Så gode har danskerne været til at gøre rent under corona-epidemien

Vi har vasket og sprittet hænder langt oftere og gjort meget mere rent i vores boliger under corona-epidemien, viser ny undersøgelse fra Videncentret Bolius. Sundhedsstyrelsen opfordrer til at fortsætte, mens rengøringsekspert advarer mod, at vi bliver for hysteriske

Sæbe, vand og sprit har været i flittig brug under corona-pandemien i de danske hjem. Det viser en ny undersøgelse, som YouGov har foretaget for Videncentret Bolius blandt godt 1.000 boligejere og andelshavere.

8 ud af 10 har vasket og/eller sprittet hænderne mere af, end de plejer. Hver tredje har oftere rengjort kontaktflader i hjemmet og/eller skiftet håndklæderne. Og hver fjerde har også indlagt ekstra rengøring af hele boligen.

Kun 7 procent har ikke gjort noget anderledes end vanligt.

Danskerne har taget corona alvorligt

Niels Sandø, enhedschef i Sundhedsstyrelsen enhed for forebyggelse, mener, tallene tyder på, at danskerne har taget corona alvorligt.

- Det er rigtig godt, at der har været opmærksomhed på god håndhygiejne og at få rengjort kontaktflader. For vi ved, det er nogle af disse ting, der kan være med til at mindske smittespredningen, siger han.

Corona: rengøring og håndhygiejne fortsat vigtig

Da det er svært at få et fuldt overblik over, hvordan og hvor meget danskerne gør rent, kan ingen dog sige noget om præcist, hvor meget den ekstra rengøring kan have bremset virus.

- Men under alle omstændigheder mener vi i Sundhedsstyrelsen, at det er rigtig vigtigt fortsat at have fokus på håndvask, rengøring og de andre ting, vi har gjort opmærksom på hele tiden for at forebygge smitte med det nye corona-virus.

- Især fordi samfundet åbner mere og mere op, vi får mere interaktion med hinanden igen, og dermed er der større risiko for smitte, lyder det fra Niels Sandø.

Han mener dog ikke, man skal blive bange og fx aftørre varer, man har købt i supermarkedet, eller rengøre tøj og ting, der har været i kontakt med andre mennesker på jobbet eller i børnenes institution eller skole.

- Det er blot vigtigt, at man hele tiden har en god håndhygiejne og sørger for at vaske hænder, når man kommer hjem, siger Niels Sandø.

Fortsæt med at gøre grundigt rent og vaske oftere hænder

Uanset, om smittespredningen og antallet af corona-ramte i Danmark bliver ved med at falde, mener han i øvrigt, danskerne bør holde fast i de gode vaner i forhold til ekstra rengøring og håndvask. For det kan forebygge mange andre ting end corona.

- Vi har jo altid efterårssæson med snot og infektion. Det kommer vi i højere grad til at kunne forebygge ved at fortsætte med god håndhygiejne og hyppigere rengøring af kontaktflader, siger han.

Rengøringsekspert: Vand og sæbe bedre end sprit

Rengøringsekspert i Videncentret Bolius, Anne Grete Rasmussen – også kendt som Fru Grøn – er helt enig i, at danskerne bør følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og at hyppigere håndvask og rengøring af kontaktflader kan forebygge corona og andre sygdomme. Men hun advarer mod, at vi bliver for hysteriske.

- Det chokerer mig meget, at undersøgelsen viser, at så mange spritter hænder. For hvis man er sund og rask, bør man ikke bruge sprit og desinficerende midler. Så er det meget bedre med almindelig vand og sæbe, siger hun.

Hun er bekymret, fordi hun oplever mange, der har fået for vane at vaske OG spritte hænder og bruge sprit eller desinficerende midler i rengøringen hver gang.

- Det er direkte skadeligt for sundheden. Både for huden og for dine lunger, når du indånder de kemiske stoffer. Kemisk desinfektion fjerner også de ’gode’ bakterier, der styrker vores immunforsvar, så vi må ikke blive for bange og rengøre vores hjem, som var det operationsstuer, mener Anne Grete Rasmussen.

Sådan gør du ekstra rent i boligen, hvis alle i familien er sunde og raske Sørg for generelt at holde rent i dit hjem. Vand, en mikrofiberklud og lidt sæbe/håndopvaskemiddel en gang om ugen er nok til at rengøre det meste.

Gør ekstra rent de steder, du ofte har berøring med. Fx håndtag på døre, køleskab, skuffer og låger samt stikkontakter, afbrydere og jeres elektronik (fjernbetjeninger, telefoner og tablets mv.).

Skift de håndklæder, I bruger til at tørre hænder i, oftere end normalt.

Rengør gulv, overflader, borde og badeværelser, som du plejer.

Følg de almindelige vaskeanvisninger på tøj, sengetøj osv. Vis mere Luk

Skeln mellem sund og syg

Hun forstår godt, at danskerne gerne vil helgardere sig, og at de tænker, de gør det godt, når de vasker og spritter sig selv og deres hjem helt af. Men det må ikke kamme over.

- Vask hænder og gør rent, som du plejer, hvis du er sund og rask. Og er du i særlig risikogruppe, skal du selvfølgelig være ekstra forsigtig og ekstra omhyggelig.

- Men jeg vil holde fast i, at man altid gør det bedre med almindelig vand og sæbe. Hvis hænder er beskidte, kan sprit faktisk ikke tage alle bakterier og virus alligevel. Så sprit er en nødløsning, når vand og sæbe ikke er tilgængeligt, siger rengøringseksperten.

Går man bare rundt derhjemme alene eller med nærmeste familie, kræver det ikke ekstra rengøring, hvis alle er raske, for så er man vant til hinandens 'gode' bakterier.

- Men man skal selvfølgelig tænke over, hvem man inviterer ind i sit hjem, og om de har været i risiko for at blive smittet. Og det kan være en god idé med rengøring af fx håndtag bagefter, anbefaler Anne Grete Rasmussen.

Sådan gør du ekstra rent i boligen - hvis du eller et familiemedlem er i særlig risikogruppe for corona Følg rengøringsrådene for raske familier, og derudover: Gør generelt ekstra rent med traditionelle rengøringsmidler.

Rengør alle overflader dagligt.

Har du et svækket immunforsvar, kan det være en god idé af forsigtighedsgrunde efterfølgende at spritte af eller desinficere. Men koncentrér afspritningen/desinfektionen til kontaktflader, der bliver berørt mest. Fx håndtag, lyskontakter, gelændre, armlæn, bordkanter, vandhaner og toiletter. Der er ikke grund til fx at spritte gulve og inventar af.

Vær påpasselig med gæster (følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger) – og gør rent og sprit fx håndtag og andre kontaktflader af bagefter. Kilder: Sundhedsstyrelsen og rengøringsekspert Anne Grete Rasmussen. Vis mere Luk

Tag en snak om fremtiden

Rengøringseksperten opfordrer dog til, at man i de enkelte familier sætter sig ned og tager en snak om, hvordan man efter corona-krisen skal forholde sig til håndvask og rengøring, så ingen – og særligt ikke børnene – ødelægger huden og bliver bakterieforskrækkede resten af deres liv.

- Som forældre kan man være med til at afdramatisere situationen, og det er vigtigt. Også fordi jeg har oplevet, at der faktisk kan gå lidt mode i det her med håndsprit blandt børn. Erfaringerne viser, at hyppig affedtning af hænderne giver allergi- og eksemproblemer. Så man bør tage en snak om, hvad der er god hygiejne, og hvad der er unødvendigt eller direkte usundt, siger hun.

