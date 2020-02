Så meget kan du spare på at købe bolig om vinteren

Hvis du køber bolig i andre årstider end de mest oplagte, er det muligt at spare penge - både når det gælder ejerlejligheder, huse og sommerhuse.

Fjerde kvartal (oktober-december) er den tid på året, hvor der bliver handlet færrest boliger i Danmark, mens andet kvartal (april-juni) er det kvartal, hvor der bliver solgt flest.

Og prisen følger efterspørgslen. Beregninger viser, at du kan spare 18.000 kr. pr. million kroner, du køber hus for, hvis du gør det i lavsæsonen. Det vil sige, at du kan spare omkring 54.000 kr., hvis du køber hus eller lejlighed for tre millioner i fjerde kvartal.

Hvis dit næste boligindkøb er et sommerhus, kan du spare endnu flere penge, hvis du køber på den ’rigtige’ tid af året.

Så meget kan du spare på et sommerhus om vinteren

Jo mere hav og have der er rundt om huset, des større sæsonudsving er der generelt i prisen. Det betyder, at salget af sommerhuse er mere vejrfølsomt end ved andre boligtyper.

Salget af fritidshuse peaker og dykker en måned forskudt i forhold til resten af boligmarkedet. Sommermånederne i tredje kvartal (juli-september) er det tidspunkt på året, hvor der bliver handlet flest sommerhuse, og januar, februar og marts er den tid på året, hvor de er billigst.

Beregninger viser, at besparelsen ligger på 36.000 kr. for hver en million, du køber sommerhus for, hvis du køber det i lavsæsonen frem for i højsæsonen.

At netop sommerhusene er mere sæson-prisfølsomme hænger sammen med, at de er et luksusgode. Det betyder, at man kan undvære sommerhuse i tider med økonomisk smalhans og derfor heller ikke efterspørger så mange sommerhuse. Og det giver automatisk højere udsving i priserne, hvilket også afspejles i statistikkerne.

Overvejer du at købe et sommerhus i omegnen af to millioner, kan du ifølge beregningerne spare ca. 72.000 kr., hvis du gør i årets første måneder i stedet for at vente til sommer.

Hvorfor er det dyrest at købe bolig om sommeren?

Blandt forklaringerne på, at der er mere efterspørgsel på fast ejendom om foråret og sommeren er, at det er mere indbydende, når træer og blomster er sprunget ud, man kan bade på stranden, og der er mere liv i villakvarterene og på landet. Og så er der mange børnefamilier, som gerne vil flytte henover sommeren, så børnene kan få en frisk start i daginstitutionen eller skolen, når det nye år begynder.

En anden faktor er, at folk som oftest ikke føler, at de har tid til at handle bolig i november/december, fordi det er jul.

Færre boliger til salg om vinteren

Men inden du farer ud for at finde drømmeboligen midt om vinteren for at spare penge, er der et par ting, der er værd at holde sig for øje.

Udbuddet er knap så stort i lavsæsonen. Det betyder, at der ikke er så mange boliger at vælge imellem i de kolde måneder. På den måde kan du gå glip af drømmehuset, hvis besparelse er det eneste, du gå efter.

En anden ting er, at du skal være parat til at prutte om prisen i efterårs- og vintersæsonen for at få det billigere. Det er primært i prisnedslag, at du opnår besparelsen.

