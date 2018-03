Guide til fliser i boligen

På væggen, på gulvet, i brusenichen, bag brændeovnen, over komfuret, ved køkkenbordet, på sofabordet – ja, endda udendørs i indkørslen eller på terrassen. Der findes nærmest ikke et dansk hjem uden fliser i et eller flere rum. Men hvordan finder man ud af hvilke fliser, der passer til én?

På væggen, på gulvet, i brusenichen, bag brændeovnen, over komfuret, ved køkkenbordet, på sofabordet – ja, endda udendørs i indkørslen eller på terrassen.

Vi finder fliser overalt i boligen, og der findes nærmest ikke et dansk hjem uden fliser i et eller flere rum. Og når vi ser nærmere på indendørs fliser, er de særligt populære på badeværelset, men også i form af rødfarvede klinker på entrégulvet i 70’ernes parcelhus eller de stilrene betonfliser i køkkenalrummet i det nybyggede typehus.

Valget af fliser skal først og fremmest hænge sammen med, hvilken type du er, lyder opfordringen fra Pernille Hjorth, arkitekt og sekretariatsleder hos Danske BoligArkitekter.

- Det allervigtigste er at vælge fliser ud fra temperament. Der er nemlig stor forskel på materialernes robusthed og vedligeholdelse. Er du den omhyggelige type, der svaber og tørrer efter med en klud, hver gang du har været i bad, kan du med sindsro vælge en af de sarte flisetyper, siger Pernille Hjorth.

- Er du derimod den utålmodige type, der ikke prioriterer aftørring af fuger og fliser, bør du vælge en praktisk og robust flise, der tåler syreholdige afkalkningsmidler, siger hun.

Læs flise-guiden og find ud af hvilke fliser, der passer til dig.

Stort og nemt at vedligeholde

Der stor forskel på flisernes egenskaber, og hvad de kræver af vedligeholdelse. I store træk er natursten mere sårbare, påpeger Tine R. Sode, fagekspert i Bolius.

- For det første er natursten ofte mere modtagelige over for farve, så hvis du taber noget på flisen, vil den opsuge farven. For det andet består mange natursten af kalk, så de er meget svære at holde rene, for de kan ikke tåle syreholdige kalkfjernere, der også vil nedbryde den kalk, der er i flisen, siger Tine R. Sode.

Og netop udfordringerne med at gøre natursten rent, får mange til at fravælge dem, oplever Lars Frank Nielsen, der er butikschef i Fliseuniversets butik i Aarhus. Ifølge ham er den klassiske hvide flise stadig populær til badeværelset, men herudover er der tre tendenser.

For det første er fliser, der ligner beton, marmor eller trægulv, meget populære.

- Kunderne går meget op i, at det skal være nemt at holde. En rigtig marmorflise kan ikke tåle syre, men en keramisk flise med marmorudtryk er nem at gøre ren, fortæller Lars Frank Nielsen.

For det andet hitter de meget store fliser på 120x240 cm, hvor du kan nøjes med en enkelt flise til en hel brusevæg, så du slipper for de mange fuger. For det tredje er dekorationsfliser, der findes i tusindvis af farver og mønstre, populære.

- Det er en måde at sætte sit eget unikke præg på en væg, forklarer han.

Læs også: Guide: Sådan gør du fliser rent