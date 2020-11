Må du parkere foran din egen indkørsel?

Der kan let blive trængsel på villavejene, og hvis du har to biler eller får gæster, er det naturligt at parkere foran indkørslen til dit eget hus. Hvis bilen i indkørslen skal ud, kan I jo bare for flytte bilen, der holder ved udkørslen.

Som udgangspunkt må du holde, hvor du vil på din egen grund. Men området ved udkørslen er offentligt område, og derfor skal du følge reglerne for offentlig parkering, også selvom det er en privat fællesvej.

Derfor må du, besøgende, håndværkere, din nabo eller en helt femte ikke parkere foran din eller andres indkørsel. Parkerer du alligevel bilen foran indkørslen, kan det koste dig en bøde på 510 kr.

Læs også: Må du parkere på fortovet?

Regler for parkering ved udkørsel og indkørsel

Her får du et overblik over reglerne:

Ifølge Færdselsloven må ingen parkere foran indkørsler, porte o.l. Det skyldes, at det skal være muligt at køre ud og ind ad fx indkørslen, og politiet har ikke mulighed for at vurdere, hvorvidt bilen foran indkørslen tilhører husets ejere eller gæster.

Bødestørrelsen er på 510 kr. i døgnet, men du kan højest få tre bøder à 510 kr. for samme overtrædelse.

I byområder kan du risikere dobbelt bødestørrelse, hvis du har parkeret foran en port.

Du kan risikere, at politiet fjerner din bil efter de første tre døgn, hvis du ikke selv flytter bilen.

Hvis din bil er blevet fjernet af politiet, skal du kontakte dem for at få den frigivet - og du skal betale for transport og opbevaring af bilen.

Læs også: Hvor meget må din nabo støje i haven?