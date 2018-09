Lav din egen rå murstensvæg

En rå murstensvæg rammer New Yorker-stilen perfekt. Læs og se, hvilke ting du skal bruge, og hvordan du kan bære dig ad med at blotlægge en murstensvæg i dit hjem

En hvid væg går aldrig af mode. Men hvis du ønsker et mere råt udtryk i en del af din bolig, kan du på en weekend blotlægge en murstensvæg.

Hvordan ved du, om du kan få en rå murstensvæg?

Det er åbenlyst en forudsætning, at der under gipsen, tapetet og malingen gemmer sig mursten. Bor du i en bolig eller ejendom fra før 1930, er der stor sandsynlighed for, at du har murstensvægge.

Du kan finde de gamle tegninger af huset. På plantegningerne kan du se, om det er murstensvægge eller evt. trævægge eller koksvægge.

Du kan også forsøge at blot banke på væggen. Føles det som at klappe en klippe, er det sandsynligvis en murstensvæg. Er væggen beklædt med gips kan man ikke benytte denne metode, så skal man bore. Vil du være helt sikker, kan du bore et hul, og hvis der ud af hullet kommer gult eller rødt støv, er væggen sandsynligvis af mursten.

Foretag flere boringer lidt højere eller lavere, hvis boret farer hurtigt ind, da det kan indikere, at du har ramt en fuge mellem murstenene.

Du kan også høre dine naboer, om nogen har kendskab til boligens vægge.

Hvis du har mursten og vil undersøge, hvilke farvekombinationer væggen rummer, kan du begynde med at blotlægge et lille område, inden du river hele væggen ned. Det er nemmere at afdække og male et lille område, hvis du finder ud af, at du alligevel ikke er interesseret i det udtryk, der gemmer sig underneden.

Det er dog ingen garanti for, at murstenene har den samme farve overalt. På indvendige vægge i ældre boliger vil man kunne se, at der er felter med andre farver mursten end på den øvrige væg. Man vidste, dengang man murede væggene, at de ville blive pudset, og derfor har man ikke været så nøje med detaljer som fx ensartede sten.

En blotlagt murstensvæg behøver ikke være gul og rød. Den kan skabes, så du får præcis det udtryk, du ønsker ved at ønsker ved at male, filtse eller kalke væggen. Foto: Jesper Ray.

Rå murstensvæg – det skal du bruge

Værktøj og udstyr

Hammer og mejsel

En god stige

En god støvmaske, så du beskytter dine lunger

Beskyttelsesbriller

Malerrulle og eventuelt en teleskopstang

Et multitool, hvis du ønsker at fjerne og erstatte fuger frem for blot at lappe dem

Fugepind og flisebræt, hvis du ønsker nye fuger

Afdækning og affald

Malertape

Plast til afdækning

Filt til afdækning af gulv

Stærke affaldsposer

Spande til byggeaffald

Afslutning af murstensvæggen

En cementbaseret spartelmasse eller mørtelreparation, som fås færdigblandet i de fleste byggemarkeder

Skurebørste

Eddikesyre

Microdispers (også kaldet murgrunder eller forankringsgrunder)

Læs her, trin for trin, hvordan du bærer dig ad.