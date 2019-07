Hvornår er det farligst at arbejde i haven?

Hvis du vil undgå at komme til skade i haven, mens du laver havearbejde, skal du passe ekstra på i juli og i april. Det er nemlig i disse måneder, at der sker flest ulykker i haven.

I gennemsnit kommer næsten 9000 mennesker til skade i forbindelse med havearbejde hvert år. Hver tiende af dem indlægges efterfølgende, og det er særligt på arme og ben, de fleste skader forekommer.

Mænd er en udsat gruppe, når det gælder havearbejde og ulykker - næsten dobbelt så mange mænd kommer til skade i den forbindelse sammenlignet med kvinder. Det er oftest de 65-69-årige, der må en tur omkring skadestuen efter at have lavet havearbejde.

Der sker flest ulykker om sommeren og i weekender, imens de kolde måneder og de øvrige ugedage ikke overraskende har langt færre tilfælde.

De 5 farligste haveredskaber Følgende redskaber er involveret i flest haveulykker fra 2010-2017: Hækkeklipper/hækkesaks Stige Plæneklipper Grensaks/havesaks Motorsav/sav Kilde: Ulykkesanalysegruppen på Odense Universitetshospital

Læs også: Pas på: Havearbejde giver rygskader

Sådan undgår du ulykker i haven

Vedligehold dit ’haveudstyr’. Ændr ikke på eller pil ved sikkerhedsanordninger (ved for eksempel at sætte tape på, så havemaskinen ikke afbrydes automatisk, når du slipper med hænderne). Stop/sluk for hække- eller plæneklipperen, når du fjerner hække-, gren-, eller græsaffald. Få professionel hjælp til opgaver, som du ikke er tryg ved selv at varetage (f.eks. betjening af en motorsav). Pas på med sløve, men stadig skarpe redskaber. Beskyt dine øjne med beskyttelsesbriller/visir (som ved fyrværkeri nytårsaften), når du klipper hæk eller beskærer træer og buske. Arbejd ikke fra højder, hvor du kan falde ned og påføre dig brud (i de fleste ulykker falder folk ned fra en stige eller vælter med den under havearbejdet). Stil stigen stabilt, og udfør ikke arbejde på den i større højde end maks. fem meter målt fra underlaget til det trin, du står på. Stil dig aldrig på stigens tre øverste trin. Husk en ’fodmand’ (en person med en støttende fod på nederste trin af stigen), når du arbejder i højden. Og hold pause hver halve time. Læs brugsanvisningen til motorsave og andre motoriserede havredskaber, før du går i gang med arbejdet. Få gerne instruktion af en person, der har erfaring med en motorsav. Brug sikkerhedsudstyr, når du arbejder med motoriserede/elektriske haveredskaber. F.eks. sikkerhedsbukser, sikkerhedssko, sikkerhedshandsker og hjelm med visir og høreværn.

Hvor mange ulykker er der i haven om året? Se her listen over, hvor mange danskere der i gennemsnit besøger en skadestue efter en ulykke i haven: Januar: 130

Februar: 206

Marts: 683

April: 1.227

Maj: 1.117

Juni: 1.273

Juli: 1.420

August: 1.023

September: 863

Oktober: 570

November: 323

December: 87 I alt: 8.922 haveulykker om året.

Læs også: Her er de 7 farligste værktøjer og redskaber

Forebyg skader ved havearbejde

Overordnet skal du bruge korrekt løfteteknik og sund fornuft.

Pas på ryggen: Start med en let opgave, så kroppen kommer i gang. Pas især på løfteskader i ryggen, der ofte sker, fordi folk for hurtigt går i gang med at skubbe, trække, grave og løfte, mens kroppen stadig er for kold (som oftest lige efter morgenmaden).

Start med en let opgave, så kroppen kommer i gang. Pas især på løfteskader i ryggen, der ofte sker, fordi folk for hurtigt går i gang med at skubbe, trække, grave og løfte, mens kroppen stadig er for kold (som oftest lige efter morgenmaden). Varm ryggens led og muskler op , hvis du skal udføre særligt krævende havearbejde.

, hvis du skal udføre særligt krævende havearbejde. Varier dit arbejde i løbet af dagen. Sørg for skiftevis at lave noget ved jorden og i højden, og bevæg ryggen i den modsatte retning, hvis du har udført foroverbøjet arbejde i længere tid.

i løbet af dagen. Sørg for skiftevis at lave noget ved jorden og i højden, og bevæg ryggen i den modsatte retning, hvis du har udført foroverbøjet arbejde i længere tid. Lyt til din krop , så du undgår overbelastning.

, så du undgår overbelastning. Sluk for kontakten: Hvis du bruger et elektrisk apparat, så hiv stikket ud, når du er færdig med det.

Hvis du bruger et elektrisk apparat, så hiv stikket ud, når du er færdig med det. Husk førstehjælpstaske.

Analysegruppens tal er udregnet på basis af dataindsamling fra hospitalets skadestue. Den årlige opgørelse bygger på tal fra perioden 2010-2017, hvor de øvrige tal er baseret på perioden 2010-2015.

Skadestuen har et optageområde, der svarer til omkring 5 % af Danmarks befolkning, så derfor har Bolius ganget opgørelserne med 20 for at få tal, der svarer til hele befolkningen.

Læs også: Ulykker i boligen

Pas på børnene, når du har vand og grill i haven

Har du grillen stående fremme hele året, kan børnene nemt glemme, at den er varm. Det er derfor vigtigt, at du taler med dit barn om det, når du har gang i grillen, og om hvordan man opfører sig omkring den.

Det er også en god idé at placere grillen så langt uden for børns rækkevidde som muligt. Du kan for eksempel afskærme grillen, men efterlad aldrig børn og grill uden opsyn.

Det samme gælder, når du har badebassin eller andre former for let tilgængeligt vand i haven. De små børn i aldersgruppen 0-4 år er mest udsatte, når det gælder drukneulykker i vandhuller nær hjemmet såsom bassiner og fiskedamme. Specielt drenge er i størst risiko for at komme galt af sted.

Statistik om ulykker og skader i haven Statistik over haveulykker opgøres af Ulykkesanalysegruppen på Odense Universitetshospital på basis af dataindsamling fra hospitalets skadestue, hvilket svarer til et repræsentativt udsnit på 5 % af Danmarks befolkning. De næsten 9.000 haveulykker om året forekommer: Dobbelt så hyppigt hos mænd som hos kvinder.

Mest i 50-55 års alderen.

Oftest i weekenden.

Hovedsageligt i juli og april.

Ofte i forbindelse med arbejde på en stige og håndtering af gren- og hækkeklippere.

Hyppigst på arme og ben.

Som sår på hånd og fingre i 1 ud af 4 tilfælde. Hver 10. tilskadekomne har behov for indlæggelse.

Fire gode råd til at undgå ulykker med vand i haven

Afskærm vandet med et solidt hegn, indtil dit barn er gammelt nok til at have respekt for vand.

Fjern stigen, hvis du har en swimmingpool, der står over jorden. Derved kan børnene ikke hoppe i vandet uden hjælp fra en voksen.

Sikr bassinet med mere end blot overdækning. Sådan en kan ikke bære vægten af et barn og kan i værste fald blive løsnet fra bassinkanten og slutte sig om barnet.

Fjern legetøj fra poolen/bassinet, når du ikke er i nærheden. De farverige genstande kan virke tillokkende for små børn, der måske kan blive fristet til at hoppe i.

Læs også: Vand i haven - sådan undgår du ulykker og skader