Hvad må du under et vandingsforbud?

Tørken har resulteret i vandingsforbud flere steder i landet. Men hvor meget vand må du egentlig bruge under et vandingsforbud, og hvad koster det, hvis du alligevel vander din have? Få svar her

Det gode vejr vil ingen ende tage, og vi befinder os lige nu i den tørreste periode i mange, mange år.

De tørre dage har betydet, at græsplænen er blevet gul, og at planterne tørster. For at komme haven til undsætning har mange bevæbnet sig med haveslangen for at vande – og i flere tilfælde for også at fylde havebassinnet op.

Men vandværkerne er pressede, og mange steder i landet er der blevet indført vandingsforbud.

Beskeden fra Danske Vandværker er klar: Spar på vandet i varmen!

Vandingsforbud kort fortalt Når der udstedes vandingsforbud er det for at sikre rent drikkevand. Vandværkerne kan nemlig ikke følge med, når vandforbruget forøget så markant.

Ved vandingsforbud skal du tjekke med dit vandværk og kommune (gå ind på deres hjemmeside eller kontakt dem), hvad du helt specifikt må bruge vand til. Generelt opfordrer Danske Vandværker til, at du sparer på vandet.

Det kan resultere i en bøde på op til 2.000 kr., hvis du overtræder vandingsforbuddet. Kilde: Danske Vandværker, Politiet

Danmark mangler ikke vand

Men vandingsforbuddet skyldes nu ikke, at der er lavvande i Danmarks grundvandsmagasiner. Faktisk er der rigeligt med vand.

Flere våde år har fyldt magasinerne til randen, og der skal en lang række knastørre år til, før landet risikerer at være i decideret vandmangel.

Derfor må du også godt normalt vande haven, når der ikke er udstedt vandingsforbud.

- Under normale omstændigheder er det fint. Du betaler jo for det vand, du hælder ud i haven. Og en have kan altså sluge rigtig meget vand. Problemet opstår, fordi der er så mange, der gør det. Vandet forsvinder fra vandværkerne, og situationen bliver kritisk, forklarer Robert Jensen, der er juridisk rådgiver for Danske Vandværker.

