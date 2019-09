Må børn selv bestemme farven på deres værelse?

Blå, grøn, rød, gul eller lyserød? Er der noget børn har styr på, er det farver, og hvilken der er deres yndlingsfarve.

Men i mere end 9 ud af 10 tilfælde får børnene ikke lov til at vælge vægfarven på deres eget værelse, viser en undersøgelse lavet af YouGov for Videncentret Bolius.

Her svarer kun 9 %, at det er barnet, der har valgt farven i børneværelset. Måske netop derfor svarer 82 % også, at væggene ikke har meget kulør, men bare er hvide.

Børn kan ikke lide hvide vægge

Men det er de færreste børn, der har et forhold til forældrefavoritten hvid, mener Birgitte Hultberg, der har skrevet bogen 'Din farvepsykologi' om, hvordan farver påvirker vores mentale tilstand.

– Som de små stimulanssøgende og lærelystne individer, de er, er børn i stedet naturligt draget af stærke, mættede farver som blå, rød og gul. Tre farver, der engagerer barnet visuelt og motiverer det til at fokusere, siger hun.

Kaster man sig ud i en farve til væggen, er det dog ikke ligegyldigt, hvilken en det er.

– For at barnet kan føle sig hjemme i værelset, har det stor betydning, at farverne ikke føles fremmede. At man for eksempel ikke maler gult eller hvidt, hvis yndlingsfarven er turkis, siger hun.

Børns hjerne er ikke udviklet til valg

Hvis barnet endnu ikke selv har ønsket en farveændring, er der dog ikke grund til dårlig samvittighed hos forældrene og heraf impulsshopping i Flügger næste weekend. Det mener Grethe Kragh-Müller, lektor i psykologi ved Danmarks Pædagogiske Universitet og specialist i børnepsykologi.

– Det er vigtigt for os alle sammen at føle, at vi har indflydelse. Også for børn. Hvis man hele tiden bliver underkendt i sine ønsker, risikerer man at udvikle psykiske lidelser, siger hun.

– Men børn skal have indflydelse på det, der er vigtigt og relevant for dem, afhængigt af hvilken alder de har, siger Grethe Kragh-Müller, der ikke tænker, at vægfarver og indretning er på den liste hos særlig mange børn.

Alene af den grund, er der ingen grund til at række en femårig et stort farvekort at vælge ud fra. Men der er også en anden årsag.

– Deres hjerne er endnu ikke udviklet til at vælge mellem forskellige alternativer, fortæller Grethe Kragh-Müller og sammenligner det med klassikeren, hvor små børn bliver lovet en gave for at lægge sutten.

– Barnet hører kun, at det får en Build a Bear-bamse og føler sig derfor grueligt snydt, når det finder ud af, at det ikke længere må bruge sut.

En seksårig kan ikke vælge vægfarve til sit værelse

Først når barnet er syv år, kan man begynde at lade det vælge. Kommer barnet en dag og spørger, om væggene kan blive malet blå eller orange, skal man som forældre være lydhør – men også kritisk.

– Det kan godt være, at en 10-årig synes, at det er spændende. Og hvis han eller hun har nogle indspark, synes jeg bestemt, at man skal høre efter det. Man skal altid lytte til sine børn, siger Grethe Kragh-Müller.

– Men hvis en seksårig vil have malet regnbuefarvet, ville jeg diskutere det lidt med ham eller hende. For en seksårig kan have svært ved at se konsekvenser af sine handlinger og forestille sig, hvordan det kommer til at se ud. Jo mindre de er, jo mere beskyttet indflydelse taler vi om, siger hun.

Flytter man for eksempel i en ny bolig og skal indrette barnets værelse, anbefaler hun derfor, at man i stedet for at give en masse valgmuligheder siger 'her skal du bo, og her skal du og jeg finde ud af, hvad der skal være. Er der noget, du godt kunne tænke dig?'

– Det er ikke sikkert barnet siger noget her, men så har man i hvert fald hørt barnet ad, uden at give det en masse valg. Måske synes det, at det kunne være sjovt med en køjeseng.

Vælg pastelfarver til børneværelset

Farvepsykolog Henriette Hultberg anbefaler også, at forældrene bogstavelig talt er med til at farve beslutningen. Det er nemlig ikke helt uden konsekvenser, hvis barnet vælger en kulør med ekstra meget gang i.

– Stærke, klare farver har den ulempe, at de er med til at trække barnets fokus væk fra andre ting, der måske er mere vigtige lige nu, siger Henriette Hultberg.

Hvis værelset ikke kun skal bruges til leg, men også er her, søvnen skal indfinde sig, bør der derfor i stedet vælges mildere toner af yndlingsfarven.

– Det klogeste, man generelt kan gøre, er at vælge en rolig pastelfarve. Hvis yndlingsfarven er rød, er rosa et godt valg. Hvis den er blå, så lyseblå, hvis gul så creme osv., fortæller hun.

