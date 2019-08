Du kan plukke æbler fra august til slutningen af oktober. Hvornår et æble er modent, afhænger helt af sorten. Læs her, hvornår Discovery, Ingrid Marie og 7 andre populære sorter er modne

Før du plukker dine æbler fra æbletræet, skal du være sikker på, at de er modne nok til at blive plukket.

Det kan du tjekke på 2 måder:

Drej æblet et halv omgang for at se, om det slipper grenen. Hvis det gør, er det klar til at blive plukket. Skær æblet igennem og se, om kernerne er brune.

Læs også: Sådan vælger du de bedste æblesorter

Hvornår er æbler modne?

Forskellige sorter er modne på forskellige tidspunkter, men æbler er typisk modne fra august til oktober.

Det optimale tidspunkt at høste æbler på kan godt variere fra år til år. I 2018 var plukketidspunktet fremrykket, det startede 1-3 uger tidligere end normalt grundet en tvangsmodning, som skyldes den høje varme samt mangel på nedbør. Holdbarheden var i mange tilfælde reduceret af samme årsager.

Læs også: Må andre plukke bær, frugter og blomster fra din have?

Har æbler forskellig holdbarhed?

Æbler har også forskellig holdbarhed, når de er plukket.

Den bedste opbevaringsmetode er udendørs på nordsiden af et hus, hvor æblekasserne dækkes med et tæppe eller en dyne, når der er let frost. Men ellers er gode forhold for opbevaring et mørkt, køligt og ventileret rum.

Hvis du opbevarer æblerne indendørs i et uopvarmet redskabsrum, hvor der typisk er mere tør luft og 3-5 grader højere temperatur end ved opbevaring udenfor, skal du regne med lidt kortere holdbarhed.

Læs også: Nedfaldsæbler: Hvad gør du med dem?

Hvornår skal du plukke æbler, så de kan opbevares længst?

Hvis du ønsker at opbevare dine æbler længst muligt, skal du plukke dem, inden de er helt modne.

Jo længere tid frugten sidder på træet, jo kortere tid holder den, efter at den er plukket.

Hvis du plukker frugten, før den er helt moden, kan du ved at opbevare den udendørs opnå både en længere holdbarhed og bedre smag på grund af sensommerens temperatursvingninger, der således kompenserer for den manglende sidste udvikling på træet.

Læs også: Sådan poder du dit æbletræ

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Høst og opbevaring af æbler

Foto: Stuart McIntyre

De angivne plukketidspunkter og holdbarhedsperioder i teksterne nedenunder er baseret på opbevaring indenfor og på, at æblerne skal være friske til at kunne spises.

Hvis æblerne skal bruges til most, cider eller vin, kan der for nogle af æblerne være andre plukketidspunkter.

Læs også: Opskrift: Lav din egen æblevin