikesyre til at fjerne kalk

Skal du fjerne større overflader med kalk eller genstridig kalk, skal du blande 1/2 dl eddikesyre med 2 dl sur opvaskemiddel.

