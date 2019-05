Priserne på sommerhuse stiger: Her får du mest for pengene

Glem alt om Tisvilde, Skagen og Hornbæk. Som sommerhuskøber er der mange penge at spare ved at gå i en stor bue uden om de allerdyreste områder

Det er blevet in at holde ferie i Danmark, og sommerhuslivet trækker i danskerne oven på sidste års varme sommer. Selv om priserne er steget, så er det stadig muligt at lave en god investering, men det er vigtigt at være afklaret, før familiens opsparing bliver sat i et sommerhus.

- Et sommerhus kan vise sig at blive en rigtig god investering, men det er en boligtype, som er meget mere prisfølsom end helårshuse. Hvis der kommer en ny krise, så er sommerhuset måske lige den ekstra luksus, som familien kan blive nødt til at sælge fra, siger købermægler Ilan Nadelmann fra Bolighed.dk

Derfor kræver det overskud i økonomien at købe et sommerhus, og sporene fra finanskrisen skræmmer stadig. I årene op til 2008 steg sommerhusmarkedet kraftigt, men efter finanskrisen faldt priserne, og i store dele af landet er sommerhusene stadig ikke tilbage på prisniveauerne fra før krisen. Derfor er rådet fra købermægleren at købe sommerhus med en lang tidshorisont.

- For de fleste bør sommerhuset først og fremmest være en investering i livskvalitet og samvær med familien, siger Ilan Nadelmann, som samtidig peger på, at nye låneregler nu giver køberne mulighed for at få 75 procents realkreditbelåning af sommerhuse, hvor det tidligere kun var 60 procent. Loven blev også ændret, så det nu er muligt for pensionister at bruge sommerhuset som helårsbolig, når man har ejet det i kun ét år.

Se også: Sådan får du rabat på dit sommerhuskøb

Priserne er steget - og mest i Sydjylland

Nye tal for prisudviklingen på sommerhusmarkedet viser, at priserne i det seneste år er steget i det meste af landet. Den største stigning står landsdel Sydjylland for med en stigning i udbudsprisen på 3,2 procent.

Den eneste landsdel, hvor udbudsprisen er faldet, er Østsjælland, hvor sommerhusene i gennemsnit bliver sat til salg 4,5 procent lavere end samme tid sidste år.

På landsplan er priserne kun steget 2,1 procent, men der er stor forskel på, hvad det koster at købe sommerhus i forskellige dele af landet. Mens et sommerhus på 65 kvm. i Helsingør Kommune nu i gennemsnit koster 2.600.000 kr, er den gennemsnitlige pris for 65 kvm. sommerhus på Ærø kun 465.000 kr.

- Kan du leve med, at dit sommerhus ligger få hundrede meter fra de dyreste områder, så er der mange penge at spare. F.eks. er Vejby i Nordsjælland en del billigere end Tisvildeleje, og Dronningmølle er billigere end Hornbæk. På samme måde er der mange muligheder for at købe dejlige og billige sommerhuse i Nordjylland, hvis man går uden om de allermest mondæne områder i Skagen eller kan undvære udsigten til Vesterhavet i første klitrække, siger Ilan Nadelmann.

De højere priser hænger ikke sammen med færre udbudte sommerhuse. Tværtimod. De nyeste udbudstal fra Finans Danmark viser, at udbuddet af sommerhuse på landsplan er steget med omkring 15 procent siden januar, så der nu er lidt over 11.000 sommerhuse til salg i hele landet.

Kvadratmeterpriser

for sommerhuse * Landsdel Nordsjælland 25.373 Landsdel Bornholm 16.161 Landsdel Østsjælland 19.819 Landsdel Vest- og Sydsjælland 16.303 Landsdel Fyn 19.452 Landsdel Sydjylland 18.626 Landsdel Østjylland 20.480 Landsdel Vestjylland 14.090 Landsdel Nordjylland 16.067



*Kilde: Finans Danmark, udbudspriser for april 2019

Du kan søge sommerhuse til salg i hele landet på Bolighed.dk