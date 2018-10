Håndværkernes travlhed rammer boligejerne: Derfor stiger priserne

Det kan være svært at få fat i en håndværker, hvis der eksempelvis skal udskiftes en stikkontakt, bygges ny carport eller lægges nye fliser på badeværelset. De danske håndværkere er nemlig travlt optaget, og samtidig er arbejdsløsheden i byggeriet så lav, at det er svært for virksomhederne at ansætte nye folk til at løse den flaskehals, der opleves netop nu.

Travlheden kan aflæses direkte i ordrebøgerne hos håndværkerne. Målt over byggebranchen som helhed har der ikke siden 2011 været så mange opgaver skrevet på venteliste, som der er nu. Ifølge Danmarks Statistik var der i august hele 5,9 måneders arbejde i ordrebøgerne, når man tager gennemsnittet på tværs af faggrupperne inden for byggeriet.

Og det kan særligt mærkes blandt de private boligejere, forklarer Bo Sandberg, cheføkonom hos Dansk Byggeri, der er erhvervs- og arbejdsorganisation for byggeriet.

- Der er rigtig god aktivitet i byggeriet, hvor virksomhederne de senere fem år har oplevet fremgang, og hvor beskæftigelsen i samme periode er steget. Det giver nu rekrutteringsproblemer og mangel på arbejdskraft.

- Det er især de lokale håndværksmestre og mindre virksomheder inden for byggeriet, der har svært ved at finde den nødvendige arbejdskraft. Kombineret med masser af arbejdsopgaver, så skaber det flere steder flaskehalse på privatmarkedet, siger Bo Sandberg.

Længst ventetid på tømrere og elektrikere

Selvom håndværkerne som helhed har mange opgaver på venteliste, så er der specielt to faggrupper, der er ekstra pres på netop nu.

- Det er især tømrere og elektrikere, der er hårdest ramt af udfordringerne. Men også blandt murere er der mangel på arbejdskraft. De manglende hænder er klart den største udfordring, håndværkerne oplever i forhold til at få udført opgaverne og bringe ventetiden ned, siger Bo Sandberg.

Sværest at få håndværkere i København og Aarhus

- Travlheden og ventetiden er mest udtalt omkring de store byer. Der har i noget tid været meget pres på Region Hovedstaden, Region Midtjylland og Trekantområdet. Omvendt er der knap så travlt i Sønderjylland og på Fyn, når vi kommer uden for Odense, siger Bo Sandberg.

De regionale forskelle bekræftes af siden 3byggetilbud.dk, hvor private kan sende deres byggeopgaver i udbud. Her oplever de også, at der er særligt stort pres på håndværkerne omkring København og Aarhus.

- Vi oplever endnu ikke, at håndværkerne direkte siger nej til opgaverne, men der er mange, der planlægger længere frem i tiden, hvor der er plads i deres ordrebøger, siger Maria Carlsen, kommunikationschef for AB Gruppen, der står bag 3byggetilbud.dk.

Travlhed giver højere priser på håndværkere

3byggetilbud.dk oplever lige nu en øget efterspørgsel fra boligejerne. Således er der en vækst på 20 procent i antallet af modtagne bygge- og renoveringsopgaver sammenlignet med sidste år. Ifølge Bo Sandberg fra Dansk Byggeri betyder den store mængde af opgaver, der ligger på håndværkernes bord, at priserne bliver presset i vejret.

- Det er naturligt, at priserne bliver presset op ad, når vi oplever en stigende efterspørgsel. Det er lønningerne, der er med til at drive priserne i vejret, da prisen på byggematerialer ikke er steget markant de senere år, siger han.

Det bliver bekræftet af Jan Felland, indehaver af Arkinaut arkitekt- og byggerådgivning.

- Håndværkerne har gennem en længere periode haft travlt, og det gør, at man skal bruge lidt ekstra tid på at finde de rigtige til opgaven. Vi kan stadig godt finde håndværkere til de opgaver, vi skal have udført, men travlheden har naturligvis presset prisen i vejret. Derudover oplever jeg, at håndværkerne oftest vælger at prioritere de større opgaver, som tilbygninger, først, mens de mindre opgaver kommer nederst i bunken, forklarer Jan Felland.

Planlægning er nøglen

Hvis du står med et problem eller en opgave, du gerne vil have løst, kan det være svært at være tålmodig. Men det er alligevel rådet fra Bolius’ fagekspert, Henrik Bisp, for at undgå at komme til at betale overpris eller gå på kompromis med kvaliteten.

- Hvis opgaven ikke haster, så er det netop nu, hvor det kan være svært at få fat på håndværkere, vigtigt at slå koldt vand i blodet. Mit råd er derfor ikke bare vælge det første og det billigste tilbud, for det kan ende med en dårlig oplevelse. Når der er travlhed i byggeriet, kan det gå ud over kvaliteten, hvorfor du skal være ekstra opmærksom i hele processen.

- Det er vigtigt, at man sørger for at planlægge, så der er god tid at få udført opgaverne, og man samtidig ikke stresser med at finde en håndværker, men vælger en, man har tillid til. Også selvom det så betyder lidt ekstra ventetid, siger Henrik Bisp.

Prisstigninger på nybyggeri

Prisstigningerne, som boligejere netop nu kan opleve på håndværkeropgaver, følger udviklingen i priserne på at få opført nybyggeri, som Danmarks Statistik hvert kvartal laver en opgørelse over.

Her viser prisindekset for nybyggeri, at arbejdsomkostningerne for at få udført arbejde på tværs af byggebranchen er steget 2,9 procent i anden kvartal 2018 i forhold til første kvartal. Det er et markant spring i sammenlignet med udviklingen de senere år.

3 gode råd, når du vælger håndværker Vær omhyggelig og vælg ikke bare den første og billigste håndværker. Det kan i sidste ende være dyrt i både pris og kvalitet, hvis man presser en opgave igennem.

Planlæg dine projekter i god tid. Hvis du ved, at du til foråret vil have udført et stykke arbejde, så begynd snart at indhente tilbud fra håndværkere.

Hvis dine normale håndværkere er travlt optaget, så søg anbefalinger hos venner og naboer, så du ikke vælger en håndværker i blinde.

