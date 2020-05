Luk langsomt for varmen og spar

Det er ikke nok kun at skrue ned for varmen på dine radiatorer, hvis du vil spare flest muligt penge, når forårets varme begynder. Hvis du også justerer temperaturen på dit varmeanlæg, kan du spare 3-5 procent på varmeregningen - for nogle familier er det op til 1.000 kr. Som bonus sparer du 100 kilo CO2.

Læs også: Sådan sommerlukker du for fjernvarmen

Hvor varmt skal vandet til radiatoren være?

I foråret er det normalt kun nødvendigt, at fremløbstemperaturen – temperaturen på det vand, der løber fra dit varmeanlæg og videre til dine radiatorer – er 35-45 grader, mens den om vinteren skal være 50–65 grader.

Når der ikke længere er brug for varme i radiatoren (typisk midt i maj), skal du slukke for slukke for cirkulationspumpen og lukke for sommerventilen.

Hvordan skruer jeg ned for varmen på mit fjernvarmeanlæg?

Der er to former for fjernvarmeanlæg:

Fjernvarmeanlæg med manuel regulering Fjernvarmeanlæg med automatisk regulering

Skru ned for fremløbstemperaturen på dit fjernvarmeanlæg om foråret, og tjek ca. en halv time senere, at temperaturen (t.v.) er 35-45 grader. Foto: Tue Patursson

Læs også: Hvad koster det at bruge en tørretumbler?

Manuel regulering: Skru ned på termostaten, der regulerer temperaturen på det vand, der løber frem til dine radiatorer,

Tjek, om fremløbstemperaturen ligger på de 35-45 grader. Det kan du gøre ca. en halv time efter, at du har skruet ned. Du kan se temperaturen på det termometer, der sidder på radiatorvandet - typisk er der et symbol med et billede af en radiator og en rød pil i fremløbsretningen.

Automatisk regulering: Har du et fjernvarmeanlæg med automatisk regulering, måler anlægget selv udetemperaturen og skruer derfor selv ned for fremløbstemperaturen. Men tjek, at anlægget har sænket temperaturen til de 35-45 grader.

Hvis ikke fremløbstemperaturen er blevet sænket til det ønskede, skal du skrue ned for grundtemperaturen. Find brugsvejledningen til dit fjernvarmeanlæg og se, hvordan du gør (kig efter, hvordan du sænker varmekurven).

Fra 2013 har alle fjernvarmeanlæg automatisk regulering.

Læs også: Tjek dit fjernvarmeanlæg