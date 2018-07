Så lang tid bor en dansker i gennemsnit i hus og ejerlejlighed

Husejere bor langt længere tid i det samme hus, før de sælger det, end lejlighedsejere, og der er store regionale forskelle. Se tallene her

21 år. Så lang tid bor danskerne i gennemsnit i en villa, inden de sælger den og flytter, mens en lejlighedsejer blot bor seks år i sin ejerlejlighed.

Det viser en statistik, som ejendomsmæglerkæden EDC har lavet for Bolius i februar 2017. Statistikken er lavet ved at dividere det samlede antal salg af huse og ejerlejligheder i det seneste år op i den samlede masse af boliger (af den enkelte type). Tallene viser altså, hvor længe vi i gennemsnit bliver boende i vores bolig, baseret på salget, som det har været det seneste år.

Læs også: Se huspriserne i din kommune de sidste 20 år

Jyder bor længst i det samme hus, københavnere kortest tid

Der er stor forskel på, hvor lang tid man bliver boende i sit hus alt efter, hvor i Danmark man bor. Københavnerne ejer i gennemsnit kun deres villa i 14 år, mens husejerne i Vestjylland, Sydjylland og Nordjylland bliver boende i det samme hus i henholdsvis 28, 26 og 24 år.

Ifølge kommunikationschef i EDC, Jan Nordmann, er der to forklaringer på, at der er et skel mellem Øst- og Vestdanmark.

- For det første er jyder yngre, når de køber deres første villa, og de får derfor en længere periode i villaen. For det andet er jyderne mere ’bofaste’, mens sjællændere er mere villige til at flytte efter den rette bolig, siger han til Bolius.

Se forskellene i ejertid for både villaer og lejligheder i de forskellige landsdele.