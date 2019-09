Nyt redskab til at bekæmpe trafikstøj: Frisk luft uden larm

Der er ikke meget fornøjelse i at hive frisk luft ind i stuen, hvis lyden af forbipasserende biler nærmest overdøver ens egne tanker. Det problem har de i Folhaven i Købehavn fået en vinduesskodde, som løser.

Den såkaldte lydskodde har den egenskab, at den kan halvere støjen samtidig med, at der stadig kommer frisk luft ind i lejligheden. Den fungerer ved, at lydsluserne i siden af konstruktionen fører den friske luft ind via nogle kanaler i et absorberende materiale, der samtidig søger for at trafikstøjen bliver dæmpet.

Lydskodden virker og fjerner trafikstøjen

I alt 36 lejligheder i Boligforeningen 3B Folehaven har fået den nye lydskodde monteret til projektet, og de har en effekt. Generne fra de 40.800 biler der hver dag passerer Folehaven er markant minimeret. Det fortæller Christina Klarlund, der i sin lejlighed oplever et bedre indeklima med mere ro og luft.

- Det er fantastisk og gør virkelig noget ved den konstante larm, man ellers kan høre fra bilerne. Det er ganske enkelt en lettelse. Lydskodden er supernem at bruge med en meget enkel fjernbetjening, så jeg bruger den hver eneste dag, siger hun.

Billedgalleri 1 af 1 Grafikken her viser, hvordan vinduesskodderne er bygget op. Foto: Gate21

Lydskodderne har også ændret vanerne for Christina Klarlund, der nu lufter mere ud, da hun kan gøre det uden støj og støv fra den trafikerede vej.

Generelt er udluftning vigtig for at sikre et godt indeklima og bedre søvn, ligesom det er med til at forebygge problemer som fx skimmelsvamp.

Mange lever med trafikstøj i Danmark

På landsplan ligger 724.000 boliger i et område, der er plaget af trafikstøj. De døjer med støj på 58 decibel, hvilket Miljøstyrelsen vurderer som højt. Når støjen op på 68 dB, så karakteriseres det som et stærkt støjbelastet område, hvilket for eksempel er tilfældet for 22.800 boliger i København.



Vinduesskodden har huller i siden af konstruktionen. Det er her, den friske luft via kanaler føres gennem et absoberende matriale. Derved kommer den friske luft ind, men de generende lyde fra trafikken dæmpes markant. Foto: Gate21

I Folehaven mødes beboerne dog af trafiklarm på hele 72 dB, når de træder udenfor en dør. Og netop derfor har det været et godt sted at teste skoddernes effekt. Her sørger lydskodden, når den er lukket, for, at trafikstøjen bliver sænket til 47 decibel, når vinduerne er åbne. Trafikstøjen er helt nede på 30 dB, vinduerne er lukkede.

Så meget hjælper skodderne Ved åbent vindue (0,35 m2 åbningsareal) bringer den nye lydskodde trafikstøjniveauet inde i boligen ned til 47 dB i forhold til et meget højt udendørs støjniveau på 72 dB. Det svarer til de 46 dB, som er den gældende grænseværdi for indendørs støjniveau i nye boliger med åbne vinduer.

Ved lukket vindue sænker den nye lydskodde støjen fra udendørsniveauet 72 dB til 30 dB indendørs. Det er mærkbart under den gældende grænseværdi for indendørs støjniveau i nye boliger med lukkede vinduer på 33 dB. Kilde: Rambøll

Trafikstøj kan reduceres i fremtiden

Selvom projektet i Valby er et pilotprojekt, hvor skodderne er bygget præcis til etagebyggeriet, og den eksakte model derfor ikke kan købes af private, så er der håb. Erfaringerne fra Folehaven kan dog bruges i andre sammenhænge, da lydskodden bygger på en platform, hvor det visuelle udtryk kan tilpasses det enkelte projekt.

Håbet er, at et produkt kan være på markedet i 2020, forklarer Jørn Krab fra Art Andersen, som har produceret lydskodden.

- Vi er meget glade for, at det er lykkedes at skabe et helt nyt koncept med markante forbedringer og fornyelser, hvor minimalistisk design og intelligent, brugervenlig funktionalitet i den grad spiller sammen, siger Jørn Krab og fortsætter.

- Vi har skabt en teknisk løsning, der både mindsker støj, isolerer bedre, skærmer for solen og sikrer bedre ventilation til beboerne.

Forskning viser, at trafikstøj er sundhedsskadeligt. Derfor har lydskodden en større funktion end blot at dæmpe bilernes larm.

Lydskodden og projektet i Folehaven er udført af firmaet Art Andersen, der er ejet af Rambøll, i tæt samarbejde med arkitekt Jacob Nørlev og med støtte fra Realdania og Miljøstyrelsen.

