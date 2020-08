Kan du slå græs i regnvejr?

Du kan godt slå græs i regnvejr, eller når græsset er vådt, men resultatet bliver ikke særlig pænt.

Vådt græs lægger sig ned og plænen vil derfor blive slået ujævnt. Det kan du tydeligt se, når græsset tørrer og rejser sig op igen.

Er græsplænen helt oversvømmet skal du selvfølgelig ikke slå græsset.

Kan en robotplæneklipper køre i regnvejr?

Der gælder lidt andre forhold for robotplæneklippere, da de typisk klipper oftere og på kortere græsplæner.

Tjek derfor brugsanvisningen for dit produkt. Nogle produkter har en regnsensor, så de ikke kører, når det er regn og fugtigt, mens andre robotplæneklippere godt kan køre under regnvejr.

Slå ikke græs for tidligt eller for sent på dagen

Hvis du har mulighed for at klippe græsset på et andet tidspunkt er det derfor at foretrække. Derfor bør du heller ikke slå græs for sent på aftenen, når duggen er faldet, eller for tidligt på morgenen, før duggen er fordampet.

Hvornår er det bedst at slå græs?

Det bedste tidspunkt at slå græs er:

I tørvejr.

Når græsset er helt tørt.

Op ad formiddagen, så morgenduggen er fordampet.

Derudover bør du, hvis det er muligt, tage hensyn til dine omgivelser, fx dine naboer, når du vælger, hvornår du vil slå græsset.

