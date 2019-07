Hvor skal du købe planter og blomster?

Stedmoderblomster, tomatplanter og rododendronbuske ryger op i indkøbsvognen sammen med mælk, rugbrød og hakkekød.

De seneste år er udvalget af blomster, planter og træer nemlig vokset i landets supermarkeder, hvor du nu kan handle til både blomsterbedet og køleskabet på samme tid, og dagligvarebutikkerne er blevet et populært sted at købe blomster og buske. 50 % af alle haveejerne køber planter, blomster og træer til haven i supermarkedet.

Det viser en undersøgelse foretaget af YouGov for Bolius.

Men selvom dagligvarebutikkerne har meldt sig ind på have-markedet, er der stadig flest, som vælger havecentrene. Næsten 8 ud af 10 køber planter på planteskolen eller havecenteret, viser undersøgelsen.

Hvor køber eller får du typisk planter, blomster, træer mv. til haven?

Så mange penge bruger vi på haven 2.300 kr. er det gennemsnitlige beløb anvendt på haven – planter, redskaber m.v. – i løbet af et år. Kilde: YouGov for Bolius, april 2017.

Havelivet boostet

Undersøgelsens resultat viser, at planteskoleejerne ikke behøver at frygte de store supermarkedskæder, mener Bolius’ haveekspert, Jesper Carl Corfitzen.

– Havecentrene har haft en frygt for, at supermarkederne ville dræne hele havelivet ved at tilbyde billige planter, som i nogle tilfælde nærmest er gået ud, før du kommer hjem med dem, og fordi de har en butiksstørrelse, hvor de kan dumpe priserne, forklarer han og fortsætter:

– Men det ser ikke ud til at være sket. Det ser derimod ud til, at supermarkederne er med til at booste havelivet. Måske køber vi lige nogle sommerblomster i supermarkedet, og så går vi i havecenteret og køber det store frugttræ til haven, siger Jesper Carl Corfitzen.

Planteskoler mærker konkurrencen

Planteskolerne kan dog godt mærke konkurrencen fra supermarkederne, lyder det fra Michael Elnegaard, der er direktør i Home & Garden, en sammenslutning af 30 planteskoler i Danmark.

– Jeg er faktisk lidt overrasket over, at 80 procent vælger planteskolerne, men det er skønt at vide. Vi mærker konkurrencen fra supermarkederne, som hele tiden udvider sortimentet, og man kan jo kun fylde hullet i haven en gang, siger Michael Elnegaard.

Han er enig i, at havelivet de seneste år er blevet boostet:

– Vi kan helt klart mærke tendensen ’grow your own’; at folk tænker på, hvad de stopper i munden, hvor tingene kommer fra, og hvad de har i haven, blandt andet når det gælder frugttræer og andet, du kan spise fra haven, siger han.

Byt eller få planter, blomster og frø fra venner

Mens supermarkederne konkurrerer på pris og nemhed, når du skal købe blomster og planter, fokuserer havecentrene på service, viden og inspiration. Men der er også andre steder, du kan få dine nye stauder fra.

Næsten hver fjerde får planter, blomster og træer fra familie og venner, mens 5 % køber på nettet. Nordjyderne bytter oftere planter med hinanden sammenlignet med landsplan – og det er både en god idé at få eller bytte med andre, mener Jesper Carl Corfitzen.

På den positive side er det oftest billigere og ved at bytte planter eller frø med andre, får du delt din haveglæde med andre. Du skal dog være opmærksom på, at planten ikke er ramt af plantesygdomme eller inficeret af snegleæg og lignende. Det kan derfor være en god idé at efterse planten ved at tage den forsigtigt op af potten og tjekke om den ser sund og vital ud.

– Det giver som regel anledning til at tale om haven og dele noget haveglæde. Og så får du måske også overleveret en viden eller en historie om planten. Det har måske været farmors daglilje eller naboens æbletræ, siger han.

Hvilke planter kan du købe hvor? Supermarkedet Planterne er oftere lidt billigere her, men udvalget er ofte mindre end på planteskolen.

Du risikerer at få planter, der hænger eller er tørret ud, da der ikke bliver brugt meget tid på at passe planterne, når de er i butikken.

Gå efter de planter, der ser sunde og friske ud, og hvor bladene virker sprøde og saftige. Hold dig fra visne planter, hvor jorden er tørret ud.

Du kan sagtens købe frø eller løgplanter i efteråret uden problemer. Det er planter, der ikke er kommet op af jorden endnu og derfor ikke er tørret ud. Tjek dog gerne, om løgene virker saftspændte ved at trykke lidt på dem. Havecentret Her er et større udvalg, og du kan få professionel sparring og rådgivning.

Har du specielle ønsker, kan du altid bede om at få bestilt planten hjem – også selvom den ikke lige er i havecentret.

Du finder et større udvalg af træer, buske og stauder, der har vokset sig større, så du ikke skal vente flere år på, at der fx kommer kirsebær.

Der er større chance for, at du får det træ, du ønsker. Du kan tjekke træets grenvækst, og om de ser ens ud, hvis du skal plante flere. Nettet Det er rigtig godt at købe frø på nettet, hvor der er et stort udvalg, og du kan sidde i ro og mag og vælge foran computeren.

Du kan også købe stauder, da der fx findes specialiserede netplanteskoler med et større udvalg end i både supermarkedet og havecentret.

Planterne er ofte lidt mindre, så de ikke er så tunge at sende, men hvis du passer og plejer dem, kan de trives lige så fint som planter købt i en fysisk butik.

Du kan hverken røre eller fornemme planter, men kun se billeder af dem. Det kræver en større viden om lige nøjagtig, hvad du ønsker at købe. Kilde: Jesper Carl Corfitzen, haveekspert, Bolius