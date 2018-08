Kommuner må bruge droner og luftfotos i byggesager

Droner, digitale korttjenester og luftfotos gør det nemmere for kommuner at overvåge, om du overholder byggelovgivningen, når du bygger til og om på din grund

Droner, digitale korttjenester som Google Earth, Google Streetview og luftfotos, som de nye ortofotos fra Kortforsyningen, har gjort det nemmere for kommunerne at tjekke op på fakta, hvis der er oprettet en byggesag på din ejendom.

En anledning til at oprette en byggesag på din grund, hvor brug af droner eller luftfotos vil være relevant, kan være, hvis du har søgt om tilladelse til en til- eller ombygning, og kommunen vil undersøge, om du overskrider den tilladte bebyggelsesprocent. Eller hvis en nabo har klaget over, at du fx har opført en carport for tæt på skel eller bygget et drivhus uden at søge tilladelse, og kommunen vil tjekke, hvem der har ret.

- Kommunerne sender ikke bare droner ud og overflyver din ejendom eller begynder at tjekke luftfotos for sjov. Men er der en anledning, fordi en nabo har klaget over dit byggeri, eller der på anden måde er oprettet en byggesag på din ejendom, bliver droner og digitale tjenester i højere grad brugt til kontrol, fordi det er noget nemmere og mere præcist end at skulle ud og inspicere og kravle rundt på stiger med målebånd, forklarer Tine Nielsen, arkitekt og fagekspert i Bolius Boligejernes Videncenter.

Hvor mange kommuner bruger droner? 34 kommuner ejede i marts 2017 en eller flere droner.

29 kommuner havde i marts 2017 købt droneydelser hos konsulenter og drone-operatører.

Kommunerne angiver, at de bruger dronerne til alt fra opmåling af vandløb og udpegning af bjørneklo til bygningsbesigtigelse, bygningsinspektion og videomateriale over grunde til salg. Kilde: Droner i de danske kommuner 2017 (undersøgelse blandt 93 kommuner), Forum for Samarbejde og Geodata i Danmark (FOSAKA)

Droner bruges sjældent

I hvor høj grad kommunerne bruger de nye muligheder for overvågning i forbindelse med byggesager er svært at få et samlet billede af. Men meget tyder på, at det stadig er en sjældenhed, at droner tages i brug i byggesager, hvorimod Googles tjenester og andre luftfotos bliver brugt i højere grad.

- Kommunernes Landsforenings fornemmelse er, at kommunerne ikke bruger droner i byggesager i særlig stort omfang, siger Christina Hansen, projektkonsulent i KL.

En undersøgelse af kommunernes brug af droner fra 2017, som Forum for Samarbejde og Geodata i Danmark (FOSAKA) har lavet, viser, at 34 kommuner ejede egne droner, og at flere forventede at købe i løbet af 2017. Derudover havde en del kommuner betalt for droneydelser gennem konsulentfirmaer.

Kommunerne forklarer i undersøgelsen, at de bruger dronerne til alt fra overvågning af vandløb og kortlægning i forbindelse med lokalplaner til byggeinspektionssager og oversigtsbilleder i forbindelse med bygge- og anlægssager, og at det også er det, de regner med at bruge dem til i fremtiden. Der er dog ikke specifikke opgørelser over de forskellige områder.

