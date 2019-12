Hvad gør du med juletræet efter jul?

Juletræet kan gøre meget godt, også når juletræspynten er pillet ned efter jul. Udnyt både grene og stammen udenfor såvel som indenfor. Her er nogle idéer til, hvordan du kan genbruge juletræet.

Beskyt dine roser med grene fra juletræet

Fra januar til april kan temperaturen nå helt op på +20 grader på sydsiden, når solen skinner. Og står solen lige ned på dine rosenplanter, stiger planternes fordampning. Er jorden samtidig bundfrossen i rodzonen, kan rosenplanterne ikke erstatte det fordampede vand med nyt, og de tørrer ud og dør.

For at beskytte roserne mod vintersolen, kan du klippe grenene af dit juletræ og stikke dem ned i jorden foran rosenplanterne, som skygge.

Husk også, at podningsstedet på rosenplanterne helst skal være dækket af 5-10 cm jord eller kompost. Hvis podningsstedet udtørrer, dør hele planten.

Du kan vælge at forlænge juletræets liv ved at plante det ud i haven eller i en krukke. Arkivfoto: Bolius

NB! Grangrene er til gengæld ikke særlig effektive som beskyttelse mod frost, fx i forbindelse med sarte stauder. Her er det bedre at dække stauderne med et tykt lag blade med et tyndt jordlag over for at forhindre bladene i at flyve væk.

Brænde, klatregrene og flis

Brug stammen til brænde: Grantræ er udmærket brænde, trods myter om det modsatte. Sav stammen i passende stykker og lad træet tørre mindst en sæson og helst hen over de tidlige forårsmåneder, da brændet tørrer mest her.

Lav klatregrene til ærterne: Gem grangrenene til sommer og brug dem som klatregrene for dine ærter i køkkenhaven. Her kan du også bruge grene fra vinterbeskæringen af dine løvfældende buske.

Kværn juletræet til flis til haven: Med en flishakker kan du lave flis af dit juletræ. Juletræsflis er godt som topdressing i surbundsbede med fx rododendron. Granflis er længe om at blive nedbrudt og har dermed en længere virkning end en topdressing med løvblade.

