Nu bygges der flere rækkehuse end parcelhuse i Danmark

I 2019 blev der opført flere nye rækkehuse, end der blev bygget parcelhuse. Det er typisk unge mennesker eller seniorer, som flytter ind i de nye rækkehusbyggerier. Læs her, hvor mange rækkehuse der bliver bygget, og hvorfor mange vælger at bo i rækkehuse

I de seneste 10 år er der skudt markant flere rækkehuse op i praktisk talt hele landet, og i 2019 overhalede nybyggede rækkehuse antallet af nye parcelhuse.

Helt konkret blev der i 2019 bygget 5.592 nye rækkehuse, mens der blev opført 5.030 parcelhuse.

Det er Spar Nord, som har analyseret på de aktuelle tal fra Danmarks Statistik, og rækkehusenes popularitet har været støt stigende i de sidste 10 år.

I dag er der således knap 43.000 flere række-, kæde- og dobbelthuse end i 2010. Det svarer til en stigning på 11 procent, mens antallet af parcelhuse og etageboliger er steget med henholdsvis 2,4 procent og 9 procent i samme periode.

Mange nye rækkehuse i København, Aarhus, Odense og Aalborg Alene i København, Odense, Aarhus og Aalborg er der tilsammen blevet bygget over 10.000 nye rækkehuse siden 2010, svarende til en fjerdedel af alle nybyggede rækkehuse. Knap halvdelen af dem er opført i Aarhus, København følger efter med 2.239, mens der er i Aalborg og Odense er bygget henholdsvis 1.556 og 1.471 nye rækkehuse. Kilder: Dagens Byggeri/ Spar Nord

Unge og ældre elsker rækkehuse

- Det er bemærkelsesværdigt, at der sidste år blev bygget flere rækkehuse end parcelhuse. Det har vi ikke set siden starten af nullerne.

- Udviklingen skal nok tilskrives, at rækkehusets størrelse og kvaliteter passer dels rigtig fint til de unge, der søger en større bolig efter endt uddannelse, dels til seniorer, der søger at udskifte parcelhuset med en mindre bolig med færre forpligtelser, forklarer cheføkonom i Spar Nord, Jens Nyholm.

Ifølge analysen er det blandt andre de unge mellem 25-29 år, som har omfavnet livet i rækkehus. Deres andel er steget med 32 procent i de sidste 10 år. En stigning, der kun er overgået af aldersgrupperne 70-79 år og 90+.

- Stigningen i antallet af unge i aldersgruppen 25-29 år indikerer også, at mange nystiftede familier gerne vil tæt på storbyerne, men ikke har økonomien til at købe et parcelhus, siger Jens Nyholm.

Rækkehuse sælges hurtigt og dyrt Tal fra boligsiden.dk viser, at rækkehuse i oktober 2020 havde en gennemsnitlig liggetid på 96 dage, mens villaer var 147 dage om at blive solgt. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris på et rækkehus i oktober 2020 var på 21.991 kr., mens en villa lå på 14.354 kr. Prisen på rækkehuse er steget med 5,3 procent på et år, mens prisen på villaer er steget med 5,0 procent.

Flere fordele ved rækkehuse

Ifølge arkitekt og fagekspert i Bolius, Tine Nielsen, er det ikke noget nyt, at rækkehuse tiltrækker mange danskere. Der er både et økonomisk aspekt, men også det sociale fællesskab og børnevenlige omgivelser spiller ind.

At der fra den tætte byggeform også ofte er kortere til skole, fritidsaktiviteter og offentlig transport end i de mere åbne parcelhusbebyggelser – er også en fordel i hverdagen for både børnefamilier og seniorer.

- Det er jo en boform, hvor man både får glæden ved et hus med en lille have, men samtidig lejlighedens fordele ved mindre vedligeholdelse. Set ud fra et byggemæssigt perspektiv er det også en både god og ressourcebesparende måde at bygge på, fordi du bygger husene sammen.

Der bruges færre materialer, enklere føring af installationer, ofte mere gennemarbejdede planløsninger, lavere energiforbrug til opvarmning, og der kan arealmæssigt opføres flere boliger på mindre plads, siger hun

Gode muligheder for sammenhold i rækkehuse

Flere ser det også som en fordel, at man bor tæt sammen, og dermed automatisk får set meget mere til sine naboer. Det kan være guld værd for både børnefamilier og seniorer.

- For børnefamilierne er det meget attraktivt, at der til rækkehuset som regel følger en lille helt privat have og terrasse, men også ofte en stille vej og fælles legeplads og grønne områder, hvor børnene kan løbe frit ind og ud og samtidig have flere voksnes øjne på sig.

- For seniorernes vedkommende er det tiltalende, at der er mindre at holde i hus og have, og så selvfølgelig at man kan få et netværk af gode naboer i alle aldersklasser, som er med til at give tryghed, og som man har mulighed for at få et godt naboskab og dyrke sine interesser med, forklarer Tine Nielsen.

Flere lejer deres rækkehus

I Spar Nords analyse af rækkehusenes popularitet kan man også se, at flere og flere lejer deres rækkehus i stedet for at købe.

Mens der i 2010 boede en lejer i 59,6 procent af de danske rækkehuse, var den andel steget til 63,5 procent i 2020.

- Her har den markante prisudvikling på ejerboliger i landets største byer givetvis spillet en rolle.

- Særligt i de fire største byer, hvor der er bygget flest nye rækkehuse, har prisniveauerne på ejerboliger nået niveauer, hvor det kan være svært for især yngre, potentielle førstegangskøbere at være med, forklarer cheføkonom i Spar Nord Jens Nyholm.

Når det gælder seniorer, bliver de typisk lejere af andre grunde.

- I mange tilfælde har denne generation realiseret en pæn formue ved salg af parcelhuset, som de måske gerne vil sikre til arvingerne. Derudover giver lejeboligen også en frihed, som er attraktiv for ældre, hvor risikoen for at blive enlig stiger med alderen, forklarer Jens Nyholm.

