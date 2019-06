Kan eddike holde ukrudt og alger væk fra fliserne?

Virker eddike og eddikesyre til at fjerne ukrudt, alger på terrassen og mos på fliser?

Svaret er ja, for eddikesyre kan ætse ukrudtsplanternes vækstlag væk. Alligevel er det ikke en god ide, da det er ulovligt at bruge husholdningseddike eller eddikesyre mod ukrudt, alger og mos, da eddike ikke er godkendt af Miljøstyrelsen som ukrudtsmiddel.

Alle bekæmpelsesmidler mod ukrudt skal være godkendt af Miljøstyrelsen for, at det er tilladt at bruge dem. Alle godkendte midler skal påføres en dansk etikette, hvor det fremgår, hvad præcist og i hvilken dosis midlet er godkendt til. Hvis ikke de er godkendt, er det usikkert, hvor skadeligt det er for miljø, natur og personerne, der bruger det.

Pr. januar 2019 findes der fire produkter baseret på eddikesyre, der er godkendt af Miljøstyrelsen som ukrudtsmiddel. Det er produkterne All Gone, Keeper Quick mod ukrudt og mos, Natria mod ukrudt og No Weed Special klar til brug. Vær dog opmærksom på, at de ikke alle må bruges på fliser. Så læs altid etiketten før brug.

Derfor må du heller ikke lytte til gamle husråd og lave hjemmelavede blandinger med fx eddike, eddikesyre, salt eller opvaskemiddel.

Læs også: Må du bruge eddikesyre som ukrudtsmiddel?

Hvorfor må du ikke bruge eddike til ukrudt, alger og mos på fliser?

Det simple svar er, at du ikke må bruge eddike til at bekæmpe ukrudt, alger og mos på fliser, fordi Miljøstyrelsen ikke har godkendt det.

Det mere komplicerede svar er, at eddike og eddikesyre kan være skadeligt for miljøet i store mængder, og at brugen af det i øvrigt kan skade planter og andet i din have.

Almindelig husholdningseddike indeholder normalt mellem 5 og 6 procent eddikesyre, og eddike til syltning kan komme helt op på 18 procent. Eddikesyre kan virke ætsende på mennesker, dyr og planter.

Netop derfor vil du opleve, at det er effektivt mod ukrudt, alger og mos, men da Miljøstyrelsen ikke i tilstrækkelig grad kan kontrollere den enkeltes forbrug, kan de ikke stå inde for produktets sikkerhed og påvirkning af miljø og mennesker i øvrigt. Derfor er det ikke lovligt at bruge som ukrudtsbekæmpelse.

Du må ikke bruge eddike eller eddikesyre som ukrudtsmiddel, da det ikke er godkendt af Miljøstyrelsen. PR-foto

Læs også: Sådan bruger du en ukrudtsbrænder

Hvad kan du så gøre for at undgå ukrudt og alger på fliserne?

Forebyg ukrudt mellem fliserne ved at feje fliserne med en stiv kost hver eller hver anden uge. Det forhindrer ukrudt i at sætte sig fast i fugerne.

Hvis ukrudtet er kommet op, kan du fjerne det ved at luge mellem fliserne, bruge en ukrudtsbrænder eller ved at bruge et af de ukrudtsmidler, der er godkendt af Miljøstyrelsen.

Fjern alger eller mos på stenterrassen ved at sprede fugesand ud på fliserne og fej så jævnligt med en stiv kost de næste par uger. Du kan også bruge en miljøgodkendt algefjerner. Hos Miljøstyrelsen kan du læse mere om algebekæmpelse og se en liste over godkendte produkter.

Læs mere: Flisepest på terrassen - sådan fjerner du det