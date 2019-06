Må du save grene af naboens træ?

Hegnsloven, § 19:

Stk. 2. Grene, som vokser ind gennem hegnet eller så tæt hen over hegnet, at dette herved udsættes for beskadigelse, eller som er til ulempe for den for naboejendommens drift nødvendige færdsel med redskaber, maskiner og køretøjer, er naboen berettiget til at afkappe i skellinjen.

Stk. 3. Grene, der på grund af alder, råd eller lignende skønnes at være farlige for sikkerheden på naboejendommen, kan hegnssynet efter naboens begæring pålægge ejeren at fjerne.