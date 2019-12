Har din bolig fået liggepest? Tjek salgstiden i dit postnummer

Over 400 dage kan det tage at sælge et hus i nogle dele af landet, mens husene i andre områder nærmest bliver revet væk

Når et hus har stået til salg for længe, så forsvinder interessen fra køberne. Pludselig er det som om, huset slet ikke kan sælges. På ejendomsmægler-sprog kaldes det 'liggepest' - et nærmest dødt boligsalg, som potentielle købere går i en stor bue udenom.

- Boligmarkedet er ekstremt opdelt. Omkring de store byer går boligsalget strygende, drevet frem af høj beskæftigelse og lave renter. Men vi ser samtidig, at nogle områder stadig ikke er kommet med i festen, siger Christian Jaspers, direktør for boligportalen Bolighed.dk

En opgørelse fra Bolighed.dk viser, at den længste salgstid i 2019 var at finde i postnummer 9982 Ålbæk, hvor gennemsnittet af 15 boligsalg gav en salgstid på hele 588 dage. Den korteste salgstid i 2019 var i postnummer 2625 Vallensbæk med et gennemsnit på 60 dage ud fra 40 salg.

- I nogle postnumre ligger der specielle huse, som det har taget flere år at få solgt, og det påvirker gennemsnittet for hele området. Billedet er mere usikkert, hvis der ikke bliver solgt ret meget i et område, men samlet set er det tydeligt, at folk især kæmper med lange liggetider i landdistrikterne og langt fra de store byer, siger Christian Jaspers.

Herunder kan du se top 10 over postnumre med de længste og korteste salgstider i 2019.

Top 10 over længste salgstider *

1) 9982 Ålbæk - 588 dage

2) 7860 Spøttrup - 484 dage

3) 7755 Bedsted Thy - 450 dage

4) 6510 Gram - 434 dage

5) 4874 Gedser - 428 dage

6) 6430 Nordborg - 414 dage

7) 5610 Assens - 413 dage

8) 4920 Søllested - 374 dage

9) 4850 Stubbekøbing - 372 dage

10) 6280 Højer - 368 dage

*Gennemsnitlig registreret salgstid for villaer og rækkehuse i 2019

Top 10 over korteste salgstider *

1) 2625 Vallensbæk - 60 dage

2) 2400 København NV - 67 dage

3) 2605 Brøndby - 68 dage

4) 3650 Ølstykke - 69 dage

5) 3660 Stenløse - 71 dage

6) 2620 Albertslund - 75 dage

7) 7480 Vildbjerg - 75 dage

8) 4030 Tune - 78 dage

9) 2880 Bagsværd - 79 dage

10) 6818 Årre - 79 dage

*Gennemsnitlig registreret salgstid for villaer og rækkehuse i 2019

Tjek dit eget postnummer

Hvis du vil se salgstiden i dit eget postnummer, kan du klikke på dit postnummer på kortet her. På kortet kan du også se, hvor mange hussalg der foreløbigt er registreret i området i 2019. Kun postnumre med mindst 15 hussalg er med i opgørelsen.

Lang liggetid giver køberne en anledning til at byde

Som boligsælger er der meget, man kan gøre for at undgå den frygtede liggetid, understreger Christian Jaspers.

- En lang liggetid får køberen til at tænke, at her skal prisen længere ned. Ofte er prisen allerede sat ned flere gange, og det er bare blevet en ond cirkel. Her kan den bedste løsning være at tage ejendommen af det officielle markedet og give den lidt ro i et stykke tid.

Når først en bolig er sat officielt til salg og annonceret på nettet, vil liggetiden være synlig, også selv om huset tages af markedet, og der skiftes mægler. En ejendom skal være taget af markedet i tre år, før liggetiden ikke længere figurerer på forskellige boligsider.

- Hvis huset ikke er sat til salg endnu, så kan man starte blødt ud og teste salgsmulighederne i mæglernes køberkartoteker eller på forskellige selvsalgssider. Her bliver liggetiden nemlig ikke synlig. Hvis huset allerede er sat til salg og kæmper med en lang liggetid, så gælder det om at skabe en helt ny stemning omkring huset, siger Christian Jaspers.

5 råd til at vinde over liggepesten Genskab nyhedsværdien ved at tage boligen af markedet i et stykke tid.



Sæt en skarp pris ved at undersøge prisniveauet på lignende ejendomme i området.



Få taget nye friske billeder, som passer med årstiden.



Når tilstandsrapporten udløber, så få fikset de billigste K3’ere og K2’ere før rapporten forlænges.



Ryd op og mal væggene hvide. Det giver køberne mulighed for at se ejendommen i et nyt lys.