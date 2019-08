Kan planter give et bedre indeklima?

Planter kan medvirke til at forbedre indeklimaet i din bolig, fordi de renser luften og omdanner udåndingsluften CO2 til ilt. Læs, hvilke planter der er bedst for indeklimaet

Planter i dit hjem kan være med til at forbedre dit indeklima – både fordi de producerer ilt og giver en højere luftfugtighed, som primært er gavnligt om vinteren, hvor luften er mere tør.

Visse planter kan også rense luften for forurenende stoffer. Forskerne har dog ingen entydig viden om, hvilke planter der er bedst til at rense luften for stoffer. Men de planter, der har den største fotosyntese og får lys nok, er de bedste til at omsætte udåndingsluftens CO2 til ilt og vand.

Fotosyntese er biokemiske processer, hvor planter, alger og bakterier via solenergi omdanner atmosfærens kuldioxid (CO2) til organiske forbindelser og ilt.

Planter giver renere luft og bedre trivsel

Undersøgelser har vist, at folk, der arbejder i et miljø med planter, generelt har mindre hovedpine, mindre sygefravær, bedre trivsel og øget produktivitet.

Planter fungerer som støvsugere

Ud over at producere ilt fungerer planter også som en slags støvsugere, hvor de suger støvpartikler til sig ved hjælp af statisk elektricitet, som gør, at partiklerne bliver på bladene.

Husk derfor at skylle planterne engang i mellem for at få støvet af bladene. Sprøjt dem med vand under vandhanen eller bruseren eller brug en forstøver.

Andre stoffer optages via plantens spalteåbninger og lagres eller nedbrydes af planterne.

12 gode planter til indeklimaet Generelt er bladrige planter gode for indeklimaet – bl.a.: Afrikansk dracæna/drageblodstræ (Dracaena deremensis) Almindelig efeu (Hedera) Aloe vera Edderkoppeplante, væddeløber (Chlorophytum elatum) Fingerfilodendron (Monstera deliciosa) Fredslilje (Spathiphyllum) Guldranke (Scindapsus aureus og Scindapsus pictus) Gåsefod syngonium (Syngonium podophyllum) Småbladet paraplytræ (Schefflera arboricola) Stuebirk (Ficus benjamina) Svigermors skarpe tunge/Bajonetplante (Sansevieria trifascatia) Bregner (Boston-bregne) (Neprolepis) Holdbare planter med blomster er bl.a.: Koraltop (Kalanchoe) Orkide: (Phalaenopsis) Kilder: Indeklimaportalen.dk, Boligvogter.dk og Avisen.dk

Planter kan rense luften for forurening

Vores indeluft indeholder ofte kemikalier, fordi produkter som fx computere, elektronik, tæpper, tøj, maling og møbler afgiver dem som flygtige, organiske gasser (VOC).

Undersøgelser har vist, at nogle planter er i stand til at optage forurening og dermed nedbryde nogen af disse kemikalier i indeluften. Det gælder fx almindelig efeu, stuebirk, væddeløber og guldranke, der bl.a. kan optage giftige stoffer som toluen og benzener fra luften.

Toluen bruges som fortynder i især farve- og lakindustrien og kan også findes i tryksager, spraymaling og legetøjsgummi. Benzener findes bl.a. i benzin og anvendes i den kemiske industri som et vigtigt råstof for fremstilling af et stort antal betydningsfulde mellemprodukter.

Ifølge forskellige medier på internettet har studier vist, at planter som aloe vera, orkideer, philodendron og palmer er gode til at optage kemikalier fra luften – bl.a. xylen (orkideer og philodendron), formaldehyd (aloe vera, palmer) og benzen (palmer).

Ifølge Carl-Otto Ottosen, professor på Institut for Fødevarer på Aarhus Universitet, er forsøgene dog udført så forskelligt, at man i princippet hverken kan sammenligne dem eller konkludere noget entydigt.

Generelt er det bedst at vælge bladrige arter, som skal have godt med lys og tilpas med vand for, at fotosyntesen fungerer optimalt. Vær opmærksom på, at lysmængden kan falde flere hundrede gange, hvis du flytter en plante fra vinduet ind i rummet.

Hvilke rum er særligt gode at have planter i?

Alle rum i din bolig er umiddelbart velegnede til at have planter i, hvis du gerne vil forbedre indeklimaet. Betingelsen er dog, at planterne får både vand og lys nok, så de trives. Det vil i mange tilfælde udelukke et toilet uden vinduer.

Find planter, der egner sig bedst til de lys- og temperaturforhold, der er i rummene – kombineret med rummenes funktion. Fx kan du vælge at dyrke krydderurter i køkkenet og undgå varmeelskende – og måske også for duftende – planter i soveværelset.

Fx kræver følgende planter disse lysforhold:

Fredslilje og orkidé: Skygge

Fingerfilodendron: Middel lys

Edderkoppeplante, drageblodstræ, aloe vera og væddeløber: Lys

Svigermors skarpe tunge og koraltop: Sol

Planter kan dog ikke alene sikre et godt indeklima. For at få et godt indeklima er det vigtigt, at du også sørger for at lufte godt ud et par gange om dagen, støvsuge ofte og ikke have uopvarmede rum i dit hjem om vinteren.

