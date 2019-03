Hvad er bedst at male med - pensel eller sprøjtepistol?

Der er fordele og ulemper, hvad enten du vælger at male træværket udenfor med pensel eller sprøjtepistol. Men skal du vælge sprøjtemaling eller penslen? Læs mere her

Pensel og rulle er gode redskaber til at komme i dybden, men er tidskrævende, hvis du skal male listelofter eller et træhus. Med en malersprøjte går malerarbejdet hurtigt, men afdækningen er mere krævende, og så kræver det vindstille vejr. Derfor vil de fysiske forhold ofte afgøre om sprøjtepistolen overhovedet er et reelt alternativ.

Ubehandlede overflader

Drejer opgaven sig om en ubehandlet overflade, er der ingen vej udenom pensel og malerrulle til opgaven. Det gælder, uanset om det er glasfilt på en indendørs væg, eller en udendørs træfacade. Pensel og rulle vil i langt højere grad mætte underlaget og massere malingen ind i materialet. Med en sprøjtepistol vil malingen lægge sig som en hinde ovenpå overfladen og resultatet bliver langt mindre holdbart.

Indendørs maleropgaver

Maling med sprøjtepistol kræver et helt tomt rum og meget omhyggelig afdækning. I en almindelig bolig, hvor vinduer, døre, stikkontakter med videre skal dækkes af og males med pensel efterfølgende, vil det sjældent være en fordel at male vægge med sprøjtepistol.

Udover at der ikke er så meget tid at spare, vil overfladen skille sig ud, de steder, hvor der er malet med pensel, da maling får en anderledes struktur, alt efter om den er sprøjtet eller penslet på.

Til lofter kan sprøjtepistolen til gengæld godt have sin berettigelse, hvis det er muligt at dække resten af rummet grundigt af. Især ved stuk kan det være en fordel at anvende sprøjtepistol, da malingen fordeler sig mere jævnt uden at hobe sig op i krummelurer og fordybninger, så rosetter og andre udsmykninger vil fremstå skarpere.

Udendørs maleropgaver

Sprøjtepistolen kan lyde tillokkende, hvis opgaven eksempelvis er en træbeklædt facade. Udfordringen ved at male med sprøjtepistol udendørs er, at vinden let griber de små malerpartikler. Derfor kan det kun lade sig gøre at sprøjtemale udendørs i fuldstændig vindstille vejr.

En ting er, at dine egne blomster og buske måske får lidt malerstøv på sig, men du kan komme rigtig galt af sted, hvis du sprøjtemaler i nærheden af træterrassen eller bilen.

Skal du male et flethegn eller andre overflader med en masse krummelurer, kroge eller sprækker, sprøjtepistolen både hurtigst og mest dækkende. Fordelene skal dog vejes op mod et forholdsvist stort spild af maling, da man jo også 'maler' alle mellemrummene med en sprøjtepistol.

Fordele og ulemper ved sprøjtemaling og pensel Fordele ved sprøjtemaling Det er hurtigt at sprøjtemale.

Det er nemt at komme ind i alle kroge og sprækker.

Du undgår dårlige arbejdsstillinger. Ulemper ved sprøjtemaling Afdækningen tager tid.

Vinden afgør, hvornår du kan sprøjtemale.

Det tager tid at rense sprøjtepistolen.

Fordele ved at male med pensel Det er nemt at smøre maling på.

Afdækningen går hurtigt.

Det behøver ikke være vindstille. Ulemper ved at male med pensel Det tager lang tid.

Du arbejder i dårlige arbejdsstillinger.

Det er svært og tidskrævende at komme ind i kroge og spækker.

Det bedste sprøjtesystem for begyndere

Hvor meget sprøjtepistolen støver kommer an på, hvilken type du har. Sprøjtesystemer, der er luftløse og kører på højtryk, støver langt mere, end de sprøjtesystemer, der kaldes HVLP-systemer – eller High Volume, Low Pressure.

HVLP-systemer fungerer nemlig som en omvendt støvsuger, der puster luften ud gennem en slange og op i pistolen, og de både støver mindre og er langt lettere at styre, for en nybegynder.

Når det kommer til sprøjtepistoler hænger pris og kvalitet sammen. Skal værktøjet anvendes mere end til en enkelt opgave, kan det godt betale sig at investere i en ordentlig kvalitet.

