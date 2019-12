Pas på med køligt soveværelse

Er dit soveværelse for køligt, kan det give store problemer med skimmelsvamp. Se her, hvordan du både sover godt og nedsætter risikoen for skimmelsvamp

Er du en af dem, der godt kan lide at sove køligt? Så er du ikke alene, for vi mennesker sover bare bedre, når vi sover køligt.

Men sover vi for køligt, kan temperaturforskellen mellem det kølige soveværelse og de omkringliggende rum i din bolig, give fugtproblemer og skimmelsvamp.

For koldt soveværelse kan give skimmelsvamp

Soveværelset bør ideelt set have en temperatur på mindst 17-18 grader, hvis du vil holde samme temperatur hele døgnet.

Bliver temperaturen i soveværelset mere end 5 grader lavere end i resten af huset, risikerer du kondensdannelse på overfladerne i rummet, når den varme luft fra resten af boligen søger ind i det kolde soveværelse og kondenserer på de kolde overflader – også selv om du holder døren til soveværelset lukket.

Og så snart, der er fugt og organisk materiale som støv, tapet eller træ i soveværelset, kan skimmelsvamp leve og vokse.

Du sover bedst ved 16-17 grader Det er generelt bedre at sove lidt køligere end den normale stuetemperatur, og den ideelle sovetemperatur er 16-17 grader. Kilde: Jan Ovesen, overlæge og specialist i søvnmedicin.

Hold normal temperatur i løbet af dagen og sænk temperaturen i soveværelset om natten

Du kan dog godt natsænke temperaturen i soveværelse til under 17-18 grader uden risiko for skimmelsvamp, hvis der maksimalt er ca. 5 graders forskel på temperaturen i de andre rum. Er der for eksempel 16 grader i soveværelset om natten, må der altså højst være 21 grader i de andre rum, ellers er der risiko for, at der dannes kondens på vinduer, vægge og lofter i soveværelset, som kan føre til skimmelsvamp.

Husk at hæve temperaturen igen, når du står op om morgenen.

Sådan sover du køligt – uden at fodre skimmelsvampen

Skru ned for varmen om natten . Skru op igen, når du står op om morgenen.

. Skru op igen, når du står op om morgenen. Luft ud inden sengetid. Det er ok at køle luften i soveværelset ned, når du skal sove. Når du har skruet ned for varmen inden sengetid, bør du lufte ud med gennemtræk i 5-10 minutter. Gør det fx, mens du børster tænder.

Det er ok at køle luften i soveværelset ned, når du skal sove. Når du har skruet ned for varmen inden sengetid, bør du lufte ud med gennemtræk i 5-10 minutter. Gør det fx, mens du børster tænder. Sæt temperaturen til mindst 17 grader i soveværelset. Det er ok, at soveværelset ikke er helt ligeså varmt som stuen, så længe temperaturforskellen højst er 5 grader.

Det er ok, at soveværelset ikke er helt ligeså varmt som stuen, så længe temperaturforskellen højst er 5 grader. Tænk dig om, hvis du sover med åbent vindue. Det er ok at sove med åbent vindue om natten, så længe der ikke er alt for koldt udenfor. Når du sover med åbent vindue, køler du dog ikke kun luften men også overfladerne i rummet ned, og derfor er det vigtigt, at du varmer rummet op igen i løbet af dagen.

Det er ok at sove med åbent vindue om natten, så længe der ikke er alt for koldt udenfor. Når du sover med åbent vindue, køler du dog ikke kun luften men også overfladerne i rummet ned, og derfor er det vigtigt, at du varmer rummet op igen i løbet af dagen. Luft ud hver morgen. Om morgenen er det vigtigt at lufte ud, så du slipper af med den fugtige luft i soveværelset – særligt, hvis du sover med lukkede vinduer. Og så kan du hæve rumtemperaturen igen.

Om morgenen er det vigtigt at lufte ud, så du slipper af med den fugtige luft i soveværelset – særligt, hvis du sover med lukkede vinduer. Og så kan du hæve rumtemperaturen igen. Hold afstand fra møbler til ydervæg. Hvis du har en dårligt isoleret ydervæg, er det en god idé at holde ca. 10 cm afstand fra fx seng og skabe til væggen. På den måde kan frisk luft komme ind til væggen og mindske risikoen for skimmelsvamp.

Hvis du har en dårligt isoleret ydervæg, er det en god idé at holde ca. 10 cm afstand fra fx seng og skabe til væggen. På den måde kan frisk luft komme ind til væggen og mindske risikoen for skimmelsvamp. Tør fugt af overfladerne. Hvis der i løbet af natten, er dannet kondens på indersiden af dine ruder, skal du tørre det væk med en tør klud, så du mindsker grobund for skimmelsvamp.

